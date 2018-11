Brussel: mutiny on the Bone T

Beleggers delen Bone Therapeutics de grootste tik uit zijn - weliswaar nog korte - beurscarrière uit. En kort zal de resterende beurscarrière van EVS mogelijk ook zijn, als de raad van bestuur zoals een analist aanraadt naar een koper op zoek moet.

De Bel20 gaat dankzij een tussentijdse Europese Trump-rally 1,5 procent hoger naar 3.550 punten. Aan bedrijfsnieuws geen gebrek: over de updates van Ontex, Agfa-Gevaert en Balta leest u meer in dit overzicht.

Het duurde door de toevloed van verkooporders even voor er een evenwichts koers kon gevormd worden, maar beleggers straffen de twee bedrijven die gisteren na de slotbel met zwaar ontgoochelend nieuws kwamen keihard af.

Chipbakker X-Fab tuimelt na de dramatische bijstelling van de winstprognose 13 procent lager naar 5,44 euro. En bij Bone Therapeutics gaat er na de flop in zijn verst gevorderde onderzoek een kwart van de koers af tot 8,11 euro.

Bone Therapeutics noteert nu de helft onder de intekenprijs van 16 euro. KBC Securities haalt het onderzoek uit zijn waarderingsmodel en verlaagt het koersdoel van 14 euro tot 10,5 euro. Het beurshuis merkt op dat het osteonecrose-onderzoek gebaseeerd was op een oude technologie (PREOB) en dat de tegenvaller niets zegt over de ALLOB-technologie, waar de voorbije jaren is op gewerkt en die topprioriteit kreeg. Maar dat is een straaltje hoop waar beleggers op dit ogenblik niet echt veel aandacht voor hebben.

Met 5,44 euro noteert X-Fab één derde onder de 8 euro waartegen de chipbakker anderhalf jaar geleden op de Parijse beurs debuteerde. Een overzicht van de analistenreacties.

De 'bear case', door Credit Suisse ('verkopen', koersdoel van 5,45 naar 4,10 euro):

Analist Achal Sultania: 'Tijdens de telefonische conferentie benadrukte het management de grote impact van de voorraadafbouw in de sector, gelet op het lange keten tussen chipbakker en eindklant in de autosector. En dat die voorraadafbouw in het eerste kwartaal zal voortduren. Daarom verwachten we dat de omzetgroei in 2019 zal blijven ontgoochelen. We rekenen nu op 2 procent op groei in 2019, terwijl de consensus nog op 14 procent rekent. Daarom noteert X-Fab nu tegen 26 keer de verwachte winst over 2019, wat nog altijd duur is.'

De 'bull case', door Berenberg ('kopen', koersdoel van 9,75 euro)

Analist Trion Reid: 'De fundamentals blijven intact, ondersteund door de gezonde evolutie van de inkomsten uit prototypes (proefprojecten voor klanten, die een belangrijke pijplijn voor toekomstige omzet zijn, red.) Ook al verwachten we dat de winstprognoses voor 2019 stevig zullen dalen, toch zijn we niet happig om onze ramingen zo dicht tegen de beleggersdag op 20 november te verlagen. We hebben wel een voorkeur voor zusterbedrijf Melexis, dat met zijn veel lager hefboomeffect een betere bescherming biedt.'

De grootste stijger op het koersenbord is beeldvormingsgroep EVS , met een klim van 7,4 procent tot 21,85 euro. De reden is een rapport van ING. Het beurshuis zoomt naar aanleiding van de recente instap van rivaal Evertz in het kapitaal van EVS in op het aandeel en verhoogt advies en koersdoel tot respectievelijk 'kopen' en 28 euro.

De instap en de gelijktijdige (defensieve?) aankondiging van EVS eigen aandelen te zullen inkopen vormden een welgekomen opsteker, gelet op de dramatische resultaten die de beeldserverfabrikant dit jaar opbiechtte. Resultaten die CEO Muriel De Lathouwer de job kostten en het aandeel naar het laagste peil in dertien jaar stuurden.

ING-analist David Vagman denkt dat een bod waarschijnlijk is. Hij schat de kans op 70 procent in.

'Dat rivaal Evertz een belang van 3 procent heeft genomen zien we als een eerste stap naar een overnamebod, vriendelijk of niet. Evertz is de beste speler in de sector, met een winstmarge van meer dan 20 procent en voor de sector zeldzame omzetgroei. Evertz is schuldenvrij en zou met EVS een bedrijf verwerven die in productaanbod en geografische mix sterk complementair is.'

Vagman denkt dat ook het conglomeraat Belden, een specialist in turnarounds bij overgenomen bedrijven en eigenaar van EVS-rivalen SAM en Grass Valley, potentieel interesse kan hebben. En daar stopt het niet. 'Ook de Japanse spelers Sony en Panasonic zijn logische bieders in de aanlopen van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio'.