Brussel: Powell to the people

De Europese beurzen gaan vrolijk hoger dankzij een geruststellende Fed-voorzitter. Cofinimmo verkoopt voor 41 miljoen euro aan panden. Biocartis heeft zijn door brand getroffen productielijn in Mechelen weer herstart.

De beurzen op het oude continent zijn in goeden doen en gaan rond 13.00 uur 0,9 procent hoger. Dat doen ze in navolging van Wall Street waar de graadmeters eensgezind 1 procent hoger sloten.

Het goede sentiment lijkt vooral te danken aan de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell. Want Powell denkt dat de blootstelling van Amerikaanse banken aan de wankelende Chinese vastgoedspeler Evergrande klein is en vreest geen besmetting. Hij denkt dat het vooral binnen China financiële gevolgen kan hebben. Hij liet verder weten dat de Fed in november beslist over een mogelijke reductie van de monetaire stimulus.

Hoe gevaarlijk is Evergrande voor de beurs?

Binnen China dreigt er wel degelijk onheil. Een vertragende vastgoedmarkt kan de huizenprijzen onder druk zetten, waardoor ook banken in de problemen kunnen komen. Voor banken zijn de Chinese woningen vaak het onderpand voor leningen. Bij een daling van de vastgoedprijzen zakt ook de waarde van dat onderpand. Dat kan het vertrouwen in de banken schaden, waardoor een financiële crisis in China kan ontstaan (zie video voor meer uitleg).

De Chinese vastgoedmarkt is goed voor 29 procent van het bbp. Kenneth Rogoff Topeconoom

Maar volgens topeconoom Kenneth Rogoff kan zelfs zonder een kredietcrisis een kwakkelende vastgoedmarkt de economie stevig raken. 'De Chinese vastgoedmarkt is goed voor 29 procent van het Chinese bruto binnenlands product (bbp) (zie grafiek). De economische voetafdruk is zo groot dat het moeilijk voor te stellen is hoe een significante vertraging van de Chinese groei kan worden afgewend, zelfs als de problemen bij de banken onder controle blijven.'

Verder kwam er donderdag slecht economisch nieuws uit de eurozone. De economische activiteit groeide in september veel trager dan in de vorige maanden, omdat bedrijven worstelen met aanvoerproblemen. De PMI-indicator zakte met 2,9 punten naar 56,1 punten. Economen hadden een veel kleinere terugval naar 58,5 punten voorspeld. Een score boven 50 punten wijst op een toename van de activiteit in de privésector, en omgekeerd.

Maar dankzij de woorden van Powell maken beleggers zich niet al te druk over China en de magere PMI-cijfers uit de eurozone. De Bel20 wint 0,9 procent tot 4.173 punten en alle leden van de sterindex staan vrolijk in het groen. Iedereen wint dus: Powell to the people!

Cofinimmo

De grootste stijger in de Bel20 is vastgoedspeler Cofinimmo dat 1,6 procent hoger gaat. Het bedrijf liet weten dat het een deel van de portefeuille van het Cofinimur 1-distributienet in Frankrijk heeft verkocht voor 41 miljoen euro. 'Dat bedrag is in lijn met de recentste reële waarde die is vastgesteld door onafhankelijke waarderingsdeskundigen', zegt de onderneming.

'Dit is goed nieuws voor Cofinimmo', klinkt het bij ING-analiste Francesca Ferragina. 'Dit zat nog niet in de doelen voor 2021. De deal laat de onderneming toe zijn portefeuille op te schonen van niet-kernactiva, zodat ze de opbrengsten kan herinvesteren in de zorgtak.'

Biocartis

Ook diagnosticaspeler Biocartis doet het goed met een koerswinst van 4 procent. 'We kondigen vandaag de heropstart aan van onze cartridgeproductielijn ML2 aan', klinkt het bij de onderneming.

In de nacht van 30 juli brak er brand uit bij het bedrijf waardoor het de productie op de ML2-lijn tijdelijk moest opschorten, omdat er structurele herstellingen aan het gebouw en ondersteunende systemen nodig waren. Die herstellingen zijn nu voltooid, zodat Biocartis de lijn heeft herstart.

De brand heeft vooral een ravage aangericht bij de voorraad reagentia, die zijn moeilijker te vervangen. Thomas Vranken ANALIST BIJ KBC SECURITIES

'De herstart bevestigt dat de apparatuur geen kritische schade heeft opgelopen', zegt analist Thomas Vranken van KBC Securities. 'Maar we hadden ook niet verwacht dat een disfunctionele productielijn de grootste flessenhals was voor het bedrijf op de korte termijn.'

'Want de brand heeft vooral een ravage aangericht bij de voorraad reagentia', vervolgt de analist. 'Die zijn vermoedelijk een stuk moeilijker om te vervangen. Want de wereldwijde tekorten van testmaterialen zal door de pandemie waarschijnlijk voortduren in de komende maanden.'

Maar Vranken denkt dat de prognose die het bedrijf eerder gaf - 40 procent groei in cartridgevolumes voor 2021 - redelijk is. 'Dat cijfer ligt binnen de marges van de mogelijkheden, gegeven de indrukwekkende expansie van 96 procent in de eerste jaarhelft, wanneer de reagentia tijdelijk geleverd worden.'

De analist blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 7 euro.

Marges

De heropstart is volgens analist Kris Kippers van Degroof Petercam ook van groot belang voor de marges van de onderneming. 'Als de geplande volumes voor de ML2-productielijn volledig waren behaald in het eerste halfjaar, was de marge 36 procent geweest in plaats van de gerapporteerde 8 procent.'

