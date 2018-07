Brussel: knipbeurt stuurt Roularta lager

Op een vlakke beursdag boekt Greenyard na de mokerslag van maandag een remonte, een royaal dividenden.

Met het 'resultatenseizoen' in aantocht - Barco geeft donderdag de aftrap door als eerste Belgisch genoteerd bedrijf volledig inzage in de resultatenrekening te verschaffen - zetten beleggers even de handrem op. De Bel20 gaat 0,2 procent hoger naar 3.814 punten.

Ook vandaag situeert de opvallendste koersbeweging zich echter niet in de Bel20. Greenyard veert 15 procent op tot 9,03 euro. Dat is nog altijd bijna 30 procent minder dan vóór de potentiële link tussen een dodelijke listeriabesmetting en de Hongaarse fabriek van het groentenspecialist aan het licht kwam.

Nieuw is wel dat Greenyard nu wel beleggers een eerste, heel voorlopige, indicatie van de schade verschaft én belooft ook in de toekomst regelmatig een update te geven. Na de mokerslag van maandag verhoogt Kepler Cheuvreux ook het advies voor het aandeel van 'houden' naar 'kopen', ook al zakt het koersdoel van 16,5 naar 12 euro.

De op één na grootste stijger is Biocartis, met een winst van 4,2 procent naar 12,50 euro. Echt groot nieuws is er nochtans niet, behalve dat de specialist in Idylla-zaklabo's een nieuwe test lanceert om een bepaald soort patiënten met darmkanker te detecteren bij wie klassieke chemotherapie minder goed werkt.

Niet echt groot nieuws, maar het nieuws volstaat om het aandeel hier en daar weer opgepikt te laten worden. De diagnosespecialist beleeft een moeilijk 2018, door tegenvallende prognoses en de partiële uitstap van ex-voorzitter Rudi Mariën.

De grootste daler is Roularta, met een tuimelperte van 14 procent of 2,75 euro naar 16,95 euro. Dat is nog een meevaller, want bij de mediagroep gaat er een interimdividend van bruto 5 euro per aandeel van de koers af. Daarmee laat Roularta een belangrijk deel van de meerwaarde uit de verkoop van het belang in Medialaan naar de aandeelhouders vloeien.

De koers van Roularta stond sowieso de voorbije dagen al onder druk: het aandeel verloor al 8 procent sinds het bedrijf vorige week samen met de bevestiging van het interimdividend waarschuwde dat de advertentie-inkomsten bij de verwachtingen achterblijven.

KBC Securities past logischerwijs zijn koersdoel voor het dividend en en knipt het doel bij van 22,5 naar 17,5 euro. Het advies blijft 'houden', na de waarschuwing van vorige week. 'Naast de operationele activiteiten zijn de belangrijkste steunpijlers voor de waardering de netto kaspositie - na de uitkering - van 86 miljoen euro of 6,8 euro per aandeel en de belastingkredieten van 56 miljoen euro of 4,5 euro per aandeel', stipt analist Ruben Devos aan.

Een strohalm voor Proximus , dat net als de hele telecomsector met een koersverlies van 26 procent tot nog toe een beroerd 2018 beleeft. Dit door een combinatie van de opmars van Netflix - die het bedrijfsmodel van 'klassieke' spelers op zijn kop zet - en de dreiging van de komst van een vierde speler in België, extra concurrentie die potentieel zwaar op de cashflow zou inhakken.

Goldman Sachs vindt het nu even welletjes en verhoogt het advies van 'verkopen' naar 'neutraal' bij een koersdoel van 23 euro. Het blijft frappant hoe weinig populair de telecomoperator bij analisten is: van de 26 analisten die het aandeel opvolgen, hanteren er welgeteld twee een koopadvies. Daar staan liefst negen verkoopadviezen tegenover en vijftien neutrale adviezen.

Het aandeel Proximus gaat een zuinige 0,5 procent hoger naar 20,33 euro.

ING toont zich tevreden over de benoeming van nieuwe topman met stevig profiel bij Bekaert Bridon Ropes Group, de staalkabeldochter van staaltechnologiegroep Bekaert. Het gaat om de 53-jarige Australiër Brett Simpson, tot voor kort CEO van de Britse specialist in technisch textiel Fenner. Pro memorie: Bekaert-CEO Matthew Taylor had tijdelijk zelf BBRG onder de vleugels genomen, sinds het ontslag van de vorige topman Bruno Humblet.

'BBRG was een tegendraadse gok van het management op de olie- en mijnbouwsectoren', stipt analist David Vagman aan. Tot nog toe kampte de afdeling met erg moeilijke marktomstandigheden en teleurstellende resultaten. Simpson krijgt bij zijn aankomst in augustus de job de kentering in te zetten en de twee takken beter met elkaar te integreren'.