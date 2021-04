Brussel: het aandeel van de vrijheid

De Europese beurzen krabbelen op van de tik van dinsdag. Barco viert de vrijheid met een stevig orderboek en een flinke koerswinst. Orange Belgium ziet de winst sterker dan verwacht groeien.

De schrik zat er dinsdag goed in op de Europese beurzen, want die sloten 2 procent lager. De beleggersonrust over de opnieuw stijgende besmettingen in de wereld zette zich voort in Amerika en Azië, maar stopte toen Europa woensdagochtend hoger opende. Ook in de middag kijken de Europese beleggers vooral uit naar de heropening van de economie en gaan de beurzen hoger.

Ook de Bel20 kijkt uit naar de terugkeer van de vrijheid en wint rond 12.45 uur 0,4 procent. Smachtend naar het eerste pintje op een terrasje op de Antwerpse Groenplaats duwen beleggers zwaargewicht AB InBev een stevige 2,7 procent hoger. Santé!

Barco

Maar niet alleen AB InBev heeft groot belang bij de heropening van de economie. Want ook Barco is een puur vrijheidsaandeel dat het tijdens corona zwaar te verduren kreeg omdat iedere divisie last had van de pandemie. Het bedrijf maakt niet alleen projectoren voor bioscoopzalen en grote festivals, het verzorgt ook nog eens een belangrijke vergadertool voor kantoren waar op nu nog nauwelijks iemand werkt. De fors ingeperkte vrijheid en het verplichte thuiswerken zijn dus een ware plaag voor de beeldvormer.

Ik ben tevreden met die cijfers. Jan De Witte CEO van Barco

Maar 'the night is darkest just before the dawn' is een veelgehoorde quote in spannende bioscoopfilms. En daarna komt de zon dan toch echt op, zoals nu ook het geval lijkt bij Barco. Want het bedrijf wist het voorbije kwartaal voor 229 miljoen euro aan nieuwe orders binnen te halen. Dat cijfer was bijna 40 miljoen hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. Nu staan er voor 351 miljoen euro aan uit te voeren opdrachten in het orderboek.

'Dat het orderboek aandikte tot 351 miljoen euro, een toename van 25 procent, was duidelijk positief', zegt analist Christophe Beghin van Kempen. 'We willen er echter op wijzen dat het orderboek niet alleen de verkopen voor het tweede kwartaal reflecteren, maar ook voor het derde kwartaal.'

'We herinneren eraan dat Barco hoopte op een snel herstel voor zijn ClickShare-producten in het tweede kwartaal van 2021. Maar de verlengde lockdowns in veel regio's en het verplichte thuiswerken onderdrukken een fors herstel in de vraag naar ClickShare.'

Beghin handhaaft zijn houdenadvies en koersdoel van 18 euro. Barco stijgt met 8,3 procent.

Analist Guy Sips van KBC Securities verhoogt zijn advies voor het aandeel van 'houden' naar 'opbouwen' en laat het koersdoel staan op 22 euro. 'We zullen onze verwachtingen voor de omzet op korte termijn opwaarts bijstellen. Nu gaan we in ons model uit van een omzet van 387,9 miljoen in het eerste halfjaar. Maar Barco hint erop dat de omzet vergelijkbaar zal zijn met die van het eerste semester van 2020, zo'n 407 miljoen euro.'

Te vroeg om de ommekeer bij ClickShare af te kondigen. MARC HESSELINK ANALIST BIJ ING

ING-analist Marc Hesselink zegt dat de negatieve momentum bij Barco voorbij lijkt. 'Met een sterke performantie van Entertainment en Healthcare lijkt de negatieve trend doorbroken. Het is echter nog te vroeg om de ommekeer bij ClickShare af te kondigen.'

Analist Kris Kippers van Degroof Petercam verhoogt zijn advies voor Barco van 'houden' naar 'kopen' en laat het koersdoel stijgen van 21,50 naar 23 euro. 'Het is heel goed te zien dat de vraag langzaam toeneemt, zoals het bedrijf voorzag. Het orderboek is erg sterk en dat geeft een gunstig beeld voor de toekomst. Onlangs haalde Barco nog een belangrijk order binnen van de bioscoopgroep IMAX. Dat toont dat het langetermijnpotentieel voor de bioscoopbranche goed is.'

'De wereldwijde economie heropent. Dat zou goed zijn voor Barco's ClickShare-oplossing, een belangrijke margetoevoeger', vervolgt de analist. 'Ook voorzien we dat de vraag vanuit de bioscoopbranche tegen het einde van het jaar terugkomt. Dan moeten vervangingen en verbeteringen worden uitgevoerd.'

Beleggers sturen het aandeel van de vrijheid ruim 6 procent hoger.

Orange Belgium

Ook Orange Belgium heeft last van de pandemie, maar dan vooral via de lagere verkoop van diensten aan bedrijven. Maar de consument wist in het eerste kwartaal de meubels te redden, waardoor brutobedrijfswinst met 12,8 procent steeg tot 70,1 miljoen euro, een stuk boven de verwachting van analisten.

De sterke aangroei van de abonnees en de winststijging zien we niet gereflecteerd in het huidige bod op Orange Belgium. EMMANUEL CARLIER ANALIST KEMPEN

'Maar deze cijfers zijn niet zichtbaar in het huidige bod van 22 euro per aandeel', zegt analist Emmanuel Carlier van Kempen. Ook al noemt het Franse moederhuis haar bod op Orange Belgium 'definitief', toch sluit de analist een 'extra zoetmaker' in de komende weken niet uit. Zeker na het aanhoudende protest van aandeelhouders. 'Ook een volledig nieuw en hoger bod (12 maanden na de afronding van het huidige aanbod), behoort tot de mogelijkheden', schrijft hij.

Maar analist Ruben Devos van KBC Securities plaatst een kanttekening bij de hoger dan voorziene winst. 'Deze is met name te danken aan 5,1 miljoen euro aan eenmalige meevallers. Zo werden er 3,5 miljoen minder kosten geboekt in het eerste kwartaal die waarschijnlijk nog wel later in het jaar terugkomen. Daarbij moet je denken aan reclame- en promotiekosten. Daarnaast had Orange een eenmalige meevaller uit roaminginkomsten.'

Orange Belgium wint 0,5 procent.