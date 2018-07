Brussel: eerst schieten, dan vragen stellen

Op een gezapige Brusselse beursdag valt de recordval van Greenyard bij recordvolumes des te harder op.

'Eerst schieten, dan vragen stellen'. Dat is altijd het devies van beleggers bij onzekerheid en dat principe mag Greenyard maandag aan den lijve ondervinden. De groenten- en fruitreus duikt liefst 35 procent lager naar 7,40 euro, de laagste koers in zes jaar en de grootste klap sinds de beursgang - toen nog als Pinguin - in 1999.

Het is op dit ogenblik nog volstrekt onduidelijk wat de precieze schade is voor het bedrijf, nu de Hongaarse fabriek van de groep gelinkt wordt aan een dodelijke listeriabesmetting. Analisten stippen collectief aan dat zeker de reputatieschade potentieel omvangrijk kan zijn.

Bovendien stipt Degroof Petercam aan dat de financiële bewegingsruimte van de groep relatief klein is. De nettoschulden belopen nu al bijna 3 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Bijgevolg is er geen spectaculaire daling van de winst nodig om die verhouding tot 3,5 keer te laten stijgen, de grens waarop de schuldeisers luidens de convenanten nerveus worden. Het beurshuis knipt het koersdoel stevig bij, van 19,5 naar 12 euro.

Dat er sprake is van paniekverkopen blijkt ook uit de enorm drukke handel: met 1,14 miljoen stuks is de handel nu al bijna 20 keer drukker dan het daggemiddelde over de voorbije 12 maanden. Bijna één op de tien bij het brede publiek verspreide aandelen is al verhandeld.

De koersval valt des te harder op bij een mild positief gestemde Brusselse beurshandel. De Bel20 koerst 0,5 procent hoger op 3.821 punten.

Een schaarse daler in de beursbarometer is Ontex 0,4 procent lager 25,92 euro. De luierfabrikant noteert zo weer iets verder van de indicatieve biedprijs van 27,50 euro van de Franse private-equityreus PAI. Credit Suisse haalt Ontex van de kooplijst en verlaagt het advies tot 'houden'. Dat is niet omdat het beurshuis niet gelooft in het bod, maar juist wél.

Ons basisscenario is dat het bod groen licht zal krijgen van de kartelinstanties, we verwachten ook geen tegenbod'. Analist Faham Baig stipt aan dat de reuzen van de sector, het Zweedse Essity en het Amerikaanse Kimberly-Clark potentieel meest synergieën uit een overname van Ontex zouden kunnen halen. Maar niet alleen zouden de twee moeite hebben om de deal voorbij de kartelwaakhonden te loodsen, een deal zou ook hun eigen merkenstrategie verwateren.

Degroof Petercam krikt in een lijvige update het advies voor Euronav op van 'houden' naar 'kopen'. De olietankertarieven zitten sinds eind 2017 in een diep dal door een perfecte storm van een toevloed van nieuwe schepen, productieverlagingen van oliekartel OPEC, hoge voorraden en het einde van 'contango', de situatie waarbij de contantprijs voor olie lager ligt dan de termijnkoers en het dus voordelig is tankers in te huren om ruwe olie op te slaan.

Volgens analist Luuk Van Beek gloort er nu echter beterschap. Dit dankzij een forse toename van het aantal tankers dat naar schroothoop verwezen wordt, mede door strengere milieuregelgeving (IMO 2020). Daardoor neemt geleidelijk het aanbodoverschot af.

Het rapport sorteert meteen impact: het aandeel Euroanv trekt een spurt van 5,7 procent naar 7,95 euro.