Brussel: belegger straft krenterig Telenet af

Niet alleen het uitblijven van een (super)dividend schiet beleggers in het verkeerde keelgat. Ook de prognose voor 2018 stelt teleur, merkt beurshuis Raymond James op. 'Het management mikt op een vlakke omzet in 2018, terwijl de analistenconsensus op een stijging met 2 procent rekende', schrijft analist Stéphane Beyazian. 'En ook de voorspelde groei van de ebitda (brutobedrijfswinst, red.) met 7 à 8 procent ligt onder de verhoopte 9 procent groei'.

Toch raakt de analist niet verder dan een 'houden'-advies en koersdoel van 45 euro. 'Een hoger koersdoel is pas verantwoord als Umicore er duurzaam zou in slagen om 55 procent marktaandeel te claimen in de markt voor sterk nikkelhoudende batterijmaterialen. Gelet op het feit dat er relatief weinig kapitaalinvesteringen nodig lijken in kathodes, hebben we onze twijfels dat zo'n marktaandeel op lange termijn houdbaar is.'