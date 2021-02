Brussel: dividendbarometer kleurt groen

De beurzen gaan lager. Proximus krijgt een klap nadat het voor een lagere winst waarschuwde. CFE boekte zeer goede resultaten en heeft vertrouwen in de toekomst. Ook Recticel gaat 2021 zonnig tegemoet, zodat ook daar de dividendindicator op groen springt.

Na de rode beurzen op Wall Street donderdag - de technologiebeurs Nasdaq verloor maar liefst 3,5 procent - nemen de Europese beurzen het stokje over. Het gemiddelde Europese aandeel verliest 0,4 procent. Het probleem? Een langzaam maar zeker oplopende rente haalt beleggers van hun wolk.

Ook de Bel20 verliest terrein. De Brusselse beursbarometer zakt rond 11.30 uur met 1,2 procent tot 3.805 punten.

Proximus

Wie een blik werpt op de Bel20 ziet dat Proximus dieprood kleurt met een verlies van bijna 9 procent. De telecommer kwam vrijdagochtend met cijfers. Beleggers hadden niet zozeer een probleem met de resultaten van 2020. De telecomgroep trok zowel voor breedband en televisie als mobiel (postpaid) meer klanten aan dan analisten hadden verwacht. Dat leidt over heel 2020 tot een omzet van 5,48 miljard euro en een bruto bedrijfswinst van 1,84 miljard euro. Dat is grosso modo in lijn met de respectieve analistenverwachtingen van 5,5 en 1,9 miljard euro.

We zien niet vaak dat telecommers zulke schommelingen laten zien in hun brutobedrijfswinst. Ruben Devos Analist bij KBC Securities

De schoen wringt hem bij de vooruitzichten voor 2021. CEO Guillaume Boutin zegt dat er dit jaar geen omzetgroei in zit, want het wordt een 'transformatiejaar'. Daardoor ziet Boutin de brutobedrijfswinst na extra kosten voor IT-transformatie en fibermigraties uitkomen tussen 1,75 en 1,77 miljard euro, 4 procent minder dan in 2020. Voor analisten was dat een teleurstelling, want zij rekenden op een stabiele 1,84 miljard euro.

Proximus schroeft de investeringen op van 1 naar 1,2 miljard zodat het onder andere dubbel zoveel glasvezel kan leggen als in 2020. Tegelijkertijd houdt het bedrijf het dividend zoals beloofd op 1,20 euro.

Ook analist Ruben Devos van KBC Securities is verrast. 'We zien niet vaak dat telecommers zulke schommelingen laten zien in hun brutobedrijfswinst, maar het toont voor een belangrijk deel de omvorming naar een meer investeringsgerichte strategie.' Devos laat zijn 'houden'-advies en koersdoel van 20 euro staan.

Ackermans & van Haaren

De rode draad van vrijdag: de dividendindicator staat op groen. Bedrijven durven weer voorbij de horror van de coronacrisis te kijken en zien de toekomst zo zonnig in dat het dividend opgekrikt wordt. Zo ook bij Ackermans & van Haaren , waar het dividend stijgt naar 2,35 euro.

De Antwerpse holding wist een nettowinst van 229,8 miljoen euro voor te leggen over het jaar 2020. Dochter CFE, het moederbedrijf van baggeraar en windmolenparkenbouwer DEME, presteerde beter dan verwacht. Ook de banken Delen Private Bank en Bank Van Breda deden het goed. Zij zagen de' assets under management' (het beheerde vermogen) stijgen tot een recordniveau van 54 miljard euro.

De holdinganalisten van KBC Securities zijn positief over de bijdrage van de private-bankingtak. 'De winstbijdrage van 141,3 miljoen euro was nog 11 procent groter dan in 2019, het vorige recordjaar', zeggen de holdinganalisten van KBC Securities. Op basis van een hoger koersdoel voor CFE en een herziene waardering van de private-bankingdivisie verhogen Michiel Declercq en Jason Kalamboussis hun advies van ‘houden’ naar ‘bijkopen’. Hun koersdoel stijgt van 131 naar 145 euro.

CFE

CFE keerde over 2019 geen dividend uit, maar stelt nu 1 euro per aandeel in het vooruitzicht na beter dan verwachte cijfers. Zoals gezegd verhoogt KBC Securities het koersdoel voor CFE . 'Het bedrijf boekte zeer goede resultaten over de tweede jaarhelft in de huidige omstandigheden', zegt analist Bart Cuypers. Hij prijst vooral de veel hoger dan verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) – blijkbaar te danken aan de goede uitvoering van projecten – en de schuldenafbouw.

Op basis hiervan denkt hij dat zijn prognose van 453 miljoen euro voor de brutobedrijfswinst in 2021 haalbaar moet zijn. Hij verwacht dat de consensusraming (momenteel 422 miljoen) zal stijgen.

De baggermarkt is dankzij bijkomende projecten weer in betere doen, maar de concurrentie is hevig, zegt de analist. Zo duikt het Chinese CHEC tegenwoordig bij alle grote aanbestedingen in de EU op. Om de prijzen op te krikken zijn meer opdrachten nodig, maar het potentieel om dat te bewerkstelligen verbetert.

Dankzij de lagere schuldpositie van CFE komt de analist tot een hogere DCF-waardering van 93 euro. Zijn som-der-delenwaardering belandt, na het updaten van de multiples voor zowel DEME als Contracting, op 104 euro. Op basis hiervan verhoogt hij zijn koersdoel van 80 tot 98 euro. Hij handhaaft zijn ‘bijkopen’-advies.

Recticel

En ook Recticel verhoogt het dividend licht van 0,24 naar 0,26 euro. De omzet zakte in 2020 met 5,7 procent tot 828,8 miljoen euro, terwijl analisten rekenden op een omzetdaling met 8,7 procent. De brutobedrijfswinst kreeg een tik van 16,8 procent tot 58,8 miljoen euro. In het tweede halfjaar zag het bedrijf een verbetering want toen steeg de omzet met 7 procent en de brutobedrijfswinst met 10 procent.

De groep ziet de toekomst zeer zonnig in: CEO Olivier Chapelle voorspelt voor 2021 een 'substantiële' stijging van de omzet en een groei in de brutobedrijfswinst van 30 procent. Een prognose die bovendien nog geen rekening houdt met de winstbijdrage van FoamPartner, de grote in november aangekondigde deal rond 'technisch schuim' voor onder meer geluidsisolatie.

Het management laat verder nog eens officieel weten dat het de beddendivisie wil verkopen. Eerder zei het bedrijf de tak Slaapcomfort 'strategisch te evalueren'.

Analist Wim Hoste van KBC Securities reageert positief op de cijfers van Recticel. 'De groei van de brutobedrijfswinst in het tweede kwartaal was sterker dan we hadden verwacht. Het bedrijf voorziet voor 2021 een groei van de brutobedrijfswinst met 30 procent. Dat komt in de buurt van onze prognose van een toename met 37 procent. Het laat zien dat de onderneming vertrouwen heeft in de toekomst.'

Het is geen verrassing dat de matrassendivisie verkocht wordt. Wim Hoste Analist bij KBC Securities

'Het is geen verrassing dat de matrassendivisie verkocht wordt', vervolgt Hoste. 'Dat zal leiden tot een tweebenige strategie (de isolatietak en de soepelschuimdivisie). Recticel 2.0 zal op korte termijn weinig moeten investeren terwijl het de potentie heeft om een gezonde cashflowgenerator te worden.'

De analist behoudt zijn 'opbouwen'-advies en koersdoel van 13 euro.

Ook analist Stijn Demeester van ING reageert positief. 'Zowel de omzet als de brutobedrijfswinst verraste positief. Ook de vooruitzichten voor 2021 zijn goed waarbij het bedrijf de brutobedrijfwinst met 30 procent ziet stijgen, exclusief bijdragen van FoamPartner.'

Demeester heeft ook al berekend waar de groep op mag rekenen wanneer ze de resultaten van FoamPartner wel meeneemt. 'Als we uitgaan van die 30 procent groei en we tellen daar 40 miljoen euro bij als brutobedrijfswinst van FoamParter, komen we op een totale brutobedrijfswinst van 115 tot 120 miljoen euro. Daarmee ligt de brutobedrijfswinst zo'n 10 procent boven de consensus.'