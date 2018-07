Brussel: feesten zoals in 1999

Speculatieve koorts zet Ageas op het hoogste peil sinds 2008, Barco gaat zelfs nog een decennium verder terug in de tijd.

De Bel20 koerste rond de middag 0,2 procent hoger op 3.871 punten en kan zich zo van de lichtrode Europese trend onderscheiden.

Dit vooral dankzij Ageas , dat via de berichten over de Chinese interesse 4,5 procent hoger koerst naar 45,76 euro. In de ochtendhandel piekte de verzekeraar op 46,53 euro, de de hoogste koers sinds de implosie van de juridische voorloper Fortis in het najaar van 2008.

De enthousiaste reactie is niet onlogisch. Analisten schatten de kans dat Fosun effectief met een bod niet zo heel hoog in, maar stippen aan dat het bericht alleszins voor wat extra speculatieve koorts zorgt. En zoals bij wel meer beursgenoteerde bedrijven is ook bij Ageas met zijn vele operationele dochters van België over Portugal en het Verenigd Koninkrijk tot Thailand en China de som van de delen meer waard dan het geheel.

Kepler Cheuvreux krikt na het bericht het advies voor Ageas op van 'verkopen' naar 'houden', het koersdoel gaat van 37,7 naar 40 euro. 'Een opbreekscenario is nu een stuk waarschijnlijk geworden', schrijft het beurshuis.

Een opgemerkte stijger is ook Barco . De beeldvormingsgroep verstevigt 6,5 procent naar 117,80 euro, de hoogste koers sinds 1999. Dit dankzij ING. Het beurshuis heeft een nieuwe Barco-analist, Marc Hesselink, en die start de opvolging met een enthousiast advies ('kopen') en koersdoel (135 euro).

'Het bedrijf is op weg naar hogere organische groei en marges', stelt Hesselink. 'Wij voorspellen een gemiddelde groei van de bedrijfswinst met 15 procent tussen 2017 en 2022.' De analist verwijst naar de goede vooruitzichten voor de verschillende nichemarkten van Barco. 'Digitale cinema is rijp voor een vervangingscyclus, ClickShare blijft de belangrijkste draadloze tool voor bedrijfspresentaties, de afdeling controlekamers is aan het uitbodemen en in gezondheidszorg is er een stevige orderstroom.'

Barco-CEO Jan De Witte heeft sowieso na nochtans niet geheel overtuigende halfjaarcijfers flink wat fans gewonnen. Begin deze week organiseerde Berenberg in Londen met Barco een road show, waar het beurshuis meteen een enthousiast koopadvies aan koppelde.

Aan het andere uiteinde van het Brussels koersenbord staat Orange Belgium Het aandeel zakt 3,7 procent naar 13,50 euro, de laagste koers in vier jaar. De focus bij de potentiële intrede van een vierde Belgische telecomspeler ligt op Proximus en Telenet, maar analisten wijzen er op dat de grootste impact mogelijk nog bij de nummer drie van de Belgische telecom kan liggen.