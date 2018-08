Brussel: Telenet en Nyrstar kopen beleggersvrede af

Telenet sust de morrende belegger met een superdividend, Nyrstar doet hetzelfde door goedkoop eigen schulden te beginnen inkopen.

De Brusselse beursdag startte woensdag met een paukenslag. Telenet kondigde samen met de - iets beter dan verwachte - kwartaalcijfers aan een superdividend van 600 miljoen euro of zo'n 5,2 euro per aandeel naar de aandeelhouders te laten vloeien.

Een charme-offensief van jewelste van CEO John Porter om de morrende beleggers - vooral dan de activist Lucerne Capital - te sussen en ook de tuimelperte van de beurskoers - minus 30 procent dit jaar - een halt toe te roepen.

Telenet had eerder al in juni als 'wachtbordje' een inkoopprogramma van eigen aandelen aangekondigd, maar dat volstond niet om de afbrokkeling van de beurskoers een halt toe te roepen.

Pro memorie: begin dit jaar koesterden analisten grote hoop dat de telecom- en mediagroep in 2018 zou starten een regulier en stevig dividend uit te keren. Dan volgde in februari bij de jaarcijfers over 2017 de koude douche: geen dividend. De douche werd nog kouder toen mede door de concurrentie van streamingdienst Netflix ook nog eens de resultaten tegenvielen. Porter beloofde initieel pas eind dit jaar een beslissing over het dividend, maar komt daar nu op terug.

Telenet trekt een spurt van 7,4 procent naar 44,22 euro en geeft zo ook de Bel20 een extra duwtje. De beursbarometer gaat 0,3 procent hoger naar 3.911 punten.

Niet alleen Telenet heeft zich weer wat in de beleggersgratie gewerkt, ook Proximus lijkt met het sterke kwartaalrapport van vorige vrijdag zijn straf uitgezeten te hebben.

Deutsche Bank haalt de telecomoperator van de verkooplijst, het aandeel gaat een bescheiden 0,2 procent hoger naar 20,98 euro. 'Het aandeel is over de voorbije twee jaar met 20 procent gezakt, met het gros van de koersval in 2018. Alle drie operatoren in België staan onder druk, gelet op de oproep van politici voor een vierde speler om voor meer concurrentie te zorgen. Een belangrijke factor bij die oproep lijkt ons de trage uitrol van het glasvezelnetwerk van Proximus te zijn. Proximus zou die uitrol kunnen versnellen om de politici te sussen. Dat zou uiteraard op korte termijn de cashflow raken, maar is volgens mij ons verteerbaar voor beleggers. In combinatie met het feit dat het de sector nu goedkoop noteert, verhogen we het advies tot 'houden'.'

De zinkspecialist Nyrstar haalde over het eerste halfjaar een brutobedrijfswinst (ebitda) van 120 miljoen euro, 8 procent beter dan een jaar eerder en iets beter dan de 116 miljoen euro die analisten gemiddeld verwachtten. Terwijl de zinksmelters met een nagenoeg stabiele winstbijdrage van 118 miljoen euro (analistenconsensus: 94 miljoen) duidelijk beter dan verwacht scoorden, stelde de mijnbouwtak ondanks een verdubbeling van de winstbijdrage dankzij de heropstart wat teleur: de winst beliep 28 miljoen, terwijl analisten de lat op 43 miljoen gelegd hadden.

Nog belangrijker: CEO Hilmar Rode handhaaft zijn belofte dat Nyrstar dit jaar de cash drain kan stoppen en een positieve kasstroom genereren. En hij heeft daar voldoende vertrouwen om te stellen dat de zinkspecialist 'opportunistisch' op de tweedehandsmarkt eigen schulden met vervaldag in september 2019 zal beginnen inkopen. Dat is een signaal dat kan tellen: onrust of Nyrstar er wel in zou kunnen slagen die schulden te herfinancieren haalde het aandeel maandag nog hard onderuit tot een zoveelste diepterecord.

Ook belangrijk: de groep laat weten dat 100 procent van de 'vrije' mijnproductie in 2019 ingedekt is tegen zo'n 3.000 dollar per ton, zo'n 15 procent boven de huidige contantprijs van zo'n 2.600 per ton. De vrije mijnproductie is het zink dat de mijnen van Nyrstar niet aan smelters leveren en dus 'vrij' op de markt kan verkocht worden. Het gaat om zo'n 166.000 ton, de volledige indekking van die productie tegen een stevige prijs neemt een belangrijke factor van onzekerheid rond de cashgeneratie in 2019 weg, stippen analisten aan.

De schuldenlast lag eind juni met 1,49 miljard zo'n 100 miljoen lager dan eind maart dankzij het lager werkkapitaal, maar blijft afgezet tegenover de jaarlijkse brutobedrijfswinst wel erg hoog.

Toch overheerst met dank aan de inkoop van eigen schulden en de indekking van de vrij zinkproductie in 2019 de opluchting. Bijgevolg gaat het aandeel 15 procent hoger naar 4,71 euro, waarmee de doodsmak van maandag helemaal goedgemaakt is.

Melexis scoorde over het tweede kwartaal een iets beter dan verwachte omzet en bedrijfswinst. De omzet van 141,8 miljoen euro is een stijging met 10 procent tegenover het tweede kwartaal van 2017 en 2 procent beter dan het voorgaande kwartaal, terwijl analisten nagenoeg op een stabilisatie mikten.

Voor heel 2018 voorspelt CEO Françoise Chombar een omzetgroei van 13 à 14 procent. Dat is door de impact van de zwakkere dollar iets nauwer dan de prognose van 12 à 15 procent tot nog toe, maar met de onderkant van die vork zou de jaaromzet dit boekjaar uitkomen op 578 miljoen euro. Dat is min of meer in lijn met de consensus. De belofte voor een brutowinstmarge van 25 procent - en dus een bedrijfswinst van minstens zo'n 145 miljoen euro - blijft intact.

Niettemin lijken beleggers wat teleurgesteld over de heel licht getemperde prognose. Het aandeel brokkelt 1 procent af naar 78,80 euro.

9 procent. Dat is een tijden van nulrentes de erg stevige rente die Kiadis moet betalen om 20 miljoen schuldfinanciering los te krijgen bij financier Kreos Capital. Het Nederlandse biotechbedrijf klopte in 2017 al eens tegen wurgrentes aan bij Kreos.

Met de jongste financiering zegt Kiadis nu voort te kunnen tot het voorjaar van 2020. Eerder dit jaar haalde het bedrijf al 23 miljoen euro met een kapitaalronde, de derde op korte tijd. Er zou nu voldoende cash moeten zijn om de derde en laatste klinische testfase van ATIR101 uit te voeren en - bij groen licht - de voorbereiding voor de commerciële lancering van de immuuntherapie in Europa te starten. Die experimentele therapie zorgt ervoor dat beenmergtransplantaties bij patiënten met bloedkanker veiliger en efficiënter kunnen verlopen.