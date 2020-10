Brussel: Horrorfilm Barco

De Europese beurzen staan woensdag in het rood. Barco krijgt een opdoffer van jewelste na horrorcijfers. Galapagos krijgt zijn eerste verkoopadvies.

We gaan richting Halloween, die ene nacht waarin het wrakhout der mensen van het jaar terug naar de aarde komt om ons schrik aan te jagen. Nog één keer zien we op deze Keltische oudejaarsdag alles wat dit jaar stopte met leven om vervolgens een dag later met een schone lei aan het nieuwe jaar (voor de Kelten dan) te beginnen.

Dit jaar is een donker jaar en niet alleen voor de volksgezondheid. De coronacrisis heeft een ongekend effect op het dagelijks leven van ons aardbewoners. Waar men vroeger met een lief of met vrienden naar de bioscoop ging of het leven vierde op een groot festival als Tomorrowland, moeten we nu hele dagen doorbrengen in ons huis, als kleine afzonderlijke eilandjes die onze woonwijken vormen. Overlevers als we zijn, vierden we zoiets als Tomorrowland dan toch alsnog vanuit huis via het internet, maar hetzelfde was het niet.

Door deze ingrijpende veranderingen moest de beeldvormingsgroep Barco woensdag met Halloweencijfers komen, waardoor het aandeel 15 procent duikt.

Somber zijn ook de Europese beurzen , want die gaan gemiddeld 0,7 procent lager. Ook de Bel20 levert 1 procent in.

Barco

Een heuze horrorfilm bij Barco dus, want het bedrijf zag door de pandemie in het voorbije kwartaal de omzet duikelen met 37 procent. Zelfs tegenover het tweede kwartaal vond er een omzetkrimp van 2 procent plaats. Terwijl de divisies Entertainment (beeldschermtechnologie voor cinema's en events) en Enterprise (technologie voor controlekamers en de vergadertool Clickshare) verbetering op tekenden liet de tak Healthcare het helemaal afweten, terwijl deze laatste tak juist werd gezien als crisisproof. Maar ziekenhuizen stelden leveringen uit door hun gewijzigde uitgavenpatroon.

Op dit moment is het duidelijk dat 2020 voor Barco een schrikkeljaar wordt. Jan De Witte CEO van Barco

Op dit moment is het duidelijk dat 2020 voor Barco een schrikkeljaar wordt’, zegt Barco-topman Jan De Witte. Een ‘off-year’, luidt dat in het Engelstalige persbericht. De onderneming rekent op een ‘aanhoudende druk op de omzet gelet op de onzekerheden gelinkt aan een tweede covidgolf’. De beeldvormer waarschuwt voor een duidelijk lagere winstmarge over heel 2020.

Analist Guy Sips verlaagt het advies voor Barco van 'kopen' naar 'opbouwen' en knipt het koersdoel van 22 naar 20 euro. 'Deze kwartaalcijfers zijn totaal anders dan de vorige prognose van een stabiele verbetering kwartaal op kwartaal tijdens het tweede halfjaar. Het nieuwe vooruitzicht is dat er blijvende omzetdruk is.' De omzet van 167,4 miljoen was veel lager dan het cijfer van 209,4 miljoen dat de analist voorzag.

'De cijfers waren duidelijk onder onze verwachtingen en die van de consensus', zegt analist Kris Kippers van Degroof Petercam. 'De vooruitzichten schetsen een verschrikkelijke tweede jaarhelft. Hoewel het bedrijf een balans van gewapend beton heeft zal het aandeel nog wel even in de touwen hangen omdat het grootste deel van de activiteiten niet op een spoedig herstel hoeft te rekenen. Voor de Entertainment-tak hoeven beleggers niet eens op een herstel voor het derde kwartaal van 2021 te rekenen gezien de situatie in de cinemabranche.'

Kippers blijft bij zijn houden-advies en koersdoel van 21,50, maar zegt wel dat hij zijn waardering aanpast na de analistenvergadering van woensdag.

Galapagos

Een andere Bel-2o'er die woensdag een rotdag heeft is Galapagos met een verlies van bijna 7 procent. De biotechgroep heeft zijn eerste verkoopadvies te pakken.

Goldman Sachs verlaagt zijn advies van 'houden' naar 'verkopen' en knipt zijn koersdoel van 108 naar 87 euro. Daarmee neemt het aantal barstjes in het aandeel verder toe. Die barstjes begonnen te ontstaan toen de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA zijn bedenkingen plaatste bij filgotinib, het goudhaantje van Galapagos.

Nog dinsdag zei ook zakenbank Morgan Stanley in een update dat CEO Onno van de Stolpe rond Halloween - eind oktober, begin november - een cruciale vergadering tegemoed gaat. 'We hadden gedacht de data te krijgen in een studie in het eerste kwartaal van 2021 en een mogelijke nieuwe aanvraag bij de FDA. Maar partner Gilead plant een vergadering met de FDA en zegt dat als een goedkeuring onwaarschijnlijk is hij de commerciële afspraken rond de marketing van filgotinib gaat heroverwegen', zei Morgan Stanley.

WDP

WDP beleeft dan weer een mooie dag. De specialist in logistiek vastgoed maakt zijn reputatie als rots in de branding tijdens het pandemiejaar waar. Voor de tweede keer op rij krikt hij de prognose voor 2020 op. De lat ligt nu op een winst per aandeel van 1 euro per aandeel. In augustus voorspelde CEO Joost Uwents een winst 'aan de bovenkant' van de eerder vooropgestelde vork van 0,95 à 1 euro per aandeel.

WDP slaat als 'huisbaas' van heel wat e-commercebedrijven munt uit de turbo die de pandemie op de onlinehandel heeft gezet. Over de eerste negen maanden steeg de courante winst per aandeel, de winst die abstractie maakt van boekhoudkundige meer- of minwaarden op de portefeuille of de rente-indekking, tegen het zelfde tempo als de eerste jaarhelft: 8 procent.