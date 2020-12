Brussel: 'Qrf is te goedkoop'

De beurzen noteren in het rood. Qrf geniet van een koersdoelverhoging van KBC Securities. Gimv verkoopt zijn grootste participatie. En alweer een koopadvies voor AB InBev ingeslikt.

Beleggers staken woensdag even hun vaccinrally en doen niet mee aan het optimisme van de Amerikaanse beurzen op dinsdagavond. De beursgraadmeters op Wall Street sloten op een nieuw record dankzij de hoop op verse Amerikaanse overheidsstimulus.

De Bel20 gaat rond 12u15 0,5 procent lager.

AB InBev

AB InBev levert met een winst van 0,4 procent een positieve bijdrage aan de Brusselse sterindex. Dat ondanks matig nieuws. Een dag na een gelijkaardige beweging bij Deutsche Bank, verlaagt ook Citi het advies voor AB InBev van 'kopen' naar 'houden'. Bij Heineken gaat het advies van 'houden' naar 'kopen'.

Het beurshuis geeft in de sector de voorkeur aan bier boven sterke dranken, maar dan wel liever Heineken dan AB InBev. 'AB InBev doet op dit moment alle dingen juist. Maar wij verwachten over 2021-2020 nog een volatiele situatie in de groeimarkten wegens de impact van Covid-19. Het zwakkere economische plaatje drukt op het herstel van de biervolumes', citeert Bloomberg uit het rapport van Citi. De adviesverlaging duwde AB InBev aanvankelijk een procent lager bij opening.

Qrf

Analist Wido Jongman van KBC Securities verhoogt het koersdoel van de vastgoedspeler Qrf van 12,50 naar 13,50 euro. 'Qrf heeft de acquisitie van het Brugse Rijksarchief afgerond. De koopprijs van 20,6 miljoen euro was in lijn met de verwachtingen. De overeenkomst doet de schuldgraad stijgen van 44,1 naar 48,8 procent, waardoor het financiële risico groter wordt. Aan de andere kant krijgt Qrf er een langlopend contract van 16 jaar bij met een huurrendement van 6,6 procent tegenover een gemiddeld rendement van 6 procent. Daarbij heeft de overheid als tegenpartij een veel beter risicoprofiel dan de gemiddelde huurder in de portfolio.'

'Al bij al vinden we het een goede deal', zegt Jongman. 'De overeenkomst voegt 11 procent extra omzet toe en vergroot de verwachte EPRA-winst per aandeel met zo'n 13 procent voor de boekjaren 2021 en 2022. Op de korte termijn is de schuldgraad hoger, maar de liquiditeit van het bedrijf is meer dan adequaat. Daarbij voorzien we voor 2023 een sterke schuldafbouw door de verkoop van de vastgoedprojecten in Leuven en Antwerpen. Wij denken dat dat in de huidige koers niet goed verwerkt zit.'

De analist blijft bij zijn koopadvies voor het aandeel. Qrf zakt, ondanks de koersdoelverhoging, met 1,2 procent.

Gimv

Sinds onze intrede is de omzet van Itho Daalderop verdubbeld en de winstgevendheid drastisch verhoogd. Gimv

De Antwerpse investeerder Gimv verkoopt zijn meerderheidsbelang in Itho Daalderop-Climate for Life, de marktleider in oplossingen voor energieneutraal wonen in de Benelux. Het wordt verkocht aan het Nederlandse investeringsfonds Parcom. De meerwaarde die het oplevert bedraagt 20 miljoen euro. Gimv meldt dat de onderneming de verdubbelde en de winst 'drastisch' heeft verhoogd.

Analist Hans D'Haese van ING zegt dat het gaat om de grootste positie op de balans van Gimv. 'We verwachten een positieve koersreactie.'