Brussel: wachten op hét persbericht van Greenyard

De beurs van Brussel trappelt dinsdag ter plaatse. De fruit- en groentegroep Greenyard stuurde een persbericht uit, maar niet 'het' persbericht waar beleggers op zitten te wachten.

De Bel20 noteert 0,3 procent lager op 3.474 punten. Het beursklimaat blijft broos, nu er maar geen doorbraak komt in de Chinees-Amerikaanse handelsgesprekken en ook de brexit een onontwarbaar kluwen lijkt.

Bovendien breekt in Europa een periode van onzekerheid aan. De Europese hoofdsteden zullen een pittig rondje bikkelen over nieuwe topjobs bij onder meer de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.

Greenyard

Greenyard koerst na een positieve start 0,6 procent lager naar 3,31 euro. Terwijl beleggers vooral ongeduldig op de onvermijdelijke kapitaalverhoging wachten, maakte de groentereus een intensieve samenwerking met Delhaize bekend.

Bakker Belgium, een dochter van Greenyard, investeert in een speciaal distributiecentrum in België, vanwaaruit de groep vanaf 2020 zal opereren ten dienste van Delhaize. 'We verwachten dat de aangeleverde volumes aan vers fruit en groenten aanzienlijk stijgen', stelt Greenyard.

'De deal lijkt een kopie van een eerdere overeenkomst tussen Bakker en Albert Heijn', zegt KBC Securities-analist Alan Vandenberghe. 'We vragen ons af hoe andere retailers zoals Carrefour zullen reageren op de nauwere samenwerking tussen Bakker en Delhaize.'

Van alle deals die Greenyard sinds de presentatie van het transformatieplan heeft bekendgemaakt, vindt Vandenberghe de deal met Delhaize het interessantst. 'Toch blijven we aan de zijlijn zolang we niet weten hoe Greenyard zijn balans zal herstellen.' De analist hanteert een houden-advies.

Ontex

ING herhaalde vanmorgen het koopadvies voor Ontex , hoewel het koersdoel zakt van 28,70 naar 18,71 euro. Analist Reginald Watson komt terug op het Transform to Grow-programma (T2G) dat Ontex heeft voorgesteld op een beleggersdag. Dat houdt onder meer rekening met een omzetgroei van 1,4 procent per jaar tegen 2021, terwijl de vorige prognose lag op een groei tussen 4 en 6 procent.

'Door de nieuwe, bijgestelde vooruitzichten mogen we de historische waarderingsratio's niet meer toepassen op Ontex. En die lagere waardering verklaart het fors lagere koersdoel. Tegen 18,71 euro noteert Ontex tegen 14,2 keer de verwachte winst van 2019 en tegen een dividendrendement van 2,5 procent.'

Banimmo

Banimmo noteert zo goed als onbewogen op 3,45 euro. De vastgoedontwikkelaar krijgt met Laurent Calonne een nieuwe CEO, ter vervanging van Patrick Mertens. Calonne heeft ervaring bij de vastgoedpoten van AvH, de vastgoedbeheerder Leasinvest en de ontwikkelaar Extensa.

'Sinds de nieuwe grootaandeelhouder Patronale financiële steun begon te geven, rekenden we op middellange termijn dat het management zou veranderen. We hadden dat alleen nu nog niet verwacht', stelt KBC Securities-analist Alexander Makar. Het advies blijft 'kopen', met een koersdoel van 4,10 euro.

De verzekeraar Patronale nam vorige zomer het controlebelang in Banimmo over van Affine. Er kwam ook een uitkoopbod, dat bij de aankondiging een pro-formabod leek. Patronale bood dezelfde prijs als aan Affine, en die lag met 3,30 euro onder de beurskoers en een heel stuk onder de boekwaarde.

Maar door het woelige beursklimaat in het najaar besloten toch een pak minderheidsaandeelhouders tegen die koers te verkopen en kreeg Patronale 1,2 miljoen extra stukken in handen. Sindsdien is Banimmo voor dik 60 procent in de plaats van een kleine 50 procent in handen van de verzekeraar.

Jaarvergaderingen

Dinsdag is het uitkijken naar twee jaarvergaderingen van bedrijven die de jongste tijd niet altijd positief in het nieuws kwamen: Recticel en Balta. De chemiegroep ketste een bod van het Ierse Kingspan op zijn kroonjuweel, de isolatietak, af, waarna het aandeel stevig is teruggevallen en weer duidelijk onder de geschatte 'opbreekwaarde' noteert.