Brussel: het glas van AB InBev is weer halfvol

Na een beroerd 2018, lijken beleggers zich weer te verzoenen met AB InBev. Twee lovende Londense rapporten helpen daarbij.

Voor de tweede dag op rij stokt in Europa de nieuwjaarsrally. Boosdoener is de sector die het zwaarst in het gros van de Europese barometers - Bel20 incluis - doorweegt en ook cruciaal is bij de vraag of de Europese beurzen in 2019 herstel zullen boeken: de al jaren verguisde banken. Na SocGen vorige week waarschuwt nu ook UBS dat de beursmalaise aan de inkomsten vreet. Beleggers haalden in het vierde kwartaal miljarden weg bij de vermogensbeheerders van de Zwitserse grootbank, een trend die UBS niet snel ziet keren.

Toch beperkt de Bel20 de schade tot 0,1 procent, naar 3.460 punten. Dat is mede te danken aan AB InBev , dat 0,3 procent herstelt naar 64,69 euro en sinds nieuwjaar 12 procent gestegen is. In de Brusselse barometer doet alleen Galapagos (+14%) beter. De biergigant heeft er een beroerd 2018 opzetten, met resultaten die midscheeps getroffen werden door de groeimarktcrisis en een halvering van het dividend om de onrust over de hoge schuldenlast te temperen.

Stilaan kan AB InBev weer meer analisten charmeren. RBC Capital Markets zet AB InBev zelfs op zijn lijst 'topkoopjes', met een koersdoel van 75 euro. Analist James Edwardes Jones erkent dat bezorgdheid over de schuldenlast het aandeel parten spelen. 'De sterke dollar in 2018 was een probleem. Het gros van de 100 miljard dollar schulden is in de dollar, terwijl het gros van de cashflow is een pleïade van andere munten. En dus betekent een sterke dollar dat de schulden grotendeels onveranderd blijven, terwijl de cashflow die beschikbaar zijn om die schulden te financieren krimpen'.

'Maar', vervolgt Edwardes Jones, 'de zorgen over de schulden zijn overdreven. Met de recente schuldherfinanciering zijn de aflossingen een stuk verder in de toekomst verschoven, wat de groep de komende jaren ruim de gelegenheid moet geven de schulden uit de cashflow te financieren.'

RBC is niet de enige grote fan van AB InBev. Het beurshuis Credit Suisse lijst in een rapport de 'verrassingsaandelen van 2019' op. Welke bedrijven kunnen tegen de marktconsensus in uitgroeien tot sterk renderende beleggingen? Naast onder meer AXA, Danone, Nokia en AP Moeller Maersk schuiven de aandelenstrategen ook AB InBev naar voor.

'We geloven dat Brazilië, goed voor 20 procent van de groepsvolumes, volumegroei kan opleveren, in de eerste plaats dankzij de betere macro-economische omgeving', luidt het. De analisten denken ook dat Heineken in tegenstelling tot vorig jaar minder op het scherp van de snee zal concurreren in Brazilië. De Nederlanders beëindigen hun distributie-overeenkomst met de lokale Coke-bottelaar en zullen tijd en energie moeten stoppen in het opzetten van een eigen verkoopnetwerk.

Voor Credit Suisse is de potentiële impact van Brazilië niet te onderschatten: 'Als de organische groei van minus 3 naar plus 2 procent gaat, vertaalt zich dat in een vol procentpunt extra volumegroei voor de groep. Dat zou beleggers meer vertrouwen geven dat de groep haar schuldenafbouw kan versnellen.'

Sofina koerst een bescheiden 0,2 procent hoger naar 178,20 euro. De spilholding van de familie Boël heeft een boerenjaar achter de rug, maar ook het aandeel beleefde een boerenjaar. Met andere woorden: de sterke prestatie van de portefeuille (+16% in 2018), zat al stevig in de koers (+26% in 2018) verrekend.

'Grote verrassingen zaten er niet in de nieuwsbrief', stelt Degroof Petercam-analist Jean-Marie Caucheteux vast. 'We verhogen wel ons koersdoel van 170 naar 176 euro, wat overeenstemt met een korting van 10 procent op de netto-actiefwaarde. Het advies blijft 'houden'.'

Kepler Cheuvreux sombert over Bone Therapeutics na de update over 2018. Het beurshuis halveert het koersdoel bijna, van 9,5 naar 5 euro. Het advies blijft 'houden'.

'De volgende potentiële katalysator voor de koers worden de resultaten in de prille tweede fase (IIa) van de celtherapie ALLOB voor spinale fusie. Die worden midden 2019 verwacht. Belangrijker wordt de zoektocht naar een partner om mee de schouders te zetten onder de ontwikkelingen van de potentiële producten.'

Het aandeel reageert vrij stoïcijns op de update, na de ruime halvering van de beurskoers sinds het najaar. Bone Therapeutics brokkelt nog eens 2 procent af naar 4,5 euro.

Avantium tuimelde in de ochtendhandel tot 8 procent en liet met 1,79 euro een nieuw diepterecord optekenen. Intussen is de schade wat ingeperkt tot 2,6 procent, naar 1,90 euro. Het chemiebedrijf is in vrije val sinds de Duitse chemiereus BASF de stekker uit het belangrijkste project, de Antwerpse bioplasticfabriek, heeft getrokken.

De scheiding was vorige week juridisch een feit, zonder dat er al een akkoord was over de financiële kant van de boedelscheiding. 'De onderhandelingen lopen nog', liet Avantium in een ultrakort bericht weten. Analisten waarschuwden eerder al dat het opstartbedrijf niet de financiële middelen, en mogelijk ook niet de expertise, heeft om het Antwerpse project op eigen kracht te voltooien.