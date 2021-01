Brussel: Solvay krijgt fanmail

De Europese beurzen trappelen ter plaatse. Solvay krijgt een koopadvies en Umicore een hoger koersdoel. Orange Belgium verdwijnt van de favorietenlijst van KBC Securities.

De Bel20 noteert rond 11.30 uur onveranderd 0,2 procent lager op 3.658 punten.

Solvay

Een van de grootste stijgers in de graadmeter is Solvay . De chemiespeler wint 1,4 procent na fanmail van Berenberg. Het beurshuis verhoogt het advies van 'houden' naar 'kopen' en laat het koersdoel fors klimmen van 90 naar 125 euro.

De waardering van Solvay zal uiteindelijk de prestaties volgen. SEBASTIAN BRAY ANALIST BERENBERG

Het aandeel is ondergewaardeerd tegenover zijn sectorgenoten Victrex, Hexcel en EMS Chemie, zegt analist Sebastian Bray. 'Het argument dat Solvay met een reden goedkoop is - door de hoge schuld, de complexiteit en de matige cashflow van het bedrijf - gaat niet langer op door de sterke prestatie in 2020.'

De ondernemingswaarde van Victrex, Hexcel en EMS Chemie (de beurswaarde plus de nettoschulden) bedraagt respectievelijk 19, 20 en 30 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Volgens Berenberg kent de markt aan de Materials-afdeling van Solvay impliciet een EV/ebitda-ratio toe van 12.

Umicore

Nog een grote stijger is Umicore , dat 1,9 procent hoger gaat. Tim Jones, een analist van Deutsche Bank, verhoogt zijn koersdoel voor de materialengroep van 35 naar 39 euro. 'We hebben ons waarderingsmodel geüpdatet om de verbeterde prognoses van het management juist te weerspiegelen.'

Umicore schroefde midden december de vooruitzichten op dankzij een beter dan verwachte prestatie in november en december. Nu gaat het management uit van een bedrijfswinst over 2020 rond 530 miljoen euro. Dat is een stuk beter dan de 465 à 490 miljoen die begin november vooropgesteld werd en zo'n 4 procent meer dan de 509 miljoen over het boekjaar 2019.

De belangrijkste factor is de hoge vlucht van het edelste metaal ter wereld, rodium (grafiek), met dank aan de wereldwijd strengere emissienormen. Die boom vertaalt zich in recordresultaten voor de 'bovengrondse mijnbouwer' die de recyclagetak van Umicore in Hoboken is.

Orange Belgium

Analist Ruben Devos van KBC Securities verlaagt zijn advies voor de telecomspeler Orange Belgium van 'kopen' naar 'houden'. Het koersdoel zakt van 23 naar 22 euro. Ook haalt KBC Securities het aandeel van zijn favorietenlijstje.

Volgens Devos geeft het bod van 22 euro per aandeel van de Franse moeder Orange redelijk goed de waarde weer. Maar bij een succesvolle uitkoop zal de dochter meer waarde creëren, zegt hij. 'Het verwerven van de volledige controle over de Belgische dochter kan bijdragen tot de doelstelling van Orange Group om de Europese portefeuille van mobiele torens af te splitsen (en zo de waarde van de groep te versterken), maar kan ook de kans op het ontsluiten van belastingvorderingen met een waarde van liefst 1,0 à 1,3 miljard euro vergroten.'

Een volledige controle kan de kans op het ontsluiten van belastingvorderingen met een waarde van maar liefst 1,0 à 1,3 miljard euro vergroten. RUBEN DEVOS ANALIST BIJ KBC SECURITIES

Om die belastingvorderingen in geld om te zetten moet Orange de minderheidsaandeelhouders uitkopen en daarna een belastingregeling treffen met de Belgische overheid. Devos acht de kans echter klein dat de overheid een regeling treft, maar er zit wel potentieel in.

De analist denkt niet dat de minderheidsaandeelhouders een hoger bod kunnen bedingen. 'Het aandeelhouderschap van Orange Belgium is erg versnipperd. Tot nu ging maar één partij duidelijk tegen het bod in: het hefboomfonds Polygon. Daarmee kunnen de aandeelhouders niet echt een hoger bod afdwingen.'

Verder zegt de analist dat het bod zomaar weer kan worden ingetrokken. 'Het is een voorwaardelijk bod, dus Orange kan zijn staart redelijk makkelijk intrekken. In dat geval gaat de koers naar het niveau van voor het bod.'