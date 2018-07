Brussel: Nyrstar doesn't like Mondays

Een plotse koersval van Nyrstar zorgt voor animo op het Brussels koersenbord.

Beleggers die de Brusselse beurs herleiden tot de Bel20 , kunnen verkeerdelijk denken dat het een zomers rustige handel is. De Brusselse beursbarometer zakt 0,3 procent naar 3.913 punten.

De belangrijkste actie speelt zich echter buiten die korf af. Nyrstar tuimelde plots tot 17 lager naar 3,61 euro, een vers diepterecord. Nu beloopt de schade nog 8,3 procent naar 4 euro rond. Analisten hadden het raden naar de precieze oorzaak van de koersval, maar duidelijk is dat in de aanloop naar de halfjaarcijfers woensdag de zenuwachtigheid toeneemt.

Vorige maand kwam ABN AMRO nog met een bijzonder kritisch rapport over de zinkspecialist, waarbij het beurshuis vooral vraagtekens stelde bij de houdbaarheid van de torenhoge schuldenlast.

De zenuwachtigheid wordt er niet minder op door de aanhoudende koersval van het schuldpapier van Nyrstar. De lagere zinkprijzen voeden daar volgens Bloomberg de vrees dat de groep onvoldoende cashflow zal genereren om de komende jaar de schulden af te lossen en dus op een schuldherschikking afstevent.

Het schuldpapier met looptijd tot 2024 noteert nu aan 86 procent van de nominale waarde. Dat wil zeggen: beleggers eisen nu meer dan 10 procent rendement om 'tweedehands' in schuldbewijzen van Nyrstar te beleggen.

En dat is erg zorgwekkend, stelt ABN AMRO-analist Philip Ngotho. Hij wijst op de tegenzittende macro-omgeving, met onder meer een recente daling van de zinkprijs. 'Beleggers focussen daardoor steeds meer op de obligatie van 350 miljoen euro met vervaldag september 2019 die Nyrstar eind dit jaar of begin volgend jaar moet zien te herfinancieren. Maar een herfinanciering met een nieuwe obligatie lijkt uitgesloten, met een rendement van meer dan 10 procent op het bestaand papier. Dat betekent namelijk dat Nyrstar op nieuw papier ook meer dan 10 procent rente moet betalen en het is zeer de vraag of het bedrijf zo'n hoge rentelasten kan dragen', luidt het.

Het verlies voor de Bel20 kwam in belangrijke mate op het conto van AB InBev . Het winstalarm van Heineken weegt ook op de Belgisch-Braziliaanse biergigant. Logisch: de Nederlandse bierreus waarschuwt voor tegenvallende marges omdat hij in Brazilië marktaandeel hoopt in te winnen van marktleider AB InBev. En voor deze laatste is die thuismarkt een cruciale en rendabele markt.

Ook ING staat onder druk. De Nederlandse bankreus beleeft een erg zwak 2018 en brokkelt nog eens 0,6 procent af naar 12,98 euro. Kepler Cheuvreux haalt in een sectorrapport over de Benelux-banken de grootbank van de kooplijst. Volgens het beurshuis is de analistenconsensus te optimistisch: de verwachte groei van de inkomsten met meer dan 3 procent in zowel 2019 als 2020 is niet realistisch.

De favoriet in de sector blijft ABN AMRO, het advies voor KBC blijft verkopen ('reduce').

De sterkste stijger in de Bel20 is Galapagos . De biotechreus van de Lage Landen ligt al een tijdje prima in de markt - mede dankzij een recente deal met Novartis - en slaat munt uit een koopadvies en koersdoel van 130 euro bij Barclays. Het aandeel trekt een spurt van 2,1 procent naar 96,88 euro en is niet meer zo ver verwijderd van de absolute recordkoers van begin dit jaar, 98,82 euro.

Nog in de farmasector sluit Mithra een deal met Ceres Pharma, het 'Omega Pharma bis' van Marc Coucke. Mithra ontvangt 20 miljoen voor de verkoop van de Belux-rechten op de verkoop van generische contraceptiva, met mogelijk nog eens 20 miljoen euro als deel van de toekomstige winst.

Voor Mithra kadert de verkoop in de focus op de kernactiviteit, vooral dan de ontwikkeling van eigen producten. Dat is in de eerste plaats de potentiële blockbsuter Donesta, een experimenteel middel om opvliegers in de menopauze te bestrijden, en de anticonceptiepil Estelle. Optimisme over die twee middelen joegen het aandeel Mithra dit jaar liefst 248 procent hoger, de beste prestatie van het Brussels koersenbord.