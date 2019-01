Brussel: ING raakt niet uit verdomhoekje

Hoop op Chinese stimulus levert ook de Brusselse beurs (een beetje) herstel op. Bel20-zwaargewicht ING raakt ondanks een iets minder kritisch Credit Suisse niet uit het verdomhoekje.

Na Berenberg gisteren, is het nu de beurt aan UBS om Engie op de kooplijst te zetten. Het koersdoel gaat hoog omhoog, van 13,20 naar 15 euro. De Franse nutsreus vertaalt de plotse 'love-in' in 0,6 procent winst naar 13,45 euro.

UBS-analist Aymeric Parodi soms drie redenen op voor het optimisme voor het jarenlang verguisde aandeel:

De risico's rond de nucleaire erfenis in België zitten nu stevig in de koers verrekend ... ... terwijl het opwaarts potentieel voor hernieuwbare energie dat niét is De gereguleerde - en dus stabiele - aardgasactiviteit, 35 procent van de ondernemingswaarde, wordt door beleggers niet naar waarde geschat

Op korte termijn ziet de analist vooral puntje 2 als katalysator. 'Op dit ogenblik hebben beleggers zeer weinig zicht op de portefeuille wind- en zonne-energie', erkent Parodi. Dat is mede het gevolg van de huidige manier van rapporteren, waar de tak wat ondergesneeuwd wordt. 'Maar', klinkt het, 'de beleggersdag in februari kan een gelegenheid zijn om de rapportering te verbeteren, bijvoorbeeld door een aparte afdeling van te maken'.

ING gaat 0,5 procent lager procent naar 9,83 euro. Na het beroerde 2018 - waarbij het aandeel bijna 40 procent van zijn waarde verloor - haalt Credit Suisse, al langer een criticus van de Nederlandse bankreus, ING na bijna exact één jaar van de strafbank. Het advies gaat van 'verkopen' naar een nog altijd niet enthousiast 'houden', het koersdoel wordt wel lichtjes bijgeknipt tot 11,50 euro.

Berenberg toont zich in een rapport bijzonder gecharmeerd door de sterke update die diagnosespecialist Biocartis vorige week uitstuurde. 'Het sleutelelement van de update was het bericht dat er 326 nieuwe Idylla-zaklabo's geïnstalleerd werden in 2018, duidelijk meer dan de 300 die verwacht werden'.

'Merk op dat de consensus midden 2018 uitging van 270 installaties en de beurskoers toen 15 procent hoger noteerde', merkt analist Michael Ruzic-Gauthier op. Volgens hem is het inflectiepunt nu bereikt.

'Het ecosysteem van geïnstalleerde labo's heeft een kritische massa bereikt, met de toevoeging van nieuwe testen en geografische expansie kan de schaalgrootte nu snel toenemen. Door de toename van labo's en patronen voor die labo's verwachten we van 2019 tot 2025 een gemiddelde omzetgroei van 35 procent per jaar. 2019 wordt het jaar van de doorbraak voor het aandeel'. De analist blijft logischerwijs bij zijn koopadvies en koersdoel van 16,50 euro.

Ruzic-Gauthier wijst trouwens op nog een positieve trend in 2018: 'Onder de nieuwe CEO Herman Verrelst is Biocartis geëvolueerd van een R&D-bedrijf met focus op Europa naar internationale diagnosespeler met focus op de commerciële organisatie.'

En vooral: de klemtoon van de commerciële organisatie ligt op de VS. Cru gesteld is de Amerikaanse markt de enige die er echt toe doet. 'Merk op dat de twee meest succesvolle platformen voor moleculaire diagnose, BioFire van bioMérieux en GeneXpert van Cepheid, lucratieve franchises zijn die zo goed als uitsluitend op de Amerikaanse markt gericht zijn en de Europese markt compleet links laat liggen.'

Het beurshuis wijst op het grote belang van de alliantie met Genomic Health , een alliantie die voorlopig koeltjes onthaald is. 'Genomic is een bekende naam in de Verenigde Staten, maar niet in Europa, waar het gros van de Biocartis-aandeelhouders woont. Dat is volgens ons de oorzaak van het lauwe onthaal van een alliantie die potentieel cruciaal is.'

Euronav krabbelt een procentje hoger naar 6,69 euro. De olietankerreder verkoopt opnieuw een tanker en zet de verjonging van zijn vloot voort. 'Geen impact op onze inschatting van het aandeel', stelt KBC Securities. Het beurshuis schat onverminderd de netto-actiefwaarde van de reder op 8,45 euro, zodat de huidige koers een stevige korting van 20 procent impliceert.

CEO Dirk Anbeek zwaait af bij Wereldhave Belgium , leert een mededeling. Maar geen nood: de vastgoedgroep heeft nog altijd een CEO over, Kasper Deforche. Sinds 2016 en het aantreden van Deforche was er bij Wereldhave Belgium namelijk een tweespan aan het roer.

Het aandeel heeft er een beroerd 2018 opzitten, mede omdat de herstructurering bij Carrefour België de groep stevig trof. Maar de daaruit voortvloeiende inkrimping van de site in Luik is Wereldhave Belgium wel voor het eerst sinds de beursgang in 1999 verlost van de molensteen: tot nog toe mocht de groep vergeleken met de rivalen weinig schulden aangaan, omdat het winkelcentrum Belle Ile in Luik een te groot deel van de portefeuille uitmaakte.