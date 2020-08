Brussel: duur vlees en andere bagger

De beurzen staan in het groen. Ter Beke heeft last van duur vlees. CFE scoort onder verwachting en Ackermans & van Haaren verrast met dividend.

De Europese beurzen blijven dichtbij huis ondanks de speech die de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, donderdag gaf waarin hij de nieuwe doelstelling van de Fed bekendmaakte. De doelstelling verandert van 'een inflatie van 2 procent' naar 'een gemiddelde inflatie van 2 procent'.

En juist dat ene woordje extra is van groot belang. Wanneer de inflatie een periode onder de 2 procent ligt (zoals de laatste jaren), mag de centrale bank de rente ook een tijd laag houden wanneer de inflatie vervolgens boven de 2 procent komt. In gewone mensentaal betekent dat: de rente blijft nog heel lang laag.

De lage rente zorgt ervoor dat toekomstige winsten zwaarder gaan wegen en dus veren de aandelenmarkten op. De Bel20 wint rond 11u30 0,5 procent.

Ackermans en van Haaren

Ackermans en van Haaren (AvH) verrast beleggers positief: het keert in het vierde kwartaal een dividend van 2,32 euro per aandeel uit. En dat terwijl de nettowinst in het eerste halfjaar halveerde tot 56,3 miljoen euro. AvH doet de uitkering 'als teken van vertrouwen'.

En management heeft duidelijk vertrouwen. 'Wij verwachten dat de resultaten in de tweede jaarhelft significant verbeteren', klinkt het bij de onderneming.

CEO Jan Suykens is ook tevreden over de huidige resultaten. 'In het meest volatiele jaar voor de wereldeconomie sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ons model zich bewezen om zijn waarde en weerbaarheid. DEME's orderboek steeg naar een recordniveau van 4,3 miljard euro. Daarnaast bevestigden de klanten van onze private-banking-poot hun vertrouwen in het vermogensbeheer. Het totaal bedrag onder beheer steeg met 2 miljard euro tot 50 miljard euro.'

Analist Michiel Declerq van KBC Securities was te spreken over de resultaten. 'De holding publiceerde sterke resultaten voor zijn bankdivisie. Ook het feit dat de groep besluit om dividend uit te keren geeft een positief signaal.'

Declerq behoudt zijn 'houden'-advies en koersdoel van 131 euro. Beleggers hebben er mogelijk minder vertrouwen in: het aandeel zakt 0,6 procent.

Dividenduitkering is een positief signaal. Michiel Declerq Analist bij KBC Securities

Het aandeel gaat 1,4 procent lager.

CFE

De bagger-, bouw- en vastgoedgroep CFE zag de omzet in het eerste halfjaar met bijna een vijfde krimpen naar 1,49 miljard. Toch bleef de daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) beperkt tot 23 procent naar 160 miljoen, niet veel forser dan de omzetkrimp dus. Netto zakte de winst met vier vijfde, naar 8,4 miljoen euro of 0,33 euro per aandeel. Dit vooral door een twee derde lagere winst bij baggerdochter DEME.

Weinig florissante cijfers maar voor 2020 rekent CFE voor DEME op een nettoresultaat dat hoger is dan over de eerste helft, ondanks een omzet die 15 tot 20 procent lager is.

Analist Tijs Hollestelle van ING maakt zich wat zorgen over de lange-termijn-omgeving van bagger-, bouw- en vastgoedgroep CFE . 'Hoewel de directe impact van de coronapandemie op de baggerbusiness en de markt voor buitengaatse windenergie beperkt lijkt, is het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de middellange en lange termijn. 'DEME's orderboek geeft zichtbaarheid voor minimaal de komende zes maanden en tot in het eerste halfjaar van 2021. Maar olie- en gasmarkt had het al zwaar voor corona en de huidige marktomstandigheden blijven zwak.'

De analist behoudt zijn 'houden'-advies en koersdoel van 61 euro. CFE verliest 1,9 procent.

Ter Beke

Voedingsbedrijf Ter Beke dook over het eerste halfjaar met 10 miljoen euro in het rood. Dat was onder andere te danken aan de fors gestegen voedselprijzen. Zo steeg de prijs van varkensvlees - dat pre-corona al op een historisch hoog niveau lag - en nam de prijs van kaas, een belangrijk ingrediƫnt in de kant-en-klare lasagnes stevig toe.

Daarbij heerste er een verwoede prijzenoorlog tussen supermarkten, waardoor de groep de gestegen prijzen niet in zijn charcuterie kon doorrekenen. Dat knibbelde aan de marges.

Voorts zag Ter Beke zijn maaltijdleveringen aan scholen en bedrijven door de lockdown stilvallen en moest het meer kosten maken om het personeel in de fabrieken te beschermen.

'Dat rood cijfer heeft voornamelijk eenmalige oorzaken', zegt analist Guy Sips van KBC Securities. Daarmee wijst hij op de gestegen voedselprijzen en de hogere kosten om fabrieken coronaproof te maken. Het recurrente cijfer is met 12,6 miljoen wel zwart, stipt de analist aan. 'We verwachten dan ook fors betere resultaten in de tweede jaarhelft'.

'We hebben vertrouwen in het management dat zegt dat de genomen maatregelen en de versnelde herstructurering in Nederland positief zal bijdragen aan het toekomstige resultaat', zegt de analist. Ook is er lof voor de verlaagde schuldgraad en het feit dat Ter Beke bleef doorinvesteren in crisistijd. 'Het strekt tot eer dat het bedrijf 8,5 miljoen euro pompte in meer productiecapaciteit in zijn fabriek in Polen'.