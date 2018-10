Brussel: automalaise treft nu ook Melexis

De Brusselse beurs boekt net als de Europese collega's een remonte na de verliezen van de voorbije dagen. Maar Melexis ging onderuit nu ook de chipbakker deelt in de malaise van de hele autosector.

De cijfers van Melexis , de chipfabrikant voor de autosector, waren over het derde kwartaal traditiegetrouw sterk, maar toch over de hele lijn iets minder dan verwacht. De omzet stijgt 15 procent naar 146,7 miljoen euro, maar de lat lag op 147,9 miljoen. De bedrijfswinst steeg ook 15 procent naar 36,9 miljoen, maar ook dat cijfer bleef licht onder de verwachte 37,1 miljoen.

CEO Françoise Chombar tempert ook de prognoses voor heel het boekjaar. De groei zal op 11 procent uitkomen, terwijl de lat tot nog toe op 12 à 13 procent kwam. De reden? Trump, of wat dacht u? De handelssancties zorgen over 'korte termijn' voor minder visibiliteit op de activiteiten en voorraadafbouw bij de klanten (lees: de autosector die het moeilijk heeft).

Toch blijven analisten doorgaans fan van het aandeel. 'Wij denken dat het langetermijnverhaal intact is en elke overreactie is een koopkans', stelt Berenberg-analist Trion Reid. Idem bij KBC Securities. Analist Guy Sips vindt dat nog altijd een premie verdient tegenover de meer gediversifieerde rivalen in de chipsector, dankzij de de sterke groeiende niche van autochips.

Het aandeel Nyrstar incasseert een nieuwe mokerslag. Er gaat nog eens 21 procent af tot 1,54 euro, eerder kwam met 1,45 euro een vers dieptepunt op de bordjes. Ook de bedrijfsobligaties van de zinkgroep noteren op een dieptepunt: voor het schuldpapier dat in 2024 vervalt, zijn beleggers nu nog maar bereid 66 euro te betalen voor elke 100 euro die ze - in theorie - op de vervaldag terugkrijgen.

In theorie, want door de torenhoge schuldenlast hebben shorters bloed geroken. Na de forse winstwaarschuwing van vorige maand lijken steeds meer beleggers er van overtuigd dat de zinkspecialist een schuldherschikking zal moeten doorvoeren waarbij de aandeelhouders grotendeels uitgewist worden. De huidige beurswaarde is nu nog één tiende van de schuldenberg.

Twee elementen liggen aan de basis van de pandoering. Morgan Stanley heeft zijn koersdoel voor Nyrstar gewoon ‘geschrapt’. Het Amerikaanse beurshuis zegt dat er onvoldoende visibiliteit is rond het vermogen van het bedrijf om winst te boeken, over hoe de verdere opstart van Port Pirie verloopt en rond het hoge schuldenpeil. Daardoor kunnen de analisten zich niet met overtuiging uitspreken over toekomstige winsten en waardering.

Een tweede reden is dat de Zweedse sectorgenoot Boliden vanmorgen zwakke kwartaalcijfers presenteerde. Ondanks een hogere productie van de mijnen en de smelters kwam de bedrijfswinst (zonder herwaardering van de voorraden) een stuk lager uit dan een jaar eerder als gevolg van lagere metaalprijzen.

Na een aarzelende start gaat Orange Belgium 4,6 procent hoger naar 14,96 euro. Beurshuis Raymond James toont zich tevreden over de sterke commerciële resultaten en handhaaft het koopadvies.

Eenzelfde geluid bij KBC Securities, dat ook het koopadvies ongemoeid laat: 'Ook al is het niet meteen duidelijk in de bedrijfswinst, de aanhoudend sterke commerciële prestatie doet het beste vermoeden voor de toekomstige winstcapaciteit', stelt analist Ruben Devos.

UCB maakte dinsdagavond voor het eerst langetermijnresultaten bekend van het Fase 2b-onderzoek rond de behandeling van psoriatische artritis (PsA) met bimekizumab, een onderzoek dat ‘BE ACTIVE’ is gedoopt. Daaruit blijkt dat de positieve respons in de eerste 24 weken ook aanhield tot week 48.

Dat succes wordt toegeschreven aan het feit dat bimekizumab twee cytokines (molecules die inspelen op de immuunafweer) neutraliseert.

Psoriatische artritis is een ernstige chronische aandoening waarbij de gewrichten ontsteken en die vaak gepaard gaat met de huidziekte psoriasis. Door de ziekte kan het moeilijker worden een normaal, actief leven te lijden. Tussen 0,5 en 1 procent van de bevolking zou aan PsA lijden.