Brussel: Zoute popcorn voor Kinepolis

Beleggers zijn somber gestemd door de Amerikaanse centrale bank (Fed). Analisten hopen ondanks een beroerd halfjaar toch op een happy end voor Kinepolis.

De Europese beurzen gaan lager nadat de Amerikaanse centrale bank (Fed) woensdagavond het beleggersoptimisme heeft getemperd. Uit de notulen van de monetaire autoriteit blijkt dat de Fed denkt dat de gezondheidscrisis 'zwaar' zal wegen op de economie.

De Bel20 verliest 1 procent tot 3.344 punten.

Kinepolis

Het aandeel Kinepolis is donderdag volatiel en wisselt winst af met verlies. De bioscoopgroep presenteerde de halfjaarcijfers. De onderneming zag het aantal bezoekers in het eerste halfjaar met 54,1 procent kelderen tot 8,1 miljoen. Daardoor dook de omzet 52,7 procent lager tot 112,6 miljoen. Ter vergelijking: ING mikte op 110,9 miljoen euro omzet.

De brutobedrijfswinst (ebitda) kreeg een opdoffer van 76,6 procent tot 16,4 miljoen euro. Voorts bloedde het bedrijf bijna 30 miljoen aan cash. Het nettoresultaat kwam uit op -29,7 miljoen euro. Dat nettoverlies is groter dan verwacht door ING (-23,2 miljoen euro).

'Kinepolis ging met een sterke cashpositie de crisis in en heeft er alles aan gedaan om de kosten zoveel mogelijk aan te passen. We hebben onder andere het aantal werknemers drastisch teruggeschroefd', zegt CEO Eddy Duquenne.

Analist Guy Sips van KBC Securities blijft positief. 'We behouden ons koopadvies en koersdoel van 57 euro omdat de bioscoopketen in staat zal zijn om de coronacrisis voor een lange tijd te overleven.'

ING-analist David Vagman is niet verrast door de cijfers. 'De resultaten zijn in lijn met de verwachtingen en zijn een bevestiging van de sterke kosten- en cashbesparingen die gedaan zijn in het eerste halfjaar tijdens de lockdowns.'

Voor het derde kwartaal is Vagman voorzichtig. 'We zien dat de aanwezigheid in de Europese bioscopen stabiliseert op lage niveaus. Midden augustus liggen de bezoekersaantallen voor Frankrijk 66 procent lager dan begin dit jaar. Voor Nederland bedraagt dat percentage 53 procent.'

De beursspecialist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 57 euro.

Koopjesjacht

Volgens aandelenspecialist Kris Kippers van Degroof Petercam gaat Kinepolis mogelijk op koopjesjacht. 'In tegenstelling tot veel andere bedrijven in de sector denken wij niet dat Kinepolis snel in de financiële problemen komt met 143 miljoen aan cash op de balans. We denken dat Kinepolis mogelijk op zoek gaat naar overnamekansen bij concurrenten die in de financiële problemen zitten.'

Volgens Kippers is de bioscoop in het algemeen nog niet ten dode opgeschreven:

Kippers behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 50 euro voor het aandeel.

Net als Kippers denkt ook analist Emmanuel Carlier van Kempen dat Kinepolis op termijn kan profiteren van de ellende in de bioscoopwereld. 'De bioscoopgroep kan op termijn aantrekkelijke overnames doen wanneer de markt herstelt, omdat sommigen concurrenten in de problemen komen.' Maar de beurskenner is tegelijk voorzichtig: 'Door de hoge schuldgraad kan Kinepolis op korte termijn geen acquisities doen.'