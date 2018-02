Brussel: partnerspeculatie bij Umicore en Galapagos

De Brusselse beurs laat even de wilde rit van vorige week achter zich en boekt vlot herstel, mede dankzij 'partnerspeculatie' bij Galapagos en Umicore.

Rond de middag koerst de Bel20 1,2 procent hoger op 3.923 punten.

Een remonte na de dolle voorbije beursweek dus. Een beursweek waar Umicore indruk maakte door donderdagavond in 2,5 uur 900 miljoen euro op te halen, uitgerekend op een ogenblik dat op Wall Street de Dow Jones meer dan 1.000 punten onderuit ging.

Umicore trok vlak na opening een spurtje van ruim 4 procent naar 46,38 euro. Daarmee ligt het vorige tussentijds record, 45,29 euro op 15 januari, aan diggelen. De materialengroep grossiert in binnen- en buitenland in koopadviezen na de forse investering die ze aankondigde in batterijmaterialen.

Een belangrijke factor achter de nieuwe recordkoers lijkt dit verhaal op Bloomberg te zijn. Daarin staat te lezen dat de Koreaanse batterijproducent Samsung SDI overweegt een belang te nemen in 'een recyclagbedrijf', om de aanlevering van kobalt te verzekeren.

Samsung zegt niet met wie er onderhandeld wordt, maar noemt zelf in een e-mail American Manganese en Umicore als belangrijkste specialisten in recyclage van kobalt uit afgedankte telefoons. Umicore recycleert in Hoboken als 'bovengrondse mijnbouwer' allerhande (edel)metalen uit elektronica.

Umicore vertaalt koopadviezen en het Koreaanse bericht in 3,2 procent winst naar 45,47 euro.

Zelfs de meest overtuigde scepticus rond het aandeel, Credit Suisse, draait een beetje bij. Het advies blijft verkopen, maar het koersdoel stijgt wel van 30 naar 34 euro. 'We verhogen in reactie op de jaarresultaten en de investeringen onze winstprognose tot 2020 met 20 procent', klinkt het. 'We blijven er ook van overtuigd dat Umicore best geplaatst is om munt te slaan uit de groei in batterijmaterialen. Alleen denken we dat de huidige beurskoers impliceert dat het bedrijf tot 2040 meer dan de helft van de markt zal blijven controleren. Dat is onwaarschijnlijk, gelet op op de strategische initiatieven van Europese en Aziatische concurrenten'.

Dat Galapagos overweegt een verdedigingsmuurtje op te bouwen om partner Gilead af te houden, deert beleggers duidelijk niet. Het aandeel trekt een spurtje van 2,6 procent naar 91,12 euro.

De Belgisch-Nederlandse biotechtrots werkt aan een beschermingsconstructie om te voorkomen dat het bedrijf wordt overgenomen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad maandag. CEO Onno van de Stolpe wil 'een verdedigingsmuur' tegen de Amerikaanse partner Gilead.

Na het bod op Ablynx dook er ook speculatie op rond een bod op Galapagos, zeker omdat van de Stolpe zelf erkende kwetsbaarder te zijn voor een bod nu een 'standstill' akkoord met Gilead verstreken is. Concreet wil de CEO op zoek gaan naar een tweede farmabedrijf dat naast Gilead een belang van meer dan 10 procent wil nemen. Dat zou een overname 'ontzettend lastig' maken. Overnemers kunnen aandeelhouders namelijk pas 'uitroken' als ze bij een voorafgaand overnamebod minstens 90 procent van de free float in handen krijgen.

Degroof Petercam-analiste Stéphanie Put stipt aan dat zo'n verdedigingsmuur niet voor de hand ligt, maar ook niet uit de lucht is gegrepen. 'Verschillende farmabedrijven kunnen interesse hebben. Potentiële namen zijn AbbVie en Servier. Beide bedrijven hebben ontwikkelingsprogramma's lopen met Galapagos en zijn waarschijnlijk niet happig om die te delen om een directe rivaal als Gilead'.

De sterkste stijger op de Brusselse beurs is intussen Euronav . De olietankerrederij verstevigt bij een drukke handel 6,9 procent naar 6,77 euro. Morgan Stanley zet het aandeel op de kooplijst na de deal met het Amerikaanse Gener8, die van Euronav wereldmarktleider maakt.

Volgens analist Fotis Giannakoulis biedt de recente verkoopgolf een koopkans en 'is Euronav hét aandeel om op een heropleving in de tankersector in te spelen'.

ASIT Biotech zakt 3,1 procent tot 4,96 euro. 2,13 miljoen euro. Zoveel had het biotechbedrijf eind december nog in kas. Niet echt geruststellend voor een bedrijf dat in 2017 luidens de voorlopige jaarcijfers 11,2 miljoen cash verbrandde. Dat bedrag is nog zonder de 9,4 miljoen euro die de groep vorige maand ophaalde bij een private plaatsing. Ook met die cashinjectie kan ASIT dus tegen het huidige tempo van de kasuitstroom maximaal een jaar verder.

ASIT is lang niet uniek: het gros van de biotechbedrijven is bijna per definitie verlieslatend. In afwachting dat er een eerste product op de markt geraakt, combineren ze namelijk een minieme omzet met stevige kosten voor het lopende onderzoek.

Het probleem bij ASIT is echter dat de kans dat er in de komende jaren een product op de markt raakt, erg klein is. Nadat eerder dit jaar het middel van ASIT tegen pollenallergie in tests zwak scoorde, bleek eind vorig jaar ook het middel tegen huisstofmijt niet te werken. Daarop gooiden beleggers de handdoek, het aandeel noteert met ongeveer 5 euro ruim onder de 7 euro waartegen het bedrijf in het voorjaar van 2016 naar de beurs trok.

Op volledige resultaten is het nog een eind wachten, tot 18 april. Ook de audit door de bedrijfsrevisoren is nog aan de gang.