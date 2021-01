Brussel: schijnwerpers op protonen en printplaten

De beurzen gaan hoger. IBA schiet omhoog nadat het in 2020 een positief nettoresultaat behaalde. Agfa klimt omdat het zijn Offset-afdeling wil reorganiseren.

Joe Biden heeft woensdag de eed afgelegd als 46ste president van de Verenigde Staten. In zijn speech benadrukte hij het belang van eenheid en legde hij uit hoe hij van plan is de vele crisissen in Amerika de kop in te drukken. De toespraak miste haar effect niet op de financiële markten, want Wall Street sloot op recordkoersen.

De Europese beurzen borduren voort op het Amerikaanse optimisme. De Bel20 wint rond 13.00 uur 1,1 procent tot 3.787 punten.

IBA

Een van de topscoorders op de brede markt is IBA (+7,2%). De specialist in protontherapie gaf een update over het boekjaar 2020. IBA meldt dat het nettoresultaat positief zal zijn.

Met andere woorden: IBA heeft een stevige inhaalrace achter de rug. Over het eerste halfjaar dook de groep door de impact van Covid-19 operationeel 4 miljoen in het rood. Netto was er zelfs 12 miljoen verlies. De positieve kant was dan weer dat IBA tegelijkertijd aankondigde dat het 100 miljoen zou cashen door zijn technologie in licentie te geven aan het Chinese CGNNT.

Van de 17 protontherapiesystemen die IBA in 2020 verkocht, gingen 12 in de tweede jaarhelft de deur uit. 'Een duidelijk signaal van het sterke marktherstel', zegt CEO Olivier Legrain in een mededeling.

Lenny Van Steenhuyse, een analist van KBC Securities, noemt de cijfers bemoedigend. 'Het snelle herstel van de markt voor protontherapiesystemen is bemoedigend. We denken dat de protontherapiespeler zal blijven profiteren van deze structureel groeiende markt. De afdeling dosimetrie zal misschien niet zo explosief groeien, maar zal sterke bijkomende expansie bieden.' Op korte termijn verwacht Van Steenhuyse dat de protontherapiemarkt zwak blijft omdat ziekenhuizen door de coronacrisis minder snel investeren.

De analist reageert ook op de nettowinst die de groep aankondigde. 'We hadden er al op gerekend dat veel van de 50 miljoen die is ontvangen uit de deal met CGNNT zou doorvloeien naar het nettoresultaat en een sterke invloed zou hebben op de marges. We stellen onze resultaten wel bij en rekenen voor 2020 op een marge van 37 procent. Maar omdat het om een eenmalig effect gaat, verwachten we dat de marges in 2021 terugkeren naar het eerdere niveau tussen 33 en 35 procent.'

Van Steenhuyse laat zijn advies op 'houden' staan en verhoogt zijn koersdoel van 11 naar 12 euro.

Door de Chinese deal en de goede update van donderdag (die alles met het eerste te maken heeft) beleeft het aandeel een relatieve heropstanding (zie grafiek). Relatief, want eerder viel het bedrijf van zijn voetstuk door operationele problemen en een reeks winstwaarschuwingen.

Agfa-Gevaert

Ook Agfa beleeft een mooie beursdag met een winst van 2,9 procent. De beeldvormingsgroep gaat haar probleemkind, de tak Offset Solutions, reorganiseren. De vraag naar de producten van die tak is hard gedaald door de coronacrisis. Daardoor is er minder vraag naar bijvoorbeeld promotieflyers die bedrijven maken. Maar ook de digitalisering van kranten en tijdschriften zet de winst van de tak onder druk. Over het derde kwartaal ging de afdeling 12 miljoen in het rood, waardoor ook het groepsresultaat onder druk stond.

De onderneming wil de organisatie vereenvoudigen en het productaanbod 'stroomlijnen'. In omzet is Offset de belangrijkste tak van het 'nieuwe' Agfa. Dat is wat overblijft na de lucratieve verkoop van het gros van de IT-afdeling.