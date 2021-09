Brussel: Sofina en het Chinese risico

De beurzen verliezen terrein. Een bups holdings kwam met resultaten, waaronder Sofina dat last heeft van de nieuwe reguleringsgolf van Peking voor onder andere onderwijs- en techbedrijven.

De Europese beurzen gaan licht lager. Beleggers kijken uit naar de Amerikaanse jobcijfers die om 14.30 uur op de deurmat vallen. Economen verwachten 750.000 extra jobs en de werkloosheidsgraad zou verder afnemen van 5,4 naar 5,2 procent.

‘Jerome Powell heeft met zijn speech vorige week vrijdag de basis gelegd voor een routekaart naar stimulusafbouw, maar de timing van een beslissing zal afhangen van hoe goed het jobrapport zal zijn’, zegt Michael Hewson, analist van CMC Markets.

De Bel20 verliest rond 10.30 uur 0,1 procent tot 4.331 punten. De biotechbedrijven Galapagos en Argenx lopen op kop met winsten van respectievelijk 2,2 en 1,2 procent.

Sofina

Sofina wist in het eerste halfjaar de intrinsieke waarde per aandeel op te krikken met 41 procent tot 308,72 euro. Dat kon dankzij de haussetendens op de beurzen, de gunstige omgeving voor private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven) en de hoge vlucht van de technologiesector. De beurskoers noteert 23 procent boven de intrinsieke waarde van eind juni.

De grootste onderwijspositie is Indiaas en niet Chinees. Michiel Declercq Analist bij KBC Securities

Maar Sofina ziet wel risico's in China als gevolg van de nieuwe reguleringsgolf voor onder andere onderwijs- en techbedrijven. 'Hoewel de details nog niet bekend zijn, heeft de toegenomen volatiliteit als gevolg van de aankondiging van de regels een tijdelijk negatief effect van 2 à 3 procent op de intrinsieke waarde van onze groep', stelt de holding.

Analist Michiel Declercq van KBC Securities denkt dat de risico's voor Sofina nog wel meevallen. 'Het risico blijft voorlopig beperkt, omdat de holding een goed gebalanceerde portefeuille heeft. Daarbij is de grootste onderwijspositie Byju's Indiaas met een focus op de binnenlandse en de Amerikaanse markt.'

Declercq was daarnaast tevreden met de cijfers van de holding. 'De holding blijft verbazen met een groei van de netto-actiefwaarde per aandeel van 16,7 procent tot 308 euro. Dat cijfer was wederom hoger dan vermeld in de nieuwsbrief van eind juli dankzij een nieuwe waarderingsmethode.'

Sofina zakt 1,9 procent tot 372 euro.

Brederode

Een ander holding die donderdag nabeurs met cijfers kwam was Brederode . De Luxemburgse holding realiseerde over de eerste jaarhelft een rendement van 21,4 procent. Ook bij Brederode speelde private equity een belangrijke rol, want drie vierde van dat rendement komt van de niet-beursgenoteerde portefeuille.

Per aandeel komt dat neer op een intrinsieke waarde van 110,74 euro, iets onder de huidige recordkoers. Brederode merkt op dat de financiële markten sinds 30 juni sterk hebben gepresteerd, dankzij goede bedrijfsresultaten in combinatie met het ultrasoepele monetaire beleid. 'We behouden het vertrouwen in de evolutie van de resultaten voor het lopende boekjaar', concludeert Brederode.

Private equity is nu goed voor 63 procent van de netto-actiefwaarde tegenover 47 procent in 2017. MICHIEL DECLERCQ ANALIST BIJ KBC SECURITIES

Declercq verhoogt zijn advies van houden naar opbouwen en laat het koersdoel stijgen van 106 naar 120 euro. 'We verhogen het advies en koersdoel vanwege het uitstekende track record van de holding en de toegang die het heeft tot de gewilde markt voor private equity.'

'De niet-beursgenoteerde bezittingen zijn nu goed voor 63 procent van de netto-actiefwaarde tegenover 47 procent in 2017', zegt Declercq. 'Beleggers zijn bereid om een hogere prijs te betalen voor dit soort beursgenoteerde private-equity-fondsen, omdat deze markten anders niet bereikbaar zijn voor veel beleggers. Daarom denken we dat een premie van 5 tot 10 procent op de netto-actiefwaarde gerechtvaardigd is.'

'Wederom geweldige resulaten', zegt analist Joren Van Aken van Degroof Petercam. 'Door deze beter dan verwachte cijfers verhogen we ons koersdoel van 103 naar 117 euro.' Van Aken laat zijn houdenadvies staan, vanwege het beperkt opwaartse potentieel.

Brederode klimt 4,2 procent tot 114,40 euro.

Quest for Growth

Quest for Growth liet donderdag nabeurs weten dat de netto-abedroeg eind augustus 10,73 euro tegenover 9,14 euro eind december 2020.

Analist Guy Sips van KBC Securities knipt het advies voor de privak van kopen naar opbouwen, maar verhoogt het koersdoel van 8,30 naar 8,60 euro. 'Hoewel de nieuwe regelgeving zorgt voor onzekerheid, begint het steeds aannemelijker te worden dat QfG weer in staat zal zijn om dividend uit te betalen in 2022, omdat de netto-actiefwaarde dit jaar al 17,4 procent is gestegen.'