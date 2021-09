Brussel: Ontex to the moooon?

De Europese beurzen hebben de wind in de zeilen. Ontex beleeft de beste beursdag in zeven weken na een schikking van 81 miljoen euro. AB InBev en UCB winnen terrein door fanmails. Euronav maakt 1,44 miljard euro vrij op zijn balans.

De beurzen op het oude continent gaan in navolging van Wall Street hoger. Beleggers maken zich minder druk over een versnelde afbouw van de monetaire stimulus nu de Amerikaanse inflatie-opstoot wat lijkt af te koelen. Het gemiddelde Europese aandeel wint rond het middaguur 0,8 procent.

De Bel20 klimt 1,1 procent tot 4.158 punten.

UCB

Koploper is UCB met een winst van meer dan 3 procent, nadat het beurshuis Jefferies een koopadvies heeft gegeven voor het aandeel. Daarnaast neemt het beurshuis de medicijnontwikkelaar mee in zijn Europese 'mid cap top pick'-lijst. 'We hebben een groot vertrouwen in een blockbusterstatus voor psoriasismiddel Bimzelx (de commerciële naam voor bimekizumab', zegt analist Peter Welford.

Welford voert zijn verwachte piekverkoop voor het middel met 60 procent op en verwacht 4 miljard dollar omzet met Bimzelx. UCB kreeg in augustus goedkeuring voor het middel in de behandeling van psoriasis in Europa. Een Amerikaanse goedkeuring wordt voor 15 oktober verwacht.

AB InBev

Een ander lid van de Bel20 dat in het groen staat door een adviesverhoging is de bierbrouwer AB InBev . Analist Mitch Collett van Deutsche Bank verhoogt zijn advies van 'houden' naar 'kopen' en laat zijn koersdoel staan op 60 euro. 'Het aandeel staat 14,5 procent lager dan op 1 januari, waarmee AB InBev het slechter doet dan zijn sectorgenoten.'

'Negatieve aanpassingen van de winstprognoses zijn een duidelijk onderdeel van het probleem. Maar we geloven dat de angstige waardering ook door andere zorgen komt, waaronder de dreigende verkoop van AB InBev-aandelen door Altria, de hoge schuld en stevige concurrentie in de opkomende markten.'

AB InBev wint 1,5 procent.

Ontex

Op de bredere markt zien we een aandeel stevig stijgen dat de afgelopen jaren stelselmatig door beleggers is gedumpt: Ontex . Het heeft last van legio tegenwinden, maar zoals we inmiddels weten kan dat ook zomaar het begin zijn van een meme-stock (letten jullie op Reddit-beleggers?). Een mooie start zou vandaag zijn want het aandeel schoot bij opening 7 procent hoger. Op de dag middag blijft er nog een dagwinst over van 3 procent.

Dat heeft te maken met een betaling van de Braziliaanse groep Hypera (ex-Hypermarcas) aan luierproducent Ontex van

500 miljoen real (81 miljoen euro) om hun geschil rond de overname van haar divisie hygiëneproducten bij te leggen. Ontex zal het geld gebruiken om zijn schulden af te bouwen.

Ontex kocht vier jaar geleden de divisie hygiëneproducten van Hypermarcas voor een ondernemingswaarde (inclusief schulden dus) van 1 miljard real (toen 286 miljoen euro). Maar de deal draaide verkeerd uit. De fabrieken van Hypermarcas waren oud, investeringen waren nodig en er was een prijzenoorlog die de prijzen drukte. Er viel bovendien een lijk van 15 miljoen euro uit de kast: verkopers hadden richtlijnen aan hun laars gelapt en klanten groter dan geplande kortingen aangeboden zonder die in het IT-systeem in te brengen.

Analist Wim Hoste van KBC Securities wijst erop dat Ontex de schuld kan afbouwen met het geld. 'De schikking geeft de luierproducent de mogelijkheid de nettoschuld te laten dalen van 4 naar 3,6 keer de brutobedrijfswinst.'

Daarnaast haalt Hoste het bericht over Ontex in De Tijd aan waarin we meldden dat het bedrijf - volgens onze informatie - bezig is met de verkoop van de Braziliaanse tak. 'Hoewel het bericht niet bevestigd is door de onderneming, zou een verkoop van de Braziliaanse activiteiten nauwelijks een verrassing zijn. Naar aanleiding van de recente beleggersdag denken we dat de strategische focus op Europa en Noord-Amerika ligt.'

ING-analist Reg Watson wijst erop dat de 500 miljoen Braziliaanse real (81 miljoen euro) die Ontex als schikking heeft gekregen de helft van de overnameprijs van 1 miljard real is, maar dat de overnameprijs in euro's veel hoger was. 'De overname kostte in euro's toen 280 miljoen. De depreciatie van de real sinds die tijd is significant geweest.'

De analist geeft ook aan dat de reputatieschade voor Ontex nog altijd niet hersteld is. 'Het is duidelijk dat het bedrijf doelbewust bedrogen is. De batterij advocaten, accountants en bankiers die voor Ontex werkten, hadden dat niet door.'

'Dit verandert de waarde van Euronav niet'

Analist Olivier Vandewoude van KBC Securities reageert op een artikel in De Tijd waarin we hebben gemeld dat de tankerrederij Euronav 1,4 miljard euro vrijmaakt op de balans, waardoor er mogelijk meer geld naar de aandeelhouders kan vloeien. 'Dit verandert de waarde van het bedrijf niet', zegt Vandewoude.

'In het recente verleden is het bedrijf voorzichtig geweest met zijn dividendstrategie', vervolgt de analist. 'Het huidige schuldniveau is een limiterende factor voor het bedrag dat de onderneming kan uitbetalen. Tegenover eind december steeg de schuld van 1,6 naar 1,8 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) eind juni.'

De analist denkt wel dat het nieuws op korte termijn een opwaartse beweging kan geven aan het aandeel. 'Maar het is onwaarschijnlijk dat grote hoeveelheden cash zullen uitstromen door het schuldniveau.' De analist zegt dat hij de waardering aantrekkelijk vindt en herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 10,20 euro.

Het aandeel wint 1,8 procent.