Brussel: 'gevaarlijke' herfstmaand start met winst

Ook al blijft zwaargewicht AB InBev kwakkelen, toch zet de Brusselse beurs de traditioneel moeilijke maand oktober met winst in.

Oktober mag dan al een reputatie is als een maand waar naast de blaadjes ook de beurskoersen al eens durven vallen, de herfstmaand start positief. De Bel20 noteert 0,6 procent hoger op 3.727 punten, mede dankzij de handelsdeal die de Verenigde Staten en Canada zondag letterlijk ter elfder ure sloten.

De grootste dissonant in de Bel20 is AB InBev , met een verlies van 0,8 procent naar 74,65 euro. De biergigant wordt midscheeps getroffen door de crisis in opkomende markten als Argentinië en Zuid-Afrika. Door de potentieel lagere vraag in die groeimarkten verlaagt beurshuis Jefferies het koersdoel van 100 naar 80 euro.

Een opvallend 'advies' is er van Morgan Stanley voor het management van AB InBev . In een preview op het eerstvolgende kwartaalrapport - 25 oktober - zoomt analist Olivier Nicolai in het interimdividend.

De voorbije drie jaar keerde de biergigant telkens een interimdividend uit van 1,60 euro. Samen met het slotdividend van 2 euro goed voor een totaal dividend van 3,60 euro bruto, op dit ogenblik in combinatie met de sterk gezakte beurskoers goed voor een stevig rendement van bruto bijna 5 procent.

'Wij denken dat AB InBev over 2018 11 miljard dollar vrije kasstroom genereert. Maar na het dividend zal daar maar 2 miljard dollar van overblijven om de schuldenlast terug te dringen', stipt de analist aan. 'Het gevolg is dat de schuldenlast maar licht zal afnemen van 4,8 naar 4,7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Mogelijk is dat onvoldoende om de A-kredietscore te handhaven.'

Morgan Stanley benadrukt wel dat een halvering van het dividend niet hoeft, omdat er de komende jaren geen zware schuldaflossingen op het menu staan. Meer nog: de bierreus gaf recent nog vlotjes schulden uit met looptijd tot ... 2058. Het is en blijft dus een beslissing die het management zelf kan nemen.

Maar toch: 'Twee jaar op rij 100 procent van de winst uitkeren is ongewoon voor een groeibedrijf dat AB InBev na de overname van SABMiller wil zijn. Een halvering van het dividend zou de schuldafbouw versnellen, de rentelasten verminderen en het management meer flexibiliteit geven om opportuniteiten na te jagen in snelgroeiende regio's. Dat is mogelijk iets dat de langetermijnaandeelhouders van AB InBev interessanter vinden.'

Bank Degroof Petercam deed wat meer onderzoek naar de testresultaten van efgartigimod, het potentiële middel van het biotechbedrijf Argenx voor de behandeling van de zeldzame bloedziekte ITP. Niet iedereen was overtuigd van de testresultaten in fase 2 wegens enkele bloedingen bij een handvol testpatiënten. Nadat het aandeel aanvankelijk fors was gestegen na de publicatie van de tests, viel de koers tijdens een bloedstollende rit 30 procent terug.

Maar navraag bij experts leert dat enkele bloedingen niet verontrustend zijn bij deze ziekte, stelt analiste Stéphanie Put. 'Wij geloven dat de testresultaten efgartigimod in een competitieve positie zetten om deze ziekte te gaan behandelen. De huidige therapieën zijn inadequaat en lijden vaak tot ernstige nevenwerkingen, wat tot een hoog aantal patiënten leidt die hervallen en van de ene naar de andere therapie sukkelen', stelt Put. '

'Na de positieve testresultaten in fase 2 en het plan om efgartigimod naar de derde en laatste testfase 3 te tillen, verhogen we de kans op succes van het geneesmiddel van 30 naar 50 procent. Ons koersdoel stijgt daarom van 86 naar 95 euro.'

Het koopadvies blijft uiteraard behouden. Argenx is de grootste stijger in de Bel20-index, met een winst van 4 procent naar 67,70 euro.

Na de helletocht van vorige week is er een beetje respijt voor Nyrstar . De zinkspecialist herstelt 9 procent naar 2,23 euro, maar dat is nog steeds ruim een halvering vergeleken met de koers die vóór de winstwaarschuwing van donderdagavond 19 september op de bordjes stond.