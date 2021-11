Brussel: gejaagd door de wind

De beurzen zetten hun rally voort. CFE vertaalt een stevig Amerikaans windmolencontract in navenante winst.

'Euphoria, foverever till the end of time. From now on, only you and I, we're going u-u-u-u-u-up', zingt Loreen in haar nummer 'Euphoria'. En ook op de beurs lijkt de enige weg opwaarts te lopen, ook al kondigde de Amerikaanse centrale bank (Fed) onlangs aan de ongekende monetaire stimulus af te bouwen.

Loreen - Euphoria (Official Audio)

Maar het is de trage snelheid waarmee centraal bankiers de monetaire stimulus terugdraaien die beleggers sust. Want hoewel de meesten hadden verwacht dat de Bank of England donderdag de rente zou verhogen, besloot de Old Lady of Threadneedle Street om dat (nog) niet te doen door de basisrente op 0,1 procent te laten.

En ook vrijdag zien we dat de Europese beurzen hun rally voortzetten. Ook de Bel20 doet voorzichtig mee.

GBL

Een van de koplopers in het Brusselse sterrenpeloton is GBL met een koerswinst van 0,7 procent tot 104,50 euro, een record. De holding kwam donderdag nabeurs met resultaten. De nettowinst over de afgelopen negen maanden kwam uit op 291 miljoen euro, iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De lagere winst was het gevolg van een boekhoudkundige minwaarde. De cash earnings, zeg maar wat GBL binnenkrijgt aan dividenden, stegen met 12 procent naar 444 miljoen euro.

De korting van 30 procent op de nettoactiefwaarde is te hoog. Wij hanteren een korting van 20 procent. MICHIEL DECLERCQ ANALIST BIJ KBC SECURITIES

Analist Michiel Declercq van KBC Securities verhoogt het koersdoel voor GBL van 113 naar 118 euro en blijft bij zijn koopadvies. Declercq merkt op dat de nettoactiefwaarde per aandeel neerkomt op 139,4 euro, maar benadrukt dat oktober een sterke beursmaand was. 'Daarom denken wij dat de huidige nettoactiefwaarde neerkomt op 147 euro per aandeel', zegt de analist. Na een korting toe te passen van 20 procent komt Declercq op een koersdoel van 118 euro.

Hoewel de update van GBL geen grote verrassingen bevatte, blijft de analist denken dat beleggers de transitie richting private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven) onvoldoende waarderen. 'Nu bedraagt private equity al 23,2 procent van de portefeuille. Aan het einde van 2019 was dat 14 procent. We verwachten dat het aandeel van private equity in de toekomst blijft toenemen.'

'We hopen ook dat GBL op de beleggersdag van 17 november met een duidelijker doelstelling komt rond private equity', vervolgt de analist. 'Dat zou weleens een trigger kunnen zijn voor het aandeel.' En die koerstrigger is toch wel nodig met een korting die nog altijd 30 procent bedraagt van de nettoactiefwaarde van het aandeel. Declercq denkt dus dat een korting van 20 procent voldoende is. 'Merk op dat Brederode, waarbij private equity goed is voor 60 procent van de portefeuille, momenteel noteert tegen een premie van 5 à 10 procent.'

Ook analist Kris Kippers van Degroof Petercam laat zijn koersdoel stijgen. Het koersdoel voor de holding gaat van 113 naar 115 euro en de analist behoudt zijn koopadvies. 'Ondanks dat het aandeel op een recordhoogte staat, noteert het nog altijd tegen een stevige korting. En dat terwijl de prestatie is verbeterd en het niet-beursgenoteerde deel van de portefeuille alleen maar is gestegen. Wij blijven bij een korting van 25 procent op de nettoactiefwaarde.'

Galapagos

Maar er kwam nog een Bel20-lid met cijfers: Galapagos . De biotechgroep voert de dit voorjaar aangekondigde besparingen versneld uit en verwacht daardoor dit jaar nog 550 in plaats van 600 miljoen cash te verbranden. Over de zoektocht naar de nieuwe CEO - en dus de nieuwe strategie - is er tot nader order geen nieuws. En in afwachting blijven beleggers een stevige korting op de forse bankrekening toepassen.

CFE

Op de brede markt zien we de aannemer CFE een stevige 6 procent klimmen. De reden is dat baggerdochter DEME een Amerikaans miljardencontract in de wacht heeft gesleept. Het gaat om een contract met een waarde van 1,1 miljard dollar voor de bouw van het grootste windmolenpark van de VS, een project dat Coastal Virginia Offshore Wind Farm (CVOW) heet.

Het vandaag aangekondigde DEME-project is groot. Olivier Vandewoude Analist KBC securities

En dat levert meteen fanmail op, want analist Olivier Vandewoude van KBC Securities verhoogt zijn advies voor CFE van 'opbouwen' naar 'kopen' en laat het koersdoel stijgen van 98 naar 109 euro.

'Het project dat vandaag is aangekondigd is groot', zegt de analist. 'DEME heeft een goed momentum in de Amerikaanse markt voor windenergie. Deze deal volgt op de eerdere winst van een contract voor Vineyard Wind 1 bij de kust van Massachusetts en het South-Fork-contract voor de kust van Long Island. DEME blijft zijn marktleiderspositie bevestigen in buitengaatse windenergie en bewijst dat het klaarstaat om te profiteren van de opkomende markt voor windenergie in de VS.'