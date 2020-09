Brussel: de Europa League als troostprijs

Een rally in de afgestrafte banken helpt de Bel20 hoger. En ook het afgestrafte Galapagos wordt opgevist, met dank aan een Europese troostprijs.

Bij voetbalploegen die zich niet weten te plaatsen voor het echte kampioenenbal van de Champions League, is de Europa League een soort troostprijs. Iets vergelijkbaar speelt zich af in de farmasector. Met zijn (te) hoge geneesmiddelenprijzen zijn de Verenigde Staten met voorsprong de meest lucratieve markt voor de sector. De inschattingen van de piekverkopen op die markt vormen de hoofdmoot van de miljardenwaardering van het gros van de biotechbedrijven. Een grote markt als de Europese is dan 'maar' de Europa League, een troostprijs dus.

Een troostprijs die niettemin soms zeer welgekomen is. Dat is het geval voor Galapagos . De biotechnologiegroep opende zo'n 8 procent hoger en noteert nu op 5 procent winst naar 124,45 euro. De Mechelaars krijgen goedkeuring om hun reumamiddel Jyseleca - vroeger bekend onder de werknaam filgotinib - op de Europese markt te lanceren.

Het nieuws is een opsteker, na de opdoffer in augustus. Jyseleca liep toen door een kritische beoordeling van de Amerikaanse waakhond FDA forse vertraging op in de Verenigde Staten. Door de opdoffer zetten analisten het mes in de verwachte Amerikaanse piekverkopen, nu grote rivaal Rinvoq van AbbVie een forse voorsprong kan uitbouwen.

We ramen dat Japan en Europa samen goed zijn voor 25 procent van de wereldreumamarkt, wat zich in een commerciële opportuniteit van 6,5 miljard euro vertaalt Lenny Van Steenhuyse KBC Securities-analist

KBC Securities handhaaft na het 'Europese' nieuws het koopadvies voor Galapagos, het koersdoel stijgt met één euro tot 145 euro. Dit omdat in het waarderingsmodel de kans op Europese en Japanse verkopen nu logischerwijs op 100 procent ingeschat wordt, van 95 procent voorheen. 'We ramen dat de Japanse en Europese markten samen goed zijn voor 25 procent van de wereldreumamarkt, wat zich in een commerciële opportuniteit van 6,5 miljard euro vertaalt', stelt analist Lenny Van Steenhuyse.

Galapagos is een uitblinker in de Bel20 , die sowieso na de lastige voorbije week stevig herstel boekt. Dit dankzij de rally in de banksector, die vrijdag nog op een diepterecord was afgesloten. ING , vorig week kop van Jut door een vers witwasschandaal, veert 4 procent op tot 6,14 euro, voor KBC is er 3 procent herstel naar 43,14 euro.

Terwijl zowat de hele Bel20 groen kleurt, is Colruyt een schaarse rode vlek. De supermarktketen is al langer het meest tegendraadse aandeel van de Bel20; beresterk in barre tijden, maar zwak als de belegger weer wat meer risico lust. Woensdagmiddag schetst CEO Jef Colruyt op de jaarvergadering een outlook voor het boekjaar tot 31 maart. Tijdens de pandemie sloeg Colruyt munt uit de hamsterwoede en de stevig opgelopen voedingsinflatie, maar daar staat dan weer tegenover dat de keten in tegenstelling tot rivalen Delhaize en Carrefour minder kleine buurtwinkels heeft.