Brussel: banken in de ban

Beleggers bewegen onzeker tussen herstelhoop en besmettingsvrees. Gimv doet zijn grootste investering ooit en doet tegelijk een desinvestering. Sofina kan mogelijk snel langs de kassa.

De Europese beurzen begonnen de dag hoger, maar inmiddels zijn de winsten weer omgezet in verliezen. Het gemiddelde Europese aandeel zakt met 0,1 procent. Beleggers lijken in dubio. Aan de ene kant is er de hoop op een snel herstel, maar aan de andere kant is er de angst voor het rap oplopende aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS.

De Bel20 verloor rond 12u15 0,1 procent. De grootste verliezers in de Bel20 zijn de bankwaarden. ING verliest 1,7 procent en KBC levert 1,4 procent in. Ook elders in Europa moeten de banken verliezen nemen, waardoor het de zwaarst verliezende sector is in de brede Europese Stoxx 600 index. Banken voorzien bedrijven op dit moment en masse van liquiditeiten. Bij een tweede coronagolf zal de economie nog eens een klap krijgen, waardoor de terugbetalingscapaciteit van bedrijven weer lager wordt. Daarnaast zullen ondernemingen bij een tweede golf wederom nieuwe liquiditeiten nodig hebben.

Sofina

Verder valt het aandeel Sofina op. Volgens The New York Times zou het taxibedrijf Uber 2,6 miljard dollar overhebben voor de maaltijdkoerier Postmates.

Een mogelijke deal zou de kassa bij Sofina doen rinkelen. De spilholding van de familie Boël investeert sinds 2016 in de maaltijdkoerier uit San Francisco, met dank aan de decennialange contacten in Silicon Valley. Contacten die er eerder al toe leiden dat Sofina mee aan de wieg stond van Google, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp en Snapchat.

Sofina wint 0,7 procent.

Gimv

Op de brede markt loopt Gimv in de schijnwerpers. De beursgenoteerde investeringsmaatschappij kondigde maandag zijn grootste directe investering ooit aan. De groep verwerft een significante minderheid van de Izegemse communicatiespecialist Televic. Gimv legt meer dan 60 miljoen euro op tafel voor een belang van ongeveer 40 procent, vernam De Tijd.

Tegelijkertijd casht Gimv ook op de verkoop van de Vlaamse palletttenspecialist Contraload. Het prijskaartje loopt volgens onze informatie op tot meer dan 250 miljoen euro.

Analist Michiel Declerq van KBC Securities reageert op investering en desinvestering van Gimv. Over de verkoop van Contraload zegt Declerq dat de verwachte kapitaalwinst rond 30 miljoen euro zal uitkomen. 'Dat is een succesvolle exit ondanks een moeilijke marktomgeving', zegt de analist.

Declerq is voorts tevreden over de aankoop van Televic. 'Het management hintte er bij de jaarresultaten al op dat het in meer technologiegedreven ondernemingen wilde stappen. Het is goed te zien dat Gimv daar zo snel op reageert. De toevoeging van Televic aan het Smart Industries Platform stelt het bedrijf in staat te profiteren van opkomende trends als e-learning. Ook de gezondheidssector blijft op de lange termijn een groeimarkt. In combinatie met zijn dominante positie in de wereldwijde spoorsector zien we Televic als een goede diversificatie met ruimte voor verdere acquisities.'

De analist herhaalt zijn 'houden'-advies en koersdoel van 55 euro. Het aandeel verliest 0,2 procent.

Telecom

Volgens David Vagman, analist van ING, is het voor Belgische telecomoperatoren goed nieuws dat de verkoop van het Waalse kabelbedrijf VOO niet doorgaat. VOO zou verkocht worden aan het Amerikaanse Providence, maar omdat die verkoop volgens de rechtbank plaatsvond op een niet-transparante en discriminerende manier ging de verkoop niet door. 'Dat beperkt het risico op een vierde speler op de Belgische telecommarkt. Dat is vooral positief voor Proximus (-0,3%) en Orange Belgium (+0,7%) omdat die groepen veel Waalse klanten hebben', zegt Vagman.

De analist ziet op lange termijn ook voordelen voor Telenet (+2,8%) en Orange Belgium: