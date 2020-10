Brussel: applaus voor dieet, awoert voor verwenbeurt

De Europese beurzen herstellen licht. Telenet belooft een stevige winstuitkering, terwijl AB InBev zijn interim-dividend schrapt.

Beleggers likken hun wonden na de stevige verliessessie van woensdag, toen de Europese beurzen bijna 4 procent lager doken. Daarmee sloten de aandelenbeurzen op het oude continent woensdag op hun laagste niveau in vijf maanden. De markten zijn bezorgd over de tweede coronagolf die over Europa en de VS rolt. De vrees is dat strengere coronamaatregelen de economische groei - zoals in maart - kunnen fnuiken.

Donderdag trappelen de Europese beurzen ter plaatse. De Bel20 doet het wat slechter dan zijn collega's en verliest rond 11.45 uur 0,1 procent.

AB InBev

De bierreus AB InBev krijgt applaus voor zijn dividenddieet en wint 3 procent. CEO Carlos Brito schrapt het interim-dividend en houdt zo 1,6 miljard euro cash in huis. Dat is van belang om de schuldenberg onder controle te houden nu de pandemie op de cashflow inhakt. 'Hoewel onze activiteiten betere resultaten opleveren, blijven we geconfronteerd met onzekerheid en volatiliteit veroorzaakt door de Covid-19-pandemie', beargumenteert het bedrijf de beslissing. 'Dit past in onze financiële discipline en geeft prioriteit aan onze verbintenissen om de schuldenlast af te bouwen.'

De bierbrouwer heeft een goed kwartaal achter de rug. Hij zag de omzet in juli-september met 4 procent stijgen, terwijl analisten een daling met 4 procent hadden voorzien. Daarbij wist AB InBev het verkochte volume op te krikken met 2 procent, waar analisten een krimp met 4 procent voorspelden. Het bedrijf profiteerde onder andere van een stevige groei in Brazilië (volumeklim van 25 procent) en nieuwe webwinkels die bier rechtstreeks aan klanten verkochten.

De meest kritische ontvangst van het cijferrapport van AB InBev was te vinden bij ING. Analist Reg Watson zegt dat de vooruitblik die AB InBev meegeeft - dat de tweede jaarhelft beter zal zijn dan de eerste - erg vaag is. Bovendien gelooft Watson dat ook het slotdividend bedreigd kan zijn, iets waar de consensus geen rekening mee houdt.

ING hanteert een houden-advies en een koersdoel van 54,92 euro.

Een ander geluid bij Kepler: 'De resultaten zijn out of the park. De brutobedrijfswinst komt 10 procent hoger uit dan onze verwachting en de prestatie in Latijns Amerika is straf.' Het beurshuis behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 52 euro.

Ook Wim Hoste, een analist van KBC Securities, is positief. 'De recente toename van de coronabesmettingen in een aantal regio's en de toegenomen beperkingen zorgen voor enige onzekerheid over de vooruitzichten op korte termijn. Maar de veerkracht in het derde kwartaal bevestigt de investment case.'

Hoste heeft een koopadvies en een koersdoel van 80 euro voor het aandeel. Daarmee geeft KBC Securities een van de hoogste koersdoelen van alle analisten. Dat geeft een opwaarts potentieel van ruim 85 procent.

Telenet

Telenet doet het omgekeerde van AB InBev. Het legt met zijn dividendbeleid de aandeelhouders extra in de watten. Bij de kwartaalresultaten zegt het dat het een dividendvloer van 2,75 euro invoert.

De groep heeft een goed kwartaal achter de rug. Breedband was goed voor 10.000 nieuwe klanten en ook bij mobiele abonnementen haalde het bedrijf 21.700 nieuwe klanten binnen. De uitgebreide bundels trokken 22.400 nieuwe abonnees aan. Telenet trok veel nieuwe klanten aan, maar moest daarvoor stevig in de buidel tasten door de toenemende concurrentie van Proximus en Orange Belgium . De verkoop- en marketingkosten gingen 13 procent hoger.

Analist Ruben Devos van KBC Securities is verrast door het hogere dividend van de telecommer. 'De dividendvloer van 2,75 euro per aandeel overtreft onze verwachting voor een uitkering in 2020 van 2,10 euro en van 2,20 euro in 2021.' De analist zegt voorts dat de betere vooruitzichten voor de brutobedrijfswinst de consensusschattingen zullen doen stijgen. 'Eerder rekende de onderneming op een krimp van 1 procent. Nu gaat ze uit van een groei. Daardoor zal de analistenconsensus de prognoses voor de brutobedrijfswinst met ongeveer 1 procent opschroeven.'

Devos heeft een koopadvies en een koersdoel van 40 euro voor het aandeel.

Ook analist David Vagman van ING had een dergelijk dividend niet voorzien. 'De dividendvloer van 2,75 euro is significant hoger dan de consensusverwachting van 2,2 euro. Impliciet betekent dat wel dat de telecomspeler minder eigen aandelen zal inkopen, maar het geeft meer zekerheid dan het vorige beleid waarbij het bedrijf 50 tot 70 procent van de vrije kasstroom uitkeerde.'

'Het dividend is nu met 65 procent van de kasstroom vrij hoog', zegt Vagman. 'Maar het is nog altijd duurzamer dan de uitbetaling van Proximus die zelfs groter is dan de vrije kasstroom. Tegen de slotkoers van woensdag heeft Telenet een dividendrendement van 8,4 procent. Als we uitgaan van een dividendrendement van 5,5 procent zoals bij het Nederlandse KPN dan zou het aandeel naar 50 euro gaan. Als we het dividendrendement van Proximus van 7,8 procent erbij halen, dan zou het aandeel eerder naar 35 euro bewegen.'

Vagman heeft een houden-advies en een koersdoel van 40 euro voor het aandeel. Voorlopig weet de koers nog niet te profiteren, want Telenet trappelt ter plaatse op 32,70 euro.