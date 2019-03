Brussel: de lucratieve nul van Nationale Bank

Terwijl Nationale Bank munt slaat uit het eigen nulrentebeleid, worstelt Fluxys Belgium met de ultralage rente.

De Brusselse beurs zet de remonte van gisteren op kousenvoeten voort: de Bel20 koerst 0,5 procent hoger op 3.631 punten.

Eén van de opvallendste stijgers op de Brusselse beurs is Nationale Bank van België (NBB) . Het oudste nog steeds genoteerde Belgisch aandeel brokkelde de voorbije maanden vrijwel continu af, maar herstelt nu 2,1 procent naar 2.400 euro.

Na de jaarcijfers herontdekken beleggers het aandeel: niet alleen profiteert NBB van de ultralage rente, het dividendrendement van bijna 6 procent bruto oogt ook aanlokkelijk in tijden waar steeds meer vastrentende beleggers nul of zelfs minder dan nul renderen.

2018 was een boerenjaar voor de centrale bank: de nettowinst steeg 18 procent naar 746 miljoen euro. De aandeelhouders profiteren mee, met mate: het dividend stijgt 8 procent naar bruto 138,47 euro per aandeel.

De belangrijkste reden voor de forse winstgroei: de ultralage rente. Als onderdeel van de Europese Centrale Bank int ook de NBB 0,4 procent 'parkeergeld' als Belgische bank hun cashoverschotten in de Berlaimontlaan stallen.

De beurskoers van de NBB was naar het laagste peil in vijf jaar afgegleden, wat de remonte van vandaag enigszins in context plaatst.

Krek het omgekeerde scenario als bij Fluxys Belgium . Dat aandeel was de voorbije maanden stevig gestegen, terwijl de gasnetbeheerder lijdt onder de lage rente. De winst die de monopolist 'mag' boeken van de regelgever, hangt immers af van de Belgische tienjaarsrente. En die gaat al jaren nergens heen. Toch lukt Fluxys Belgium nog een kleine verhoging van het dividend.

Abstractie gemaakt van een eenmalige fiscale meevaller boekte Fluxys Belgium een stabiele nettowinst. KBC Securities handhaaft het advies op een lauw 'houden' en koersdoel van 26 euro. 'Degelijke resultaten gelet op de lage rente', oordeelt analist Bart Cuypers.

Hij waarschuwt ook om de rente in de gaten te houden. 'De huidige rente ligt een stuk lager dan in 2018 en zal dus de winst over 2019 beïnvloeden, voor de periode 2020-2023 is de rente vastgeprikt op 2,4 procent.'

Een koopje is Fluxys Belgium niet: het aandeel gaat 0,4 procent lager naar 26,50 euro. Bij die koers noteert het aandeel tegen een zeer stevige 34 keer de nettowinst over 2018, namelijk 77,5 cent per aandeel.

De staaltechnologiegroep Bekaert herstructureert stevig in België, 281 banen staan op de tocht. De Dramix-fabriek (staaldraadvezels voor betonversterking) in wordt gesloten en de productie verhuist naar Petrovice in Tsjechië.

CEO Matthew Taylor staat na een bijzonder ontgoochelend 2018 onder grote druk om de gedecimeerde winstmarges te verhogen.