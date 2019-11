Brussel: de late eindejaarsrally van Tessenderlo

Na zes weken lijkt op de beurs de klad in de eindejaarsrally te zitten. Behalve bij Tessenderlo, dat de rally grotendeels gerateerd had.

Na zes weken eindejaarsrally lijkt deze week de fut er even uit bij beleggers. Beleggers gingen er de voorbije weken van uit dat Peking en Washington tegen 15 december - als een nieuw rondje handelstarieven de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog dreigt te escaleren - een bestand zouden uitdokteren, maar stilaan groeit de twijfel.

Deutsche Bank-strateeg Jim Reid merkt op dat het intussen ruim een maand is sinds Amerikaanse president Trump op 11 oktober na een meeting met Liu He, de Chinese 'spits' bij de onderhandelingen, een 'doorbraak' aankondigde tegen de APEC-top in Chili. 'Die top was voor vorige week gepland, maar is afgelast door binnenlandse zorgen in Chili. Intussen is het bijna zes weeken sinds die 'doorbraak' en dus is het logisch dat beleggers zich niet alleen afvragen wanneer de deal zal ondertekend worden, maar ook een klein maar groeiend risico incalcuren dat er géén handtekening zal zijn.'

De Bel20 noteert 1 procent lager op 3.858 punten. De verkoopgolf is vrij breed, alleen telecomoperator Proximus houdt in de ochtendhandel het hoofd nipt boven water.

Nu de stroom kwartaalupdates tot een paar druppels is herleid, komt er van die hoek weinig impulsen meer. Met uitzondering van Gimv . De investeringsmaatschappij heeft een 'gebroken' boekjaar dat tot 31 maart loopt en kondigde voorbeurs de halfjaarresultaten per 30 september aan.

Het opmerkelijkste is de sterke stijging van de oorlogskas, tot 426 miljoen euro. Eind juni haalde de tot dan toe schuldenvrije groep via de uitgifte van langlopende schulden tegen bodemtarieven een kwart miljard euro op.

Over de eerste jaarhelft tot 30 september realiseerde Gimv 51,4 miljoen euro of 2,02 euro per aandeel nettowinst. Dat is iets minder dan het dividend van bruto 2,50 euro per aandeel dat in juli naar de aandeelhouders vloeide. Het gevolg is dat het eigen vermogen licht is afgenomen, van 52 naar 51,4 euro per aandeel.

Bij de huidige beurskoers noteert het aandeel dus tegen een premie van 7 procent. Uiteraard is er sinds oktober een stevige beursrally geweest, zodat Kepler Cheuvreux de 'live' netto-actiefwaarde op 53 euro per aandeel inschat. Maar ook dan is er geen korting meer, integendeel.

Daarom blijft het beurshuis gelet op de 'billijke' waardering en de vrij jonge portefeuille - lees: de gemiddelde exit en dus meerwaarde is nog een paar jaren ver - bij zijn 'houden'-advies en koersdoel van 56 euro. Ook de collega's bij ING blijven bij een lauw advies, maar wijzen wel op het aantrekkelijke dividendrendement: de kans is groot dat Gimv over lopende boekjaar 2,50 euro bruto per aandeel zal uitkeren, wat zich inbij de huidige koers in 4,5 procent rendement vertaalt.

Het aandeel Gimv brokkelt 0,4 procent af naar 54,80 euro.

Net als Gimv verstrekt ook Tessenderlo vanaf dit jaar geen formele kwartaalupdates meer, maar toch was er deze ochtend een 'ad hoc' update. De chemiegroep rekent voor heel 2019 op een brutobedrijfswinst (ebitda) van 270 miljoen euro, inclusief 50 miljoen winstbijdrage van de T-Power energiecentrale in de Tessenderlose heimat en de 25 miljoen extra uit de toepassing van de IFRS16-boekhoudnormen voor leasecontracten.

Dat is een duidelijke stijging tegenover de 178 miljoen over boekjaar 2018. Tot nog toe hield de chemiegroep het eerder vaag bij een 'stijging' tegenover 2018. De beurskoers van Tessenderlo staat al een tijdje onder druk, wat grootaandeelhouder en CEO Luc Tack de kans gaf via geregelde bulkinkopen op de beurs zijn greep nog te versterken.

Die inkopen zijn nu wat duurder geworden, want Tessenderlo schiet vlotjes 6,5 procent hoger naar 32,25 euro. 'Tot nog toe impliceerde de voorspelling van Tessenderlo, inclusief T-Power en IFRS16, een winst van minstens 248 miljoen. De nieuwe prognose is dus een stuk optimistischer', merkt KBC Securities-analist Wim Hoste op. Hij handhaaft zijn 'bijkopen'-advies en verhoogt het koersdoel met één euro, tot 35 euro.