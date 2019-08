Brussel: oranje vlek in een zee van groen

Terwijl de Bel20 dankzij goede kwartaalrapporten van Argenx, Telenet en GBL in een zee van groen baadt, is er via ING een oranje dissonant.

Terwijl de meeste Europese beurzen twijfelen over de netto-impact van de eerste Amerikaanse renteverlaging in tien jaar - ontgoocheling dat er niet méér renteverlagingen in de pijplijn zitten, opluchting dat die ontgoocheling de dollar sterker en dus de euro zwakker maakt, zit de Bel20 wél duidelijk in de lift met een winst van 0,6 procent naar 3.722 punten.

De winst komt er ondanks een stevige uitschuiver van ING , dat 3 procent laat liggen op 9,76 euro en zo een vervolg breidt aan een voor de hele banksector opnieuw ontgoochelend beursjaar 2019. De Nederlandse grootbank scoorde wel een beter dan verwachte nettowinst over het tweede kwartaal, maar van het genre dat in het jargon een 'low quality beat' heet.

Meer bepaald steeg in de volatiele restcategorie 'Other income' de inkomsten met 60 procent tot 459 miljoen euro, wat de netto rente-inkomsten en ook lager op de resutatenrekening de nettowinst een eenmalige boost gaf.

Voor de rest blijft het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank op de winst wegen, waarschuwt CEO Ralph Hamers. Die lage rente tast de rendabiliteit van het kernmetier, kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren, aan. De netto rente-inkomsten, zeg maar de 'omzet' uit dat kernmetier, stegen afgelopen kwartaal minder dan 1 procent naar 3,47 miljard.

Telenet koerst goed 2 procent hoger naar 45,42 euro. Analisten tonen zich doorgaans tevreden over het kwartaalrapport, waar de telecom- en mediagroep met omzet en brutobedrijfswinst over de lat sprong. ING blijft wel bij het 'houden'-advies, maar analist David Vagman stipt wel aan dat Telenet eigenlijk zijn jaarprognose verhoogt.

Telenet verwacht nog altijd een daling van de omzet met ongeveer 2,5 procent, een daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) met 1 à 2 procent en - dankzij lagere investeringen nu de upgrade van het netwerk zo goed als gerealiseerd is - een stijging van de operationele vrije kasstroom met 16 à 18 procent. Maar die prognose is nu op basis van herziene cijfers over 2018. Die cijfers zijn herberekend om ze vergelijkbaar te maken met 2019, dus alsof De Vijver Media ook in 2018 zeven maanden voor het volle pond meetelde.

Daarmee ligt de vergelijkingsbasis voor 2018 nu hoger dan initieel: 2,62 miljard in plaats van de initieel gemelde 2,54 miljard omzet, een ebitda van 1,4 miljard in plaats van 1,32 miljard en een operationele vrije kasstroom van 700 miljoen euro in plaats van 670 miljoen.

Degroof Petercam wijst op de sterke cashflowgeneratie. 'Gelet op de lagere investeringen beloopt de vrije kasstroom 10 procent van de beurswaarde. En dus kunnen er stevige uitkeringen aan de aandeelhouders verwacht worden in de komende jaren', merkt analist Stefaan Genoe op. Telenet is van plan in het vierde kwartaal te starten met de uitkering van reguliere (interim)dividenden - 50 à 70 procent van de vrije kasstroom - als de schulden zoals verwacht later dit jaar tot zo'n 4 keer de brutobedrijfswinst zakken.

GBL ontwaakt uit zijn zomerslaap met een klim van 2,7 procent naar 87,76 euro. Dit dankzij het kwartaalrapport, dat aangaf dat de intrinsieke waarde van de holding over het eerste halfjaar met een stevige 15,5 procent gestegen is.

KBC Securities verhoogt het advies voor de holding van 'bijkopen' naar gewoon 'kopen', met een koersdoel van 95 euro. 'GBL verdient stilaan een lagere korting ten opzichte van de intrinsieke waarde', stelt het beurshuis. Op dit ogenblik noteert de holding tegen een korting van 25 procent, méér dan het vijfjarig gemiddelde van 23 procent. Dit terwijl andere holdings op de Brusselse beurs een deel van die korting de voorbije jaren hebben kunnen wegwerken.