Brussel: veel bodems, weinig vissers

En dan noemen ze de Bel20 een beursbarometer. De aandelenkorf laat uitschijnen dat het vandaag een rimpelloze dag is, met een plusje van 0,1 procent naar 3.565 punten. Niets is minder waar.

Dinsdagavond kwamen X-Fab en Bone Therapeutics al met zware tegenvallers op de proppen, gisteren was het na de slotbel de beurt aan Bpost .

Het postbedrijf combineerde een hoger dan verwachte omzet met een lager dan verwachte rendabiliteit. Het bovenste lijntje groeide dankzij overnames 35 procent naar 874 miljoen euro, terwijl analisten op 858 miljoen mikten. De brutobedrijfswinst (ebitda) tuimelde echter 28 procent naar 78,9 miljoen, terwijl de consensus op 112 miljoen - grosso modo een stabilisatie - lag.

Het gevolg: winstmarge halveerde over het derde kwartaal bijna, van 17 naar 9 procent. Boosdoener is onder meer de Amerikaanse overname Radial, die weliswaar de omzet een boost geeft maar nog altijd verlieslatend is en dus op de marges weegt.

Daarna kampt Bpost ook met sterk oplopende kosten, zoals slide 4 van de analistenpresentatie leert. Zo kampt Bpost onder meer met hogere transportkosten en vertaalt de sterke groei van de pakjesafdeling zich ook in sterke groei van de kosten om al die pakjes bij de klant te krijgen.

CEO Van Gerven handhaafde wel de belofte om de - eerder dit jaar verlaagde - prognose over heel 2018 te halen: een brutobedrijfswinst aan de onderkant van de vork van 560 à 600 miljoen euro. Jefferies-analist Kerstens merkt op dat het halen van die prognose na het erg zwakke derde kwartaal een heel stuk moeilijker wordt.

Jaar op jaar zou de bedrijfswinst in het vierde kwartaal met meer dan 40 procent moeten stijgen. Dat lijkt optimistisch gelet op de 15 procent lagere winst over de eerste negen maanden van het jaar, ook al belooft Van Gerven een spurt.

Het mag dus niet verwonderen dat de beleggers sceptisch zijn: het aandeel Bpost ging op de Brusselse beurs donderdagochtend tot 11 procent lager naar 11,68 euro. Dat is een diepterecord. Het aandeel noteert bij die bodemkoers bijna 20 procent onder de intekenprijs van juni 2013 en 60 procent onder de piek van februari dit jaar. Intussen is de koersval ietsje getemperd: minus 7,9 procent naar 12,09 euro.

Bij Bone Therapeutics is er geen beterschap. Het biotechaandeel tuimelt nog eens 8,4 procent naar 7,10 euro. Ook een bodemkoers, 55 procent onder de 16 euro die beleggers bij de beursintroductie in 2015 betaalden.

En Nyrstar zette in de loop van de dag ook al de bodemkoers scherper: 1,16 euro, drie kwart minder dan de koers vlak voor de verrassende winstwaarschuwing van 21 september. Bovenop alle andere problemen van de zinkspecialist, lijkt nu ook het milieu te komen. De lokale Zuid-Australische krant 'The Advertiser' schreef dat de looduitstoot van de smelter in Port Pirie, cruciaal voor de toekomst van de groep, tot een onaanvaardbaar niveau is gestegen doordat Nyrstar momenteel zowel de oude sinterfabriek als de nieuwe multimetalenfabriek laat draaien.

In een officiële mededeling laat Nyrstar nu weten dat het de impact van Port Pirie op de omwonenden ernstig neemt. In overeenstemming met zijn milieuverplichtingen heeft het daarom besloten de oude fabriek stil te leggen om zo de emissies te verminderen. Dit zou 'geen grote financiële impact' hebben in het vierde kwartaal.