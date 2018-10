Brussel: beleggers blij om dode koe

De hoop dat zijn werkloze mastodont eindelijk een job gevonden heeft, jaagt Exmar stevig hoger.

Na de dolle rit van de voorbije beursweek, is er voorlopig niet echt veel herstel voor de Bel20. De beursbarometer brokkelt opnieuw 0,3 procent af tot 3.495 punten. Dit - ook opnieuw - aangevoerd door twee industriële bedrijven met de kwakkelende autosector als belangrijk afnemer: Solvay en Umicore zakken respectievelijk 1,4 en 1,7 procent.

Met Shurgard komt er nog eens vers bloed op het Brusselse koersenbord. De opslagspecialist prikte de introductieprijs met 23 euro aan de onderkant van de prijsvork vast, maar gaf zichzelf zo ruimte om positief te verrassen. Het aandeel koerst 8 procent hoger op 24,82 euro.

Bpost beleefde vorige week net als de hele Bel20 een rotweek, maar krabbelt wat overeind. De postbode herstelt 2,1 procent naar 12,89 euro. In een update over de Europese posterijen handhaaft UBS het advies voor Bpost op 'kopen'.

Bpost is niet de grootste stijger in de Bel20. Dat is Telenet , met een sprong van 2,6 procent naar 46,18 euro. Lucerne Asset Management, het hefboomfonds dat al langer de luis in de pels is bij de telecomoperator, blijft ook na de uitkering van 600 miljoen euro uitzonderlijk dividend aan de boom schudden.

In de jongste brief aan de raad van bestuur eist Lucerne tegen 5 november de aanduiding van een 'specialist in deugdelijk bestuur', die zich over de (te) innige relatie tussen Telenet en grootaandeelhouder Liberty moet buigen en concrete aanbevelingen moet formuleren om de verstrengeling minder innig te maken.

Is er eindelijk een job voor de Caribbean FLNG, de al lang werkloze drijvende lng-fabriek van Exmar ? Volgens de Argentijnse media zal de Caribbean een sleutelrol vervullen bij een grootschalig project om schaliegas vanuit het bekken Vaca Muerta - letterlijk dode koe - in Patagonië te exporteren. Beleggers reageren hoopvol en jagen het aandeel 10,8 procent hoger naar 5,93 euro.

Bekaert herstelt 1,5 procent naar 19,39 euro. Beleggers lijken opgelucht dat de staaltechnologiegroep een schuldfinanciering rond heeft voor Bekaert-Bridon Ropes Group (BBRG) en zo jaarlijks 18 miljoen rentelasten uitspaart. Dat is de krasselende staalkabelspecialist waar Bekaert eerder dit jaar de volledige controle over verwierf.

De heropleving is relatief. Bekaert was vorige week naar het laagste peil in vijf jaar weggegleden. De groep speelde na een late winstwaarschuwing vlak voor de halfjaarcijfers het laatste restje krediet kwijt en beleggers vrezen dat een herstel van de winstmarges een werk van lang adem wordt gelet op de wankele autosector, met meer dan 40 procent veruit de belangrijkste klant.

Grootste daler in Brussel is Avantium : de bioplasticspecialist duikt 16,7 procent lager naar 4 euro en noteert nu 64 procent onder de introductieprijs van anderhalf jaar geleden.

KBC Securities verlaagt het advies tot verkopen. 'Als BASF uit de joint venture stapt, heeft Avantium niet de financiële middelen om zelf de fabriek te bouwen. Volgens ons heeft het bedrijf ook niet de expertise in huis', stelt analist Wim Hoste. 'Het nieuws van vandaag maakt het project dus heel twijfelachtig'.

Vorige week ging Acacia Pharma in Brussel zwaar onderuit. De reden is de Amerikaanse farmawaakhond FDA (Food and Drug Administration), die het Britse biotechbedrijf extra uitleg vroeg over een leverancier van één actief bestanddeel voor zijn kandidaat-geneesmiddel Barhemsys. Acacia zegt nu dat het extra werk niet meer dan één maand in beslag zal nemen. Veel herstel is er niet voor het aandeel: Acacia klimt 0,2 procent naar 2,74 euro.