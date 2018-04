Brussel: Melexis vlamt na Londense fanmail

Melexis had sinds de piek eerder dit jaar 12 procent verloren. Eén koopadvies van Berenberg volstaat om die achterstand grotendeels goed te maken.

Na de recente terugval van het aandeel Melexis vindt Berenberg het welletjes. Het beurshuis zet de specialist in autochips op de kooplijst, met een koersdoel van 97,50 euro. 'Het aandeel is tegenover de piek eerder dit jaar 12 procent gezakt, in lijn met de zwakte bij alle halfgeleideraandelen', klinkt het. 'Dat is volgens ons onterecht. Melexis zet bijna puur op de autosector in en speelt zo in op het toenemend aantal chips in elke auto'.

Pro memorie: in een gemiddelde auto die van de band rolt, zitten nu tien chips van Melexis.

Het koopadvies sorteert onmiddellijk effect: het aandeel spurt 6,6 procent hoger naar 88,20 euro. Eerder liep de winst op tot 10 procent, waarmee de correctie van de voorbije weken bijna volledig uitgevlakt was.

Aperam , sinds vorig jaar Bel20'er trekt op overnamepad. De specialist in roestvrij staal neemt VDM Metals over, een Duitse specialist in metalen legeringen om materialen roestbestendig te maken. De deal waardeert VDM Metals inclusief schulden op 596 miljoen euro en wordt gefinancierd met een mix van schulden en cash.

ABN AMRO is erg te spreken over de overname. 'In een eerste raming schatten we dat de deal op jaarbasis vóór synergieën 0,49 euro per aandeel extra winst aanlevert en 0,67 euro na synergieën. De deal schept dus aandeelhouderswaarde en zet ook de sterke balans aan het werk. Eind 2017 had Aperam netto 63 miljoen cash, na de deal denken we dat de schulden van de groep minder dan 1 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) zullen belopen.'

Applaus op alle banken dus. Het aandeel herstelt na de recente terugval 3,6 procent naar 40,22 euro. En is zo de grootste stijger in de Bel20 , die bij gebrek aan richtinggevende factoren 0,1 procent lager noteert op 3.884 punten.

De specialist in winkelvastgoed Retail Estates had het eind vorige maand al aangegeven en nu is de kogel door de kerk: de groep lanceert een kapitaalronde van 123 miljoen euro. Aandeelhouders kunnen vanaf morgen tot 23 april per 5 aandelen intekenen op één nieuw, aan de 'vriendenprijs' van 65 euro.

Dat is een korting van 10 procent op de slotkoers woensdag, 72,50 euro. De groep spreekt echter ook van een korting van 8,8 procent op de 'TERP', ofte de theoretische ex-rechten prijs. Dat inmiddels populaire vierletterwoord bij kapitaalverhogingen slaat op de koers waarmee het aandeel theoretisch morgen de kapitaalronde aftrapt.

Stel dat u gisteravond vijf aandelen Retail Estates bezat. Die zijn dus elk 72,50 euro waard. Morgen heeft u plots zes aandelen, de vijf oude en eentje dat u voor de vriendenprijs van 65 euro kon kopen. De gemiddelde prijs van de zes stukken is 71,25 euro, dat is dus - steeds tegen de slotkoers van dinsdag - onze TERP.

Het voorkeurrecht is dus theoretisch 1,25 euro waard, of een vijfde van het koersverschil tussen 71,25 en 65 euro. Professionele beleggers zullen morgen arbitreren tussen het aandeel en het inschrijvingsrecht dat ook op de beurs zal noteren.

Het vooruitzicht van de stevige kapitaalronde weegt vandaag wel op het aandeel: Retail Estates zakt 1,7 procent naar 71,30 euro.

De specialist in grafische software Global Graphics koerst 3,9 procent hoger op 2,96 euro na een vrij geruststellende update over het eerste kwartaal. De omzet steeg bijna een kwart naar 5,85 miljoen euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) verdubbelde naar 1,52 miljoen euro. Netto sloeg het resultaat om van een verlies van 0,11 miljoen naar een winst van 0,82 miljoen euro.