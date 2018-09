Brussel: het steeds royalere dividend van Telenet

Omdat Telenet deze zomer gretig eigen aandelen inkocht, is het dividend nog wat meer super dan begin augustus aangekondigd was.

Het superdividend waarmee Telenet de morrende aandeelhouders hoopt te paaien, ziet er bijna met de dag meer super uit. Bij de aankondiging op 1 augustus stemde de inkoop van 600 miljoen euro overeen met 5,20 euro per aandeel.

Maar intussen is Telenet - mede door de koersval dit jaar - in het kader van het 300 miljoen grote inkoopprogramma gretig eigen aandelen blijven inkopen. Intussen heeft de telecom- en mediagroep 4,68 miljoen eigen aandelen, 4 procent van zichzelf, in handen. In juli was dat 'maar' goed 3 miljoen stuks.

En zo was bij de later in augustus gepubliceerde bijeenroeping voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering van gisteren het brutodividend al 5,26 euro per aandeel geworden. En nu, bij de definitieve vaststelling voor de uitkering volgende dinsdag 2 oktober, 5,30 euro.

Dat vertaalt zich, in combinatie met de recente terugval van de beurskoers, in een aardig rendement van bruto 11,4 procent. Netto is dat, nadat de fiscus zich 30 procent of 1,59 euro per aandeel toeëigent, nog altijd 8 procent.

De remonte van het aandeel sinds de aankondiging van het superdividend zette enkele analisten er de voorbije dagen toe aan hun advies voor het aandeel te temperen, maar nu de uitkering nadert dagen weer kopers op.

Telenet klimt 1,9 procent naar 46,36 euro en is zo de grootste stijger van de Bel20 , die 0,4 procent zakt naar 3.727 punten. Niet dat met het superdividend het gemor bij de aandeelhouders gaan liggen is: op de aandeelhoudersvergadering mondde het debat tussen voorzitter Bert De Graeve en het hefboomfonds Lucerne uit in een urenlang dovemansgesprek.

Geen buitengewone maar een gewone aandeelhoudersvergadering was er gisteren bij Colruyt . Vorig jaar kondigde CEO Jef Colruyt op de jaarvergadering aan op twee jaar tijd voor 350 miljoen eigen aandelen in te kopen, maar intussen kocht de supermarktketen zo gretig family packs eigen stukken op dat dat bedrag halverwege al voor 97 procent bereikt is.

In de vroege handel was de supermarktketen de koploper in de Bel20, met een winst van 3 procent tot boven 50 euro. Dit dankzij de belofte van CEO Jef Colruyt om te blijven - 'ad hoc' dit keer - aandelen in te kopen.

Colruyt belooft voor het lopende boekjaar tot 31 maart een nettowinst die iets boven de 351 miljoen euro - 2,45 euro per aandeel - van vorig boekjaar uitkomt. Dat is voor KBC Securities geen verrassing. 'We appreciëren de positie van Colruyt als onbetwistbare marktleider met een sterke balans en marges die boven het sectorgemiddelde liggen', stelt analist Alan Vandenberghe. 'Maar het is duidelijk dat de langetermijnambities via investeringen en afschrijvingen op de winstmarges zullen blijven wegen. Daarom handhaven we het 'afbouwen'-advies.'

Ook voor Degroof Petercam is de prognose van Colruyt voor het lopende boekjaar in lijn met de prognoses. 'Gelet op de resultaten in de loop van het voorbije boekjaar en de uitstekende zomer zijn sterke resultaten tijdens de eerste jaarhelft (tot 30 september, red.) en een moeilijker tweede jaarhelft logisch', schrijft analist Fernand de Boer.

Zijn advies blijft 'houden'. Tegen 18 keer de verwachte nettowinst over het lopend boekjaar is het aandeel dan ook geen koopje meer. 'De keten noteert tegen een premie van meer dan 25 procent op de concurrentie, maar dat is gezien de kwaliteit van de bedrijfsvoering terecht. 'Die premie betekent echter ook dat er geen ruimte meer is voor extra opwaarts potentieel'.