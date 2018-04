Brussel: Telenet en UCB wegen op Bel20

De Bel20 koerst in tegenstelling tot het gros van de Europese collega's lager. Boosdoeners zijn de teleurstellende updates van UCB en Telenet.

In de middaghandel noteert de Bel20 0,2 procent lager op 3.884 punten. Nochtans noteert het gros van de Bel20'ers op winst, maar twee stevige dalers geven de doorslag.

Telenet duikt 6 procent lager naar 50,50 euro. De telecom- en mediagroep lag sinds februari al onder vuur door de onverwachte beslissing dat er voorlopig géén dividend komt.

Daar komt nu een zeer teleurstellende update over het eerste kwartaal bij, waardoor het aandeel sinds de piek begin februari 1,5 miljard beurswaarde verloor. KBC Securities merkt op dat gezuiverd voor het lijntje 'overige inkomsten' (voornamelijk groothandelsklanten) , de onderliggende omzet met 3 procent zakte.

De tweede grote uitschuiver in de Bel20 was UCB , dat 7 procent inlevert tot 60,48 euro.

De biofarmaciegroep kwam eveneens met een teleurstellende kwartaalupdate. Jefferies-analist Peter Welford houdt de biofarmaciegroep op de verkooplijst en merkt op dat vooral de groeimotoren teleurstelden. En die vaststelling scherpt nog eens beleggersvrees aan dat er weinig in de 'pijplijn' van UCB zijn om de rol over te nemen eenmaal de huidige sterkhouders van de groep in het begin van volgend decennium over hun piek heen zullen zijn.

Buiten de Bel20 herrees Hamon met een winst van 14,2 procent naar 0,51 euro. Na zijn bijna-doodervaring eind 2017 heeft de Waalse engineeringgroep het nieuwe jaar beter ingezet. Hamon tekende voor 97 miljoen euro bestellingen op, 19 procent meer dan het jaar voordien.

Dat is een opsteker voor Hamon dat vorig jaar tal van orders miste doordat sommige klanten geen vertrouwen meer hadden in de financiële stabiliteit en het voortbestaan van het bedrijf. Deze maand volgde er een nieuw groot contract van meer dan 40 miljoen euro voor de bouw van een elektriciteitscentrale in Vietnam.

Traditiegetrouw geeft het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert geen concrete voorspellingen voor het lopende boekjaar. CEO Bernard Goblet geeft wel aan dat het transformatie- en besparingsplan blijft evolueren zoals gepland.

'Synergieën, kostenreductie en een grotere nabijheid tot de klanten, gekoppeld aan een nieuwe regionale organisatie, zullen een positieve impact hebben’, klinkt het. Goblet zegt verder dat Hamon ‘in financiële termen volledig is hersteld’.

Een opvallende stijger is Xior. De kotmadam van de Brusselse beurs was de voorbije maanden wat teruggevallen, maar herstelt 4,6 procent naar 36,60 euro. Dit dankzij een belangrijke deal in Nederland. Xior verwerft voor 47 miljoen 247 koten in Amsterdam, goed voor een huurrendement van 5,6 procent.

ING-analist Jean-Marie Caucheteux erkent dat dat het rendement relatief vrij laag is vergeleken met de Nederlandse deals sinds de IPO (6%). Maar onlogisch is dat niet: het gaat ten slotte om Amsterdam, waar de vastgoedmarkt enorm aan het boomen is en als spiegelbeeld van de torenhoge prijzen de rendementen navenant lager zijn.

Caucheteux merkt op dat dit een eerste en belangrijke stap in Amsterdam is, dat meteen zo'n 10 procent van de portefeuille vertegenwoordigt. 'Gelet op de zwakte van de beurskoers verhogen we ons advies tot bijkopen', klinkt het. Met een schuldgraad die weer tot 55 procent oploopt, verwacht hij dit of volgend jaar een nieuwe kapitaalverhoging.

Biocartis gaat 4 procent hoger naar 12,84 euro. Met een korte update lijkt de specialist in minilabo's een beetje de onrust te sussen die bij de jaarresultaten was ontstaan. Analiste Stéphanie Put van Degroof Petercam waarschuwt wel dat de update summier is, met 'bijna geen concrete cijfers over de operationele gang van zaken'. Met die slag achter de hand vindt ze wel de boodschap dat de cruciale Amerikaanse markt intussen 40 procent van de nieuwe installaties voor zijn rekening neemt hoopgevend.