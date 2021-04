Brussel: Who's peffing now?

De beurzen gaan hoger. Avantium boekt verdere vooruitgang met zijn pef-fabriek. IBA sluit een Amerikaanse deal en Aperam heeft meer herstelmomentum dan gedacht.

De Europese beurzen winnen bijna een halve procent nadat uit de notulen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) is gebleken dat de monetaire autoriteit nog even doorgaat met stimuleren. De bestuurders van de Fed waren namelijk eensgezind voor wat betreft het inflatierisico, dat blijft volgens hen laag. Ook over de stijgende rente maken ze zich weinig zorgen, omdat dat vooral het gevolg zou zijn van de gestegen groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie.

Wat gebeurt er met tech?

Beleggers zijn blij met het vooruitzicht van laag blijvende rentes. De Bel20-stieren lopen zich daarom weer warm om richting de 4.000-puntengrens te gaan en duwen de index 0,3 procent hoger tot 3.938 punten. De grootste stieren zijn donderdag Sofina , Galapagos en Argenx met dagwinsten tussen 1,5 en 2 procent. Het zijn aandelen die baat hebben bij een soepel monetair beleid met een lage rente. Sofina zit propvol tech, dat net zoals biotech de grootste winsten in toekomst heeft liggen. Een lage rente zorgt ervoor dat de huidige waarde van deze toekomstige winsten relatief hoog blijft (zie video voor uitleg).

Aperam

Een andere stijger is inoxproducent Aperam dat 1,1 procent wint. Analist Frank Claassen van Degroof Petercam zegt dat hij het herstelpotentieel van Aperam heeft onderschat. 'Enkele weken geleden verhoogden we ons advies voor Aperam van houden naar kopen omdat we een tweede beentje verwachtten in de rally van het aandeel door het herstelmomentum in de metaalmarkten. Maar het lijkt erop dat we de kracht van het herstelmomentum hebben onderschat. We dachten dat de prijs voor basismetalen nu rond 900 euro per ton zou liggen, maar inmiddels liggen de prijzen in Europa al boven 1.000 euro per ton. Met die prijzen zien we ruimte voor een brutobedrijfswinst van meer dan 300 euro per ton. In het vierde kwartaal van 2020 was dat 253 euro per ton.'

'Ondanks de lockdowns blijft de vraag naar roestvrij staal sterk in Europa. De aantrekkende auto- en constructiemarkt stuwen de vraag, en de voorraden worden aangevuld. Al met al zien we een volumegroei tussen 8 en 9 procent in 2021.' De analist heeft een koopadvies en koersdoel van 52 euro.

Avantium

We blijven bezorgd over de grote financiële middelen die Avantium nodig heeft. Wim Hoste Analist bij KBC Securities

Voor de grootste actie moeten we op de brede markt zijn. Daar klimt Avantium met meer dan 5 procent naar 6,1 euro. Het bioplasticsbedrijf heeft namelijk een deal gesloten met petflessenproducent Resilux voor de afname van het milieuvriendelijke pef. Daardoor behaalt Avantium eindelijk het vooropgestelde doel van 50 procent afname voor zijn FDCA-fabriek (FDCA is de grondstof die nodig is om pef te maken).

Blikvanger Donderdag De Europese beurzen staan in het groen nadat de notulen van de Federal Reserve beleggers woensdagavond gerust stelden. Ook de Duitse fabrieksorders stutten het sentiment. In februari gingen de bestellingen maand op maand met 1,2 procent hoger. De Nederlandse technologieholding Prosus heeft de verkoop van een belang van 2 procent in de sterparticipatie Tencent afgerond. Volgens het beurshuis Berenberg is laadpalenspecialist Fastned goed geplaatst om zichzelf als een van de weinige pan-Europese spelers neer te zetten op het gebied van snelladers. Vrijdag De beursnieuweling Nyxoah komt met cijfers over 2020 op de proppen. Het wordt de eerste echte test voor de producent van een implantaat tegen slaapapneu. Degroof Petercam rekent voor 2020 op een omzet van 200.000 euro – Nyxoah commercialiseert sinds juli één product in Duitsland – en een verlies per aandeel van 0,87 euro. Ook de komende jaren zal Nyxoah nog verlieslatend zijn, maar de omzet moet exponentieel groeien. De nettokaspositie komt naar verwachting uit op 84,1 miljoen euro, met dank aan de middelen van de beursgang.

Dat is een opsteker. Eind maart, toen het bedrijf meldde dat het twee nieuwe klanten had binnengehaald, zat Avantium nog maar op 30 procent. Daarmee lijkt een definitieve investeringsbeslissing voor de bioplasticfabriek - die al gepland stond voor eind 2020 - nabij. Het bioplasticbedrijf Avantium trok in 2017 met vage plannen voor de droomfabriek naar de beurs en was tot voor kort een seriële ontgoocheling.

Analist Wim Hoste van KBC Securities verhoogt na het nieuws zijn koersdoel voor Avantium van 1,75 naar 3 euro, nog ruim onder de beurskoers dus. 'Een finale investeringsbeslissing is nog altijd niet genomen omdat de financiering nog niet rond is. We blijven bezorgd over de grote financiële middelen die het bedrijf nodig heeft. Voor 2021 verwacht de onderneming een cashburn van 20 miljoen euro. Dan moet ook de fabriek nog gefinancierd worden. En als de fabriek in 2023 draait, verwachten we in de jaren daarna geen break-even. Het is heel duidelijk dat Avantium significante extra financiering nodig heeft. Daarom blijven we aan de zijlijn met een verkoopadvies.'

ING-analist Greg Watson zegt dat de mijlpaal van 50 procent afname wat los zal maken. 'We verwachten dat dit de 55 miljoen euro aan bankfinanciering losmaakt die nodig is om de fabriek te bouwen. Daarom verwachten we een finale investeringsbeslissing tegen de zomer.' Watson heeft een koopadvies en een koersdoel van 13,44 euro voor het aandeel Avantium.

Ook Resilux wint 2,5 procent bij het nieuws tot 167 euro.

IBA

IBA heeft een Amerikaans contract getekend met de specialist in bestralingstherapie Advocate Radiation Oncology (ARO). IBA zal een protontherapiesysteem plaatsen bij een met ARO verbonden centrum in Florida.

We weten dat de prijs voor een Proteus One systeem met een onderhoudscontract van tien jaar tussen 40 en 50 miljoen dollar ligt. Lenny Van Steenhuyse Analist KBC Securties

Analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities reageert enthousiast. 'Daarmee versterkt IBA zijn positie in de VS. Het bedrijf heeft eerder aangegeven dat er veel tenders zijn voor contracten in de VS en dat deze dus een belangrijke markt wordt in de komende periode.'