Brussel: Proximus van het strafbankje

Bij Ageas maakt belofte schuld en scoort vooral de belofte om schulden te maken.

De Bel20 trekt het voortouw bij een vlakke Europese beurshandel, met een winst van 0,6 procent naar 3.755 punten.

Na een tot nog toe beroerd 2018 gloort er beterschap voor Proximus . Citi verhoogt het advies voor de telecomoperator van 'neutraal' naar 'kopen', het aandeel trekt 2,6 procent hoger naar 21,03 euro. Volgens het beurshuis is de bezorgdheid dat er effectief een nieuwe, vierde, speler op de Belgische markt komt na de spectrumveiling van volgend voorjaar overtrokken.

Het aandeel Proximus heeft sinds het dieptepunt eind juni (19,31 euro), vlak nadat minister van Telecom de plannen voor een vierde speler aankondigde, slechts een bescheiden remonte van 6 procent geboekt. Sinds begin dit jaar beloopt het verlies nog altijd 25 procent. Dat vind Citi dus wat overdreven.

Omgekeerd noteert Telenet weliswaar nog altijd 17 procent lager dan met nieuwjaar, maar sinds het dieptepunt in de zomer (37,8 euro) beloopt de remonte liefst 10 euro of 27 procent. Dat vindt het beurshuis ook wat overtrokken, bijgevolg gaat het advies van 'kopen' naar 'neutraal'.

Te meer daar de remonte grotendeels te danken is aan de aankondiging van een stevig dividend onder druk van morrende aandeelhouders, niet een operationele verbetering. Dat dividend, bruto 5,20 euro, gaat op 2 oktober van de koers af. Het aandeel valt 1,4 procent terug tot 47,34 euro.

Ageas stelde woensdagavond in Londen op de investeerdersdag zijn strategie voor de komende drie jaar voor. Daar probeerde CEO Bart De Smet in zijn presentatie beleggers te overtuigen méér dan een verzekeraar te zijn.

Toch schatten de we de kans groot in dat beleggers vooral naar slide 46 gescrolld zullen hebben. En de belofte dat voortaan minstens de helft van de courante nettowinst als dividend naar de aandeelhouders zal vloeien (zie screenshot). Tot nog toe lag de lat op 40 à 50 procent.

Schermvullende weergave ©Ageas

Beleggers konden de presentaties via webcast op de site van Ageas volgen. Vanaf 17u45. Nabeurs dus. Dat was geen toeval: vorig jaar moesten kleine beleggers toekijken hoe het aandeel tijdens de investeerdersdag in Lissabon plots hard onderuit ging. Slide 31 bleek toen de boosdoener.

Voor CEO Bart De Smet was Londen een belangrijke afspraak. Analisten twijfelen ondanks de sterke resultaten en royaal dividend steeds hoe duurzaam de kapitaalgeneratie en de uitkeringen zijn, ook een nieuwe inkoop van eigen aandelen - stilaan een zomers traditie dit decennium - kon niet iedereen overtuigen.

Dit keer lijkt de eerste reactie positief. Na de beleggersdag handhaaft KBC Securities het advies op 'houden', maar het koersdoel gaat wel een beetje hoger naar 45 euro.

'Het nieuwe strategisch plan (voor de komende drie jaar, red.) is maar een opstapje ten opzichte van het vorige, maar de doelstelling om de winst per aandeel met 5 à 7 procent te verhogen via inkopen van eigen aandelen of overnames is overtuigend', stelt analist Jason Kalamboussis. Toch ook één bemol: 'Dat er geen duidelijke nieuwe belofte voor kapitaalgeneratie kwam, is de enige negatieve verrassing'.

Een opvallende slide in de presentatie was nog nummer 38. Daarin lijkt de groep aan te geven dat ze binnenkort over meer financiële flexibiliteit (lees: mogelijkheid om schulden aan te gaan, bijvoorbeeld om overnames te financieren) zal beschikken, eenmaal de holding niet langer 'bezwaard' is met de erfenis van het Fortis-verleden.

Door die molensteen was de kredietscore van de holding lager dan die van de operationele dochters, waardoor Ageas minder dan andere bedrijven kon munt slaan uit het goedkopegeldbeleid van de Europese Centrale Bank. Met andere woorden: binnenkort is er meer ammunitie om de winstgroei- en dividendbelofte in te lossen.

Leasinvest zakt 4,4 procent naar 94,80 euro, maar per saldo wordt de aandeelhouder er niet armer op. De vastgoedgroep trapt namelijk vandaag haar kapitaalverhoging af. En bij Leasinvest zijn de kleine Belgische beleggers wél nog nog welkom. Dit in tegenstelling tot de geldrondes van Argenx, Galapagos en Shurgard Europe, die alleen weggelegd waren voor grote beleggers en kleine beleggers die zich niet willen laten verwateren of willen intekenen op de 'tweedehandsmarkt' aangewezen zijn.

Door die kapitaalronde met voorkeurrecht opende het aandeel wel een stuk lager opent dan de slotkoers van woensdagavond, 99,20 euro. Het aandeel wordt immers dubbel geknipt vandaag. Ten eerste noteert het aandeel zonder het recht op het dividend op het al verlopen deel van het boekjaar, 3,78 euro. Blijft over: 95,42 euro.

Maar daar stopt het niet: het aandeel noteert vandaag ook zonder het inschrijvingsrecht op de kapitaalronde. Aandeelhouders kunnen van vandaag tot en met 1 oktober per 5 aandelen intekenen op één nieuw tegen de vriendenprijs van 85 euro. Met andere woorden: wie gebruik maakt van zijn voorkeurrecht, bezit geen vijf aandelen van 95,42 euro maar zes aandelen die gemiddeld 93,68 euro waard zijn (vijf van 95,42 euro, plus één van 85 euro).