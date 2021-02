Brussel: Hoera voor Hyloris

De beurzen gaan hoger. Hyloris krijgt lof van analisten nu het een samenwerking begint voor vaginale infecties. Sofina heeft uitzicht op een jackpot.

De Europese beurzen winnen terrein nadat Wall Street naar nieuwe records is gestegen. Beleggers reageerden gunstig op goede bedrijfsresultaten en een verdere daling van het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg. Vrijdagmiddag om 14.30 uur krijgen we meer informatie over de Amerikaanse arbeidsmarkt in het jobrapport.

De Bel20 staat rond 11.30 uur 0,9 procent hoger.

Sofina

Sofina wint 1,4 procent. AppLovin, een mobielemarketingplatform, koopt de Duitse start-up Adjust, waarvan Sofina 7,56 procent bezit. De Boël-holding zou circa 63 miljoen euro cashen.

Daarnaast reageerde ING op de resultaten van Sofina. 'De zevende nieuwsbrief van Sofina toont aan dat de holding dankzij de geografische diversificatie van haar portefeuille en de relatief lage blootstelling aan sectoren die zwaar onder de coronapandemie leden, niet alleen de storm heeft getrotseerd maar ook geprofiteerd heeft van haar sterke blootstelling aan de technologiesector', zegt analist Hans D’Haese.

Hij raamt de nettoactiefwaarde nu op 282 euro per aandeel, wat betekent dat het aandeel met een premie van 4 procent noteert. Hij trekt zijn koersdoel op van 290 naar 320 euro. Hij houdt daarbij rekening met recente transacties, de evolutie van benchmarkindexen en wisselkoersen, een premie van 5 procent tegenover de nettoactiefwaarde en een langetermijngroeiverwachting van 7,7 procent. Zijn advies blijft ‘kopen’.

Hyloris

Beleggers stuwen het aandeel Hyloris ruim 8 procent hoger. Het farmabedrijf kondigde vrijdagmorgen de eerste uitbreiding van zijn pijplijn aan. Samen met Purna Pharmaceuticals gaat het farmabedrijf een nieuwe combinatietherapie ontwikkelen om ernstige vaginale schimmelinfecties te behandelen. Ze zetten Purna Female Healthcare op, waarin Hyloris meteen 1,27 miljoen euro investeert.

'De prijs van antischimmeltubes ligt tussen 7 en 15 euro, waardoor we de markt voor het product op 1,2 miljard euro schatten. Aangezien 20 procent van de infecties terugkerend is, schatten we de markt voor het combinatieproduct op 240 miljoen euro. We gaan bij onze schattingen voor de waardering uit van een premiumprijs en een relatief eenvoudig pad richting de markt', zegt KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse.

Op basis van het nieuwe product, waarvoor het klinisch onderzoek nog dit jaar begint, stijgt zijn waardering voor Hyloris met zowat 8 procent. Hij trekt zijn koersdoel op van 12 naar 13 euro en herhaalt zijn koopadvies.

Melexis

Bij de sterkste stijgers op Euronext Brussel staat vrijdag Melexis dat 5 procent wint. Dat blijkt met overnamegeruchten te maken hebben.

Volgens de Italiaanse zakenkrant Milano Finanza heeft STMicroelectronics zijn zinnen gezet op een Europese producent van microchips ter waarde van 4 miljard euro. Mogelijke doelwitten zijn Siltronic AG, Dialog Semiconductor en Melexis. Milano Finanza baseert zich op anonieme bronnen in de financiële sector.

Econocom

Econocom koopt 6 procent van zichzelf, via een deal met Walter Bulter. Dat is de man die destijds Osiatis aan het IT-dienstenbedrijf verkocht, in ruil voor de aandelen dus.