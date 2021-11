Brussel: palmolie-inflatie en een grote schaar

De markten kijken reikhalzend uit naar de Fed die allicht de schaar bovenhaalt. Sipef profiteert al maanden van de fors hogere palmolieprijs en krijgt een koersdoelverhoging van Degroof Petercam.

Beleggers kijken woensdag naar één ding: het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Dat mogen we verwachten om 19 uur Belgische tijd. Voorzitter Jerome Powell zal allicht een vermindering van de obligatieaankopen aankondigen: de grote schaar, waar iedereen al maanden op wacht, wordt eindelijk bovengehaald.

De Fed koopt elke maand voor minstens 120 miljard dollar staatsobligaties en herverpakte hypotheken om de langetermijnrente te drukken. Veel economen verwachten dat de Fed de maandelijkse aankopen met 15 miljard dollar vermindert en midden volgend jaar stopzet.

De Amerikaanse centrale bank is van plan de stimulus te verminderen omdat grote vooruitgang is geboekt naar de doelstelling van gemiddeld 2 procent inflatie en een maximale werkgelegenheid. De inflatie is nu veel hoger dan 2 procent, maar de Fed verwacht dat de inflatie in 2022 terugvalt naar de doelstelling.

Vooral Angelsaksische centrale banken draaien de geldkraan dicht. Mogelijk komen er renteverhogingen. De voorzitster van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde wil daar niet aan meedoen. Volgens haar lopen beleggers te hard van stapel als ze tegen eind 2022 een eerste renteverhoging door de ECB incalculeren. Dat zei Lagarde in een toespraak in Lissabon, waar ze naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de Banco de Portual te gast is. 'Ondanks de inflatieopstoot blijft de outlook voor inflatie op middellange termijn vrij zwak. Bijgevolg is de kans klein dat onze voorwaarden om de rente te verhogen volgend jaar al zullen vervuld zijn', klink het.

Lagarde zegt eigenlijk tegen de Angelsaksen: 'You taper if you want to, the lady is not for tapering.'

Margaret Thatcher 'the Lady's not for turning'

De Europese beurzen nemen een afwachtende houding aan. De Brusselse beurs verliest 0,1 procent ondanks het zwaargewicht Argenx , dat 1,5 procent hoger trekt. De Gentse biotechnologiegroep zit al een tijdje in de lift nu het in de aanloop naar het verhoopte Amerikaans groen licht voor goudhaantje efgartigimod op 17 december koopadviezen regent.

Argenx is met een weging van 10,7 procent in de Brusselse korf steraandelen doorslaggevender dan AB InBev (10,3%). Alleen KBC, dat dankzij Tsjechische rugwind een erg sterk jaar beleeft, is met 13,9 procent doorslaggevender.

Sipef profiteert

Sipef krijgt een koersdoelverhoging van Degroof Petercam. Sinds begin dit jaar staat het aandeel 35 procent hoger (zie grafiek). De oorzaak moet men onder andere zoeken in de recordprijzen voor palmolie.

Volgens Degroof Petercam zit er nog meer rek op, want analist Frank Claassen verhoogt zijn koersdoel van 58 naar 67 euro, terwijl hij zijn koopadvies laat staan.

'In zijn update over het derde kwartaal verhoogde Sipef de verwachting voor de nettowinst in 2021 van 60 tot 70 miljoen dollar naar ongeveer 80 miljoen dollar. De aandrijvers zijn de stevige volumegroei van ongeveer 15 procent dit jaar, de recordprijzen voor palmolie en de positieve effecten van de lagere Indonesische exporttaksen.'

De palmolieprijs zal volgens ons boven de 1.000 dollar per ton blijven. De voorraden zijn laag, de vraag is sterk en de groei in de algemene productie is laag. Frank Claassen Analist Degroof Petercam

Verder ziet Claassen de schuld stevig dalen. 'Sipef heeft al eens aangegeven dat het de schuld kan halveren vanaf zijn niveau van 151 miljoen dollar aan het einde van 2020. We gingen nog uit van 100 miljoen dollar aan nettoschulden tegen eind 2021, maar hebben die nu verlaagd naar 74 miljoen dollar door hogere winsten, lagere kapitaalinvesteringen en een kleiner werkkapitaal.'

'In 2022 zal het bedrijf profiteren van de doorgaande groei van de productie en het veel hogere startpunt van de palmolieprijzen', zegt Claassen. 'Negatief is dan weer dat ook de kosten van mest stevig zijn gestegen. We verwachten dat de nettowinst in 2022 zal uitkomen op 75 miljoen dollar, iets lager dan de verwachte winst voor dit jaar.'

Verder voorziet Claassen dat de palmolieprijzen hoog blijven. 'Hoewel de prijs wat kan afkoelen vanaf deze recordhoogtes gaan we ervan uit dat de palmolieprijzen boven 1.000 dollar per ton blijven in de nabije toekomst. De voorraden zijn laag, de vraag is sterk, de groei in de algemene productie is laag en de concurrerende plantaardige oliën kennen hoge premies.'