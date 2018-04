Brussel: Mithra, het opvliegendste aandeel

Mithra zet zijn hoge vlucht in 2018 voort. Een opsteker, nu er een vervaldatum staat op de notering van twee andere Brusselse biotechaandelen.

De Bel20 kan net als de Amsterdamse AEX in tegenstelling tot de Europese collega's rode cijfers vermijden. Dat is in belangrijke mate te danken aan indexzwaargewicht en bankreus ING , die 0,9 procent verstevigt naar 13,95 euro.

Het aandeel wordt na de recente terugval in de favorietenlijst van Citi meegenomen. Analist Stefan Nedialkov is vooral gecharmeerd door het digitale pionierswerk van ING. Daardoor zullen de kosten van de groep volgens zijn raming tegen 2021 nog maar 48 procent van de inkomsten bedragen, 8 procentpunt minder dan in 2017.

ING vervangt op de Europese favorietenlijst KBC. Citi blijft wel koper van de Belgische bank- en verzekeringsgroep, 'gelet op het duurzame en zeer rendabele bedrijfsmodel'.

Met een winst van 2,9 procent naar 23,30 euro is Mithra op dit ogenblik het best presterend Brussels aandeel. Dit dankzij een Canadese deal voor de potentiële anticonceptiepil Estelle. Eerstdaags zijn er ook de resultaten van de tweede klinische testfase voor Donesta, een middel tegen opvliegertjes. De hoge beleggersverwachtingen rond Donesta en Estelle hielpen het aandeel van de Luikse farmagroep dit jaar al 127 procent (!) hoger.

De interessantste passage uit de jaarcijfers van Tigenix heeft eigenlijk niks met de cijfers te maken. Namelijk de boodschap dat de groep verwacht dat Takeda nog deze maand formeel het overnamebod van 1,78 euro per aandeel lanceert. Tigenix noteert logischerwijs dicht tegen de biedprijs met een winst van een half procentje tot 1,76 euro.

Pro memorie: op dit ogenblik loopt ook het overnamebod van Sanofi op een ander Belgisch biotechbedrijf, Ablynx. De kans is dus reëel dat het Brussels koersenbord tegen deze zomer dus twee biotechaandelen armer is.

Terwijl Tigenix dus pas nu de jaarcijfers bijeengeraapt heeft, trapt Fagron de updates over het eerste kwartaal af. De specialist in magistrale bereidingen ziet de omzetgroei versnellen, even abstractie gemaakt van de tegenzittende koersen van dollar en real.