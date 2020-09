Brusselse beurs duikt in correctiefase

Bezorgdheid over het stijgend aantal coronabesmettingen, sombere centraal bankiers en het uitblijven van nieuwe steunmaatregelen zetten de aandelenmarkten onder druk.

De Bel20 is donderdag met 1,3 procent gedaald naar 3.172 punten. De index van de Belgische steraandelen noteert nu 10,7 procent lager dan de jongste piek, die dateert van 21 juli. Analisten spreken van een correctie als een beursindex met minstens 10 procent terugvalt. Ook de andere Europese beurzen daalden nadat Wall Street woensdagavond klappen had gekregen.

'De zenuwachtigheid is terug', zegt Frank Vranken, hoofdstrateeg van de private bank Puilaetco, over de volatiliteit van de aandelenmarkten. Die volatiliteit is te wijten aan verscheidene factoren.

Ik begin een 'maart light-gevoel te krijgen. Jim Reid Strateeg Deutsche Bank

In de eerste plaats zijn beleggers bezorgd over de economische gevolgen van de wereldwijde stijging van het aantal coronabesmettingen. Frankrijk besliste dat cafés en restaurants in Parijs en enkele andere grote steden moeten sluiten om tien uur 's avonds. Het volgt daarmee het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. 'Ik begin een 'maart light-gevoel' te krijgen', zegt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid.

Economisch herstel sputtert

Verscheidene bestuurders van de Amerikaanse centrale bank signaleerden woensdagavond dat de Amerikaanse economie extra steun nodig heeft van het begrotingsbeleid. Ze vrezen dat het economisch herstel zal stilvallen, omdat enkele steunmaatregelen eind juli zijn stopgezet. De onverwachte stijging van het aantal eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering vorige week is een signaal dat de groei sputtert.

Niet alleen in de VS maar ook in de eurozone groeit de bezorgdheid over de economische heropleving. De PMI-indicator van het onderzoeksbureau IHS Markit geeft aan dat het herstel stokt. De Ifo-indicator van het Duitse ondernemersvertrouwen blijft stijgen, maar de vooruitgang vertraagt en was kleiner dan voorzien.

Het ziet er niet naar uit dat snel nieuwe steunmaatregelen op komst zijn. In de VS onderhandelen de Democraten en Republikeinen al geruime tijd over extra stimuli, maar de hoop op een akkoord voor de verkiezingen van 3 november slinkt.

Veilige haven

De toenemende bezorgdheid geeft de dollar een duw in de rug, omdat die munt als een velige haven wordt beschouwd. Daardoor brokkelde de euro af nar xx dollar, het laagte peil in twee maanden.

Er zijn voor beleggers nog verontrustende gebeurtenissen op komst. Frank Vranken Hoofdstrateeg Puilaetco

'Er zijn voor beleggers nog verontrustende gebeurtenissen op komst', waarschuwt Vranken. 'De laatste onderhandelingsronde van de brexit start eind deze week en tot nu is er gen vooruitgang. Over amper 40 dagen zijn er verkiezingen in de VS.' De Amerikaanse president Donald Trump wil niet garanderen dat hij het Witte Huis zal verlaten als hij verliest tegen Joe Biden. 'We zullen zien wat er gaat gebeuren.'

Toch is Vranken gematigd optimistisch. Hij vindt het normaal dat de groei van de wereldeconomie in het vierde kwartaal zal vertragen na het sterke herstel in het derde kwartaal.

Bel20 naar 3.000 punten

Marc Brems, technisch analist van beursblad De Belegger, is voorzichtig. 'De daling van de Bel20 onder 3.300 punten en 3.200 punten is een negatief signaal. We moeten niet panikeren maar de Bel20 zal wellicht verder dalen. Ik gok op een terugval naar 3.000 punten. Het is best voorzichtig te zijn en de posities een beetje af te bouwen.' Technische analisten proberen de beursevolutie te voorspellen op basis van grafieken.

Brems merkt op dat Wall Street al langer negatieve signalen uitstuurt. Vooral op de technologiebeurs Nasdaq waren de recente records te danken aan een beperkt aantal aandelen. Die records hadden dus geen breed draagvlak.