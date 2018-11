Brussel: verkoopadvies licht Telenet voetje

Wright verwacht ook druk op het aandeel van de aanhoudende berichten over de intrede van een vierde mobiele speler in België. Het Franse Iliad wordt daar het vaakst genoemd.

De grootste stijger in de Bel20 is op dit ogenblik Ontex , met een klim van 5 procent naar 17,85 euro. In een vooruitblik op de kwartaalresultaten, woensdag, handhaaft ABN AMRO het koopadvies.

De remonte is wel relatief: door het afspringen van het bod van PAI en zwaar tegenvallende resultaten is de luierfabrikant dit jaar met een verlies van 36 procent de op één (Bpost) na slechtst presterende Bel20'er.

De onrust over stijgende grondstoffenprijzen, vooral pulp, werd vorige week nog aangewakkerd door een stevige winstwaarschuwing van de belangrijkste rivaal Essity. Vorige week bereikte het aandeel Ontex een diepterecord van 16,28 euro. Dat is een tiende minder dan de 18 euro waartegen de groep in juni 2014 zijn tweede Brusselse beurscarrière startte.

Het beurshuis Kepler Cheuvreux start de opvolging van hoogspanningsnetbeheerder Elia met een koopadvies en koersdoel van 62 euro. Het Elia-aandeel profiteert met een winst van 1,5 procent naar 55,70 euro.

De analisten zien in het bedrijf een van de laatste rendabele activiteiten in de nutssector. 'Ondanks de nakende nieuwe regelgeving in Duitsland (2019) en België (2020) zien we weinig risico voor het dividend. Eens de balans verbetert, zit er onder de huidige regels een hogere payout in.'

Een persbericht over een zoektocht naar een commerciële partner levert ASIT voorlopig geen koersherstel op, ook al omdat er vooralsnog geen commercieel product is om te partneren. Wel een dure tweede zit voor het experimenteel hooikoortsmiddel. Met 2,11 euro noteert het aandeel nu 70 procent onder de intekenprijs van mei 2016, 7 euro.