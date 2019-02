Brussel: opgepast voor vallende centjes

Over heel 2018 zou de nettowinst uitkomen op 2,54 miljard euro of 5,99 euro per aandeel, iets minder dan de 2,58 miljard euro of 6,03 euro per aandele over boekjaar 2017. Opvallend: analisten rekenen gemiddeld op een stevig dividend. De prognose ligt op 3,67 euro bruto per aandeel, een stuk meer dan de 3 euro over boekjaar 2017.