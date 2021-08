Brussel: life goes on

De Europese beurzen doen het rustig aan in afwachting van een Amerikaans inflatiecijfer. Ageas heeft moeite met zijn Aziatische levensverzekeringstak en Aedifica ziet de bezettingsgraad in woon-zorgcentra weer stijgen. Jensen tracht voorbij corona te kijken.

Europese beleggers kijken de kat uit de boom in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer dat om 14.30 uur naar buiten komt. Nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen lijkt en we langzaamaan ons leven weer enigszins normaal voortzetten loopt de inflatiegraad ook op door de hernieuwde vraag naar producten. Economen verwachten dat de Amerikaanse inflatie in juli uitkwam op 5,3 procent.

Als de inflatiegraad hoger uitkomt dan verwacht neemt de druk op de Amerikaanse centrale bank (Fed) toe om de stimulus spoediger af te bouwen. Beleggers zien een afbouw van de stimulus als ongewenst omdat dit slecht kan zijn voor de aandelenkoersen. Gelukkig kunnen beleggers wel hopen op extra stimulus van de Amerikaanse overheid nu de Amerikaanse Senaat een infrastructuurplan van 1.000 miljard dollar heeft goedgekeurd.

In Brussel weet de Bel20 0,3 procent te winnen tot 4.341 punten.

Ageas

Ageas geeft 1,4 procent prijs na kwartaalcijfers. Over de eerste zes maanden van 2021 boekte Ageas een nettowinst van 407 miljoen euro, iets minder dan de 447 miljoen euro waar analisten op rekenden. Verder knipt de verzekeraar in de prognose. In mei voorzag de verzekeraar een nettowinst tussen 900 en 950 miljoen euro in 2021. Nu voorziet het bedrijf een nettowinst tussen 850 en 950 miljoen euro. Ageas verwacht dat de overstromingen in België - netto - voor 55 miljoen euro zullen wegen op het resultaat.

'De groep boekte erg sterke resultaten voor Europa en de Aziatische niet-leven-tak', zegt analist Thomas Couvreur van KBC Securities. 'Maar een ongunstige rentewijziging en een kapitaalverlies bij de Aziatische levensverzekeringen zorgden voor slechter dan verwachte resultaten.'

Toch blijft Couvreur optimistisch want het kapitaalverlies zal in de toekomst impact meer hebben. Life goes on, dus. 'Wij blijven positief over Ageas en benadrukken de sterke groeiversnelling die we voorzien voor 2022 tot 2024. Deze verwachting komt voort uit het ambitieuze driejarenplan van de nieuwe CEO Hans De Cuyper, de versnelling in overnames en de organische groei in Azië.'

De analist denkt dat deze zaken het bedrijf meer munitie geven om in de toekomst de aandeelhouders in de watten te leggen, door dividenduitkeringen en de opkoop van eigen aandelen.

En beleggers hoeven daar niet lang op te wachten want de verzekeraar kondigde woensdag ook aan om zichzelf weer voor 150 miljoen euro te gaan opkopen. Dat is normaal goed nieuws voor beleggers want het opkopen van eigen aandelen is een soort uitgesteld dividend. Dit omdat de winst in de toekomst over minder mondjes verdeeld moet worden. Dat is het geval als de aandelen na het aankopen vernietigd worden en dat is Ageas ook van plan.

Het is niet de eerste keer dat Ageas zichzelf in bulk opkoopt. Sinds 2010 heeft het al een kwart van zichzelf van de beurs gehaald. Voor beleggers was het wel afwachten of Ageas deze zomer opnieuw een inkoopprogramma zou aankondigen. Bij de bekendmaking van het nieuwe strategische plan in juni, liet De Cuyper verstaan dat zulke inkoopprogramma's niet langer een vanzelfsprekendheid waren.

Aedifica

Life goes on geldt ook voor de rusthuizen van zorgvastgoedspeler Aedifica . Want het bedrijf zei in het halfjaarrapport dat er stilaan een trendbreuk te ontwaren is bij verzorgingstehuizen. 'Nu de vaccinatie van prioritaire groepen in de meeste Europese landen is afgerond, is de verwachting dat de risicoperceptie van woon-zorgcentra in de publieke opinie snel positief zal veranderen.' En dus kan mogelijk de bezettingsgraad, die in sommige landen door oversterfte en opnamestops met 5 à 10 procent gedaald is, weer beginnen herstellen.

Overigens had de pandemie geen materiële impact op de huurbetalingen doordat, mede door steunmaatregelen van (lokale) overheden, zorgcentra steeds hun verplichtingen zijn nagekomen. In het rapport viel verder te lezen dat de nettowinst met 26 procent toenam tot 67,4 miljoen euro. De winst per aandeel zakte wel van 2,10 naar 2,02 euro, maar dat kwam louter doordat het aantal uitstaande aandelen met ruim 30 procent steeg als gevolg van een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro.

Jensen

Jensen wint 3,3 procent tot 31 euro nadat de specialist in industriële was- en droogsystemen met cijfers kwam. Door de coronacrisis zag de groep de omzet met 4,5 procent dalen, maar dankzij snel schakelen van het management kon de nettowinst fors stijgen van 1,5 miljoen naar 6,9 miljoen euro.

Het investeringsklimaat voor de markten van Jensen blijft onzeker door covid. GUY SIPS ANALIST BIJ KBC SECURITIES

Analist Guy Sips verhoogt zijn koersdoel voor het aandeel van 28,50 naar 33 euro. De analist blijft bij zijn opbouwen-advies en is tegelijk voorzichtig. 'Door de aanhoudende onzekerheid rond de terugkeer van lockdowns wereldwijd verwachten we dat het investeringsklimaat voor de markten van Jensen onvoorspelbaar blijven in 2021.'

'Maar de groep blijft vertrouwen hebben dat ze de storm kunnen doorstaan dankzij de herstructureringsmaatregelen die ze vorig jaar hebben doorgevoerd', vervolgt Sips. 'Die zorgden voor significante financiële ademruimte. Ons nieuwe koersdoel houdt rekening met de voorzichtige prognose van Jensen voor dit jaar, maar ook met de optimistische kijk dat de orders in 2022 weer op pre-coronaniveau komen.'