Brussel: Paasweek start stevig in het rood

De Brusselse beurs gaat na het lange Paasweekend in het spoor van Wall Street stevig in het rood. Exmar gaat na de jaarcijfers stevig lager, Fagron vertaalt een paasdeal in winst.

Een toxische mix van tuimelende technologieaandelen, escalerende Chinees-Amerikaanse handelssancties en vrees voor een afkoeling van de Amerikaanse economie zadelde Wall Street maandag met stevig verlies op. Ook in Europa lijken enkele indicatoren te signalen dat de economische groei over de piek heen is.

De Europese beurzen volgen Wall Street bijgevolg in het rood. De Bel20 duikt 1,2 procent lager naar 3.812 punten. Alleen Ontex , dat na een winstwaarschuwing eerder dit jaar hard onderuit gegaan was, houdt een beetje stand. De luierfabrikant herstelt 0,3 procent naar 21,78 euro, maar noteert sinds begin dit jaar nog steeds 21 procent lager.

In een vooruitblik op de resultaten over het eerste kwartaal handhaaft Deutsche Bank het advies voor Solvay op 'verkopen'. 'Wij voorspellen dat de brutobedrijfswinst (ebitda) in het eerste kwartaal jaar op jaar met 1 procent zakt', stelt analiste Virginie Boucher.

Boucher vreest dat onder meer tegenzittende wisselkoersen op de resultaten zullen wegen. Ze vindt ook de huidige koers onvoldoende de conjunctuurrisico's voor natriumcarbonaat en de onzekerheid bij Cytec - de leverancier van lichtgewicht composieten voor de luchtvaartsector - weerspiegelt. 'Daarom het verkoopadvies', luidt de conclusie. Solvay laat 1,8 procent liggen en noteert op 110,85 euro.

De grootste daler op de Brusselse beurs is Quest for Growth : de investeringsmaatschappij duikt 19,5 procent lager naar 7,50 euro. Pas op: als aandeelhouder wordt u er niet zo veel armer op vandaag. Het aandeel noteert namelijk vandaag zonder het recht op het dividend van bruto 1,55 of netto 1,52 euro. Aandeelhouders kunnen ook opteren voor een keuzedividend in aandelen, al heb je daar best een rekenmachine voor in de aanslag.

KBC Securities handhaaft na de jaarresultaten van Exmar het koersdoel van 8 euro, maar erkent dat een job voor de werkloze drijvende lng-fabriek Caribbean dé potentiële katalysator voor de beurskoers blijft. Het uitblijven van witte rook rond de Caribbean zet de koers van het aandeel 4,8 procent lager naar 5 euro.

Fagron wipt 1,1 procent hoger naar 12,80 euro. De specialist in magistrale bereidingen voor apothekers realiseert de eerste belangrijke overname sinds de bijna-doodervaring van de kapitaalronde in het voorjaar van 2016.

Voor de Amerikaanse branchegenoot Humco betaalt Fagron 47,5 miljoen dollar (39 miljoen euro), zo'n tien keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Het prijskaartje kan bovendien oplopen tot 70 miljoen dollar, als Humco over 2018 en 2019 niet gespecificeerde winstdoelstellingen haalt.