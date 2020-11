Brussel: IBA en Gimv tegendraads hoger na cijfers

De beurzen nemen donderdag een stap terug. IBA en Gimv slaan munt uit respectievelijk een tradingupdate en halfjaarresultaten.

De Europese beurzen staken even hun vaccinrally en gaan gemiddeld 1 procent lager. Beleggers lijken vooral bezig met het oplopende aantal coronabesmettingen in de wereld. Vooral in de VS lijkt het aantal besmettingen stevig uit de hand te lopen, waardoor New York zich genoodzaakt ziet met onmiddellijke ingang de scholen te sluiten.

De Bel20 verliest rond 12 uur 1,4 procent. Bovenaan prijkt het crisisaandeel Colruyt met een winst van 1 procent. Gevolgd door de holding Sofina die een koersstijging laat zien van 0,4 procent. Verder zijn er geen stijgers in de sterrenkorf.

Solvay

Analist Wim Hoste van KBC Securities reageert op het besluit van de Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA om de Boeing 737 MAX weer in de lucht toe te laten. Hoste denkt dat dat positief nieuws is voor de chemiespeler Solvay . Daarom verhoogt hij zijn koersdoel voor het aandeel van 90 naar 100 euro en behoudt hij zijn opbouwenadvies. 'Solvay is een toeleverancier van onderdelen voor de luchtvaartsector', zegt de analist. Hij legt uit dat een verbetering van de situatie in de luchtvaartsector - ook geholpen door het positieve nieuws over performante vaccins de jongste dagen - van belang is voor het sentiment rond het aandeel Solvay.

'We hebben onze verwachtingen voor de omzetgroei voor de afdeling composietmaterialen met 2 procentpunten verhoogd tot een toename met 8 procent in 2021 en met 10 procent in 2022', vervolgt Hoste. 'Daarnaast voegen we 30 basispunten toe aan de brutobedrijfswinstmarge van de divisie. Dat leidt tot een stijging van de brutobedrijfswinst voor Solvay met ongeveer 1 procent in zowel 2021 als 2022 tot respectievelijk 2,1 en 2,2 miljard euro.' Voor 2020 verwacht de analist een brutobedrijfswinst van 1,9 miljard.

Het aandeel kan niet profiteren van de koersdoelverhoging en verliest 1,8 procent.

Gimv

'De impact van corona is minder negatief dan oorspronkelijk gedacht', klinkt het bij Gimv . De Antwerpse investeringsmaatschappij zag de waarde van de bedrijven waarin ze participeert tussen april en eind september opveren dankzij de remonte van de beurzen en de sterker dan verwachte prestaties van een aantal ondernemingen.

Gimv zag de waarde van zijn investeringsportefeuille in de eerste helft van zijn boekjaar met dik 12 procent stijgen naar 1,14 miljard euro. Toen Gimv zijn jaarcijfers bekendmaakte, dwong de coronacrisis de investeringsmaatschappij nog een latente minwaarde van 236 miljoen euro te boeken op de investeringsportefeuille.

Analist Michiel Declerq van KBC Securities noemt de resultaten van Gimv 'veerkrachtig'. 'De aandelenmarkten zijn verder hersteld door het goede vaccinnieuws. We denken dat de investeringsmaatschappij zal blijven profiteren van de stijgende waarderingen en het sneller dan verwachte herstel van de wereldwijde activiteit.'

De analist behoudt zijn opbouwenadvies en koersdoel van 55 euro. Het aandeel wint 1,8 procent.

IBA

IBA kwam met een kwartaalupdate. De wereldmarktleider in protontherapiesystemen voor kankerbestrijding waagt zich nog niet aan een jaarprognose wegens de onzekerheid die Covid-19 met zich meebrengt, maar belooft wel 'zo snel mogelijk' een gedetailleerde outlook.

In afwachting daarvan zegt IBA goed geplaatst te zijn met bruto 122 miljoen euro cash als buffer. Netto, min de schulden, beloopt de buffer 33 miljoen euro.

Analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities reageert op de resultaten. 'Het bedrijf heeft een gezonde balans en heeft voldoende cash om de negatieve effecten van de coronacrisis op te vangen. Daarbij blijft de hoeveelheid cash stijgen dankzij de licentiedeal die IBA met het Chinese CGNNT sloot.'

'We denken dat IBA in staat is mogelijke vertragingen op te vangen dankzij de dienstverlening (onderhoud van de systemen, red) die blijft doorlopen. Dat is ook te zien aan de koers die 50 procent hersteld is sinds augustus', vervolgt Van Steenhuyse. 'Omdat we denken dat de huidige waardering terecht is, behouden we ons houdenadvies en koersdoel van 11 euro.'