Brussel: Plastic fantastic

De Europese beurzen bleven dicht bij huis. Resilux boekt een hogere winst bij een lagere omzet. IBA heeft opnieuw succes in China.

De Europese aandelenmarkten kenden een volatiele dag. Ze begonnen goedgemutst, kenden een eerste dip toen bleek dat de inflatie in de eurozone negatief is geworden - wat de taak van de ECB bemoeilijkt - en doken in het rood toen de euro even meer dan 1,20 dollar waard werd. De Euro Stoxx50 sloot 0,15 procent in de plus, de brede Stoxx Europe 600 verloor 0,35 procent.

De Bel20 deed het wat minder dan de Europese collega's en verloor 0,55 procent tot 3.314,23 punten. De druk op de index kwam vooral van Telenet (-3,6%), Galapagos (-3%) en Proximus (-2,35%).

Resilux

Echte beweging moesten we op de brede markt zoeken. De producent van petflessen Resilux won 3,3 procent na de publicatie van de halfjaarcijfers. De groep verkocht in het eerste halfjaar ongeveer evenveel preforms en flessen als in de eerste zes maanden van 2019. Er werd minder water en frisdranken geconsumeerd, maar de verkoop van preforms en flessen voor desinfecterende producten steeg. De 7,4 procent lagere omzet was vooral het gevolg van lagere gemiddelde grondstofprijzen. Die rekent het bedrijf direct door aan de klant.

Dankzij het wegvallen van de opstartkosten voor de nieuwe recyclagefabriek in Bilten (Zwitserland) en voor de nieuwe preformfabriek in Roemenië kwam de winst hoger uit. De nettowinst steeg met bijna 40 procent tot 10,9 miljoen euro. Zonder nieuwe negatieve Covid-19-effecten verwacht het bedrijf voor het tweede halfjaar resultaten die in de lijn liggen met de tweede jaarhelft van 2019.

Analist Guy Sips van KBC Securities verhoogt zijn advies voor het aandeel van 'opbouwen' naar 'kopen' en laat het koersdoel stijgen van 160 naar 175 euro. 'De toegenomen waarde is deels te danken aan de toegenomen vraag naar gerecycleerd petmateriaal in de circulaire economie. Resilux profiteert dan ook van de investeringen die het in 2019 deed in gerecycleerd petmateriaal.'

Meer investeren

Velen denken dat Resilux een petproducent is, maar het gaat almaar meer richting een pet- en recyclingbedrijf. Guy Sips Analist KBC Securities

Na een gesprek met het management verwacht Sips dat het bedrijf meer gaat investeren in recycling. 'Ik schat dat ze de komende jaren tussen 30 en 40 miljoen euro investeren. Dat kan op meerdere manieren, maar ik verwacht dat ze de fabriek in Bilten uitbreiden of dat ze in Griekenland of Spanje investeren. Je kunt niet zomaar overal een recyclagebusiness opstarten. Er moet genoeg petafval zijn en het vuilnis moet efficiënt opgehaald worden zodat er niet te veel ander afval bijzit.'

Voorts denkt de analist dat er nog genoeg vraag zal zijn naar gerecycleerd petmateriaal. 'Nu is het, onder andere door de lage olieprijs, goedkoper om nieuwe pet te produceren dan het te recycleren. Maar bedrijven zoals Coca-Cola zijn bereid om meer te betalen, zodat ze op hun flesjes kunnen zetten dat het plastic gerecycleerd is.'

Sips zegt verder dat Resilux steeds aantrekkelijker wordt voor duurzame beleggers. 'Velen denken dat Resilux een petproducent is, maar het gaat almaar meer richting een pet- en recyclingbedrijf. Dat maakt het aandeel interessant vanuit duurzaamheidsstandpunt.'

IBA

IBA mag een protontherapiesysteem installeren in het Sichuan Cancer Hospital & Institute in het Chinese Chengdu. Het contract is meer dan 50 miljoen euro waard. IBA verwacht binnen 90 dagen een eerste betaling.

Analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities geeft aan dat dat contract nog niet valt onder de samenwerking die IBA vorige week aankondigde met het Chinese CGN. 'Toekomstige contracten in China zullen wel onder dit samenwerkingsverband vallen, maar dit contract maakt nog deel uit van de vijf contracten waarvoor IBA volledig zelf instaat.'

De analist zegt dat het contract minder goede voorwaarden heeft dan een vergelijkbaar Chinees contract dat de groep vorig jaar sloot. 'Toen ging het om 90 miljoen euro voor de bouw van vijf kamers. Het gaat nu om vier kamers en er hoort geen overeenkomst bij voor het verlenen van service in de komende jaren. Wanneer we het eerdere contract voor die zaken corrigeren, komen we nog altijd op een contractwaarde van 55 tot 60 miljoen euro. Het huidige contract van 50 miljoen is minder aantrekkelijk.'

De analist zegt dat dat mogelijk het gevolg is van prijsdruk. 'De afgelopen tijd is er natuurlijk veel concurrentie in de markt gekomen door de Amerikaanse sectorgenoot Varian. Het is mogelijk dat IBA de prijs wat moet verlagen om de concurrentie bij te blijven. Maar op basis van één contract is dat nog lastig te bepalen. Er zit nu eenmaal veel verschil tussen projecten.'