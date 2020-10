Brussel: KBC-remonte trekt Bel20 hoger

De Europese beurzen staan in de plus. KBC krijgt een koopadvies van Deutsche Bank. Barclays haalt Bpost van de kooplijst.

De beurzen op het oude continent winnen terrein nu we mogelijk aan het begin staan van een soort Biden-rally. Want op basis van de jongste polls lijkt het er steeds meer op dat presidentskandidaat Joe Biden met een landslide de Amerikaanse verkiezingen gaat winnen.

Biden staat in roestgordelstaten als Michigan en Pennsylvania op een voorsprong die de statistische foutenmarge ruim overstijgt. Zelfs in Florida is het een dubbeltje op zijn kant, omdat de vele senioren daar niet in hun nopjes zijn met de corona-aanpak van president Donald Trump.

Daardoor kunnen de Democraten ook een meerderheid krijgen in de Senaat, zodat Biden zijn grootschalige stimuleringspakket van 2.000 miljard dollar voor de infrastructuur makkelijker kan doorvoeren. Dat zou goed nieuws zijn voor de Amerikaanse economie en dus ook voor de beurs.

Gemiddeld gaan de beurzen op het oude continent 0,6 procent hoger. De Bel20 wint rond 10 uur 0,9 procent.

KBC

De grootste winnaar in de Brusselse graadmeter is de bank- en verzekeringsgroep KBC met een winst van bijna 3 procent. Dat komt door fanmail uit Duitsland, want Deutsche Bank verhoogt het advies voor de bank van 'houden' naar 'kopen'. Daarnaast klimt het koersdoel van 54 naar 56 euro, wat een opwaarts potentieel van 27 procent geeft tegenover de slotkoers van woensdag.

Analist Benjamin Goy zegt dat de groep het beter doet dan haar sectorgenoten. 'Toen KBC de coronacrisis inging, was het in Europa superieur in termen van winstgevendheid, kapitaalpositie en de kwaliteit van de leningen. Daarnaast heeft KBC het eerste halfjaar gebruikt om meer dan de andere Europese bankspelers verliezen te nemen op mogelijke toekomstige wanbetalingen. KBC is waarschijnlijk een voorloper als het gaat over weer naar normaal gaan.'

KBC zal als een van de eerste banken weer een dividend uitkeren. Benjamin Goy Analist bij Deutsche Bank

'We verwachten dat KBC vanaf het tweede halfjaar weer een dubbelcijferig rendement op eigen vermogen laat zien', vervolgt Goy. 'Dat is te danken aan de relatief sterke groei in het aantal leningen, de vergoedingen voor vermogensbeheer nu de financiële markten weer herstellen en een sterke verzekeringspoot. Daarnaast weet het bedrijf te profiteren van een goede kostencontrole en een solide kwaliteit van de leningen.' Volgens de analist is dat laatste te zien aan de lage hoeveelheid non-performing loans (leningen waarop geen rente en/of aflossing wordt betaald) die KBC op de balans heeft staan.

Verder benadrukt Goy dat de bank haar vooruitzichten voor 2020 heeft gebaseerd op conservatieve macro-economische verwachtingen.

'De kapitaalratio's van KBC behoren tot de hoogste van alle bankgroepen in de eurozone', stelt de analist. 'In combinatie met een sterke winstgevendheid verwachten we dat KBC als een van de eerste weer een dividend zal uitkeren, zodra de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) aan banken om geen winstuitkeringen te doen is opgeheven.' De analist verwacht bij de hervatting van de uitkeringen een dividendrendement van 4 tot 6 procent. Daarnaast houdt Goy er rekening mee dat KBC zijn inkoopprogramma voor eigen aandelen hervat.

De aandelenkenner benadrukt dat ondanks die gunstige factoren het aandeel in de voorbije drie maanden slechter heeft gepresteerd dan dat van zijn branchegenoten in de Benelux. Daardoor ziet Goy veel opwaarts potentieel.

Telenet

Telenet wint 1,1 procent. Analist Roshan Ranjit van Deutsche Bank herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 60 euro voor de telecomspeler. 'De voorbije maanden zijn we in toenemende mate optimistisch over Telenet dankzij het vertrouwen dat het management uitstraalt. We voorzien dat de kernoperaties gezond zijn, vooral in breedband, en we denken dat de goede financiële resultaten in het tweede kwartaal verdere rugwind geven, iets wat zich toen niet in de koers reflecteerde.'

'Volgens onze inzichten kunnen de goede operationele resultaten leiden tot een verhoging van de vooruitzichten voor 2020, ondanks de moeilijkere vergelijkingsbasis voor het tweede halfjaar en de onzekerheid over de media-activiteiten. Het management is vroeg in het jaar vaak conservatiever.'

Bpost

Op de bredere markt zien we Bpost met 0,1 procent dalen. Barclays verlaagt het advies voor de postbezorger van 'kopen' naar 'houden'. Analist Marco Limite verhoogde dinsdag nog het koersdoel van 7 euro naar 8,5 euro, een koersdoel dat intussen bereikt is. De analist had Bpost sinds 2019 onafgebroken op 'kopen' staan, leren de data van de nieuwsdienst Bloomberg. 'Er is te weinig duidelijkheid in de strategie van Bpost', zegt Limite nu.