Brussel: Ter Beke valt in de smaak

De beurzen gaan lager, vooral de cyclische aandelen krijgen tikken. Ter Beke profiteert van een adviesverhoging. Elia gaat hoger dankzij zijn Duitse tak. Mithra wint dankzij Europese erkenning.

De Europese beurzen begonnen positief aan de dag, maar tegen het middaguur waren de winsten omgezet in kleine verliezen. Beleggers lijken daarmee even een pauze in te lassen na de winsten van de afgelopen dagen. Het gemiddelde Europese aandeel verliest 0,2 procent.

Beursrally De Tijd: Aandelen uit de 'oude economie'

De Bel20 levert 1 procent in tot 3.690 punten. Het zijn vooral de cyclische waarden die lager gaan zoals KBC , ING , Aperam en Solvay . Die aandelen stegen de jongste weken fors na het nieuws over verschillende performante vaccins. Dat leidde ertoe dat beleggers een stuk optimistischer werden over de economische toekomst en over de aandelen in de 'oude economie'. Woensdag nemen de beleggers echter winst.

Voor de bankaandelen ING en KBC geldt dat de Europese Centrale Bank (ECB) in haar Financial Stability Review zegt dat banken mogelijk te weinig provisies voor slechte leningen hebben opzijgezet . 'De provisies zijn lager dan bij vorige crisissen en zijn ook lager dan in de VS', zegt de monetaire autoriteit.

Ter Beke

Ter Beke klimt 6 procent na een adviesverhoging van KBC Securities. Analist Guy Sips verhoogt zijn advies voor de vleesverwerker van 'houden' naar 'opbouwen'. Hij verhoogt zijn koersdoel 125 naar 140 euro.

Door de coronacrisis zijn veel restaurants gesloten waardoor de vraag naar vlees lager is. Daarnaast is er volgens de analist meer aanbod van vlees omdat Duitsland zijn varkensvlees niet naar Azië kan exporteren nadat de Afrikaanse varkenspest werd aangetroffen bij Duitse wildzwijnen. Dat drukt de prijs van varkensvlees.

'Normaal krijgt de vraag naar industrieel vlees een boost rond de feestdagen, maar door de coronarestricties in Europa is de vraag naar vlees onzeker. Daarnaast zijn sommige vleesfabrieken gesloten tijdens de feestdagen, zodat de vraag een extra tik kan krijgen. Dat is positief voor Ter Beke.' Hoe lager de prijs die het betaalt op zijn vlees, hoe meer marge het overhoudt.

Elia

Elia kwam woensdag met een kwartaalupdate. De stroomnetbeheerder zegt dat het nog altijd verwacht dat zijn rendement op eigen vermogen uitkomt in het midden van de vork van 6,5 tot 7,5 procent. In België ligt dat rendement tussen 5 en 6 procent, terwijl het rendement in Duitsland hoger dan verwacht zal uitkomen op 'iets meer' dan de vork van 9 tot 11 procent.

Met dank aan de forse uitbouw van hernieuwbare energie is Duitsland voor Elia uitgegroeid tot de belangrijkste winstmotor. Het rendement ligt er een stuk hoger dan in België.

Bart Cuypers, analist van KBC Securities, herhaalt na de kwartaalupdate van stroomnetbeheerder Elia zijn koopadvies en koersdoel van 102 euro. 'De waardering is de jongste weken weer wat opgelopen, maar is in onze ogen nog altijd aantrekkelijk door zijn solide langetermijnverhaal. Elia is een centrale speler in de Europese energietransitie. We verwachten dat de winst per aandeel over de periode 2020-2024 gemiddeld met 8,5 procent per jaar zal stijgen.'

Mithra

Het middel Estetrol van Mithra wordt door de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA als New Active Substance erkend. Dat zegt het biotechbedrijf woensdag in een persbericht. Estetrol is het middel waarmee Mithra's anticonceptiepil Estelle gemaakt wordt.

'Dat is goed nieuws omdat dat officieel het innovatieve aspect van Estetrol toont en bevestigt dat de EMA vooruitgang boekt met het reguleringsdossier van Mithra', zegt het beurshuis Kepler. De beslissing voor de goedkeuring van de anticonceptiepil wordt verwacht in de eerste helft van 2021. 'Het betekent echter geen grote vooruitgang in de zaak, waardoor we ons waarderingsmodel niet aanpassen.'